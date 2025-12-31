कर लीजिए इंतजार! 2026 में आ रहीं ये टॉप-7 इलेक्ट्रिक कारें, सब एक से बढ़कर एक; इसमें सबसे खास मॉडल टाटा अविन्या

संक्षेप: अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो 2026 का इंतजार करना फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हां, क्योंकि इस साल बजट EV से लेकर प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV तक, हर सेगमेंट में नए और बेहतर ऑप्शन आने वाले हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज हर साल तेजी से बढ़ रहा है और 2026 इस सेगमेंट के लिए अब तक का सबसे बड़ा साल साबित हो सकता है। टाटा (Tata), मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki), टोयोटा (Toyota), किआ (Kia), महिंद्रा (Mahindra) और कई इंटरनेशनल ब्रांड्स अपनी नई EV कारें और SUV लॉन्च करने की तैयारी में हैं। कुछ मॉडल्स की लॉन्च डेट और डिटेल्स कन्फर्म हो चुकी हैं, जबकि कुछ अभी उम्मीद के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन, एक बात तय है कि 2026 में EV खरीदने वालों के पास पहले से कहीं ज्यादा ऑप्शन होंगे। आइए जानते हैं 2026 में आने वाली टॉप अपकमिंग EV कारें और समझते हैं कि इनमें से किसका इंतजार करना समझदारी होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

1-मारुति सुजुकी ई-विटारा

मारुति सुजुकी ई-विटारा (Maruti Suzuki e Vitara) 2026 की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक SUV में से एक है। इसकी कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि यह 20 लाख–25 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होगी और जनवरी 2026 तक लॉन्च हो सकती है। बैटरी और रेंज की बात करें तो इसमें 49 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 144 PS की पावर और 189 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 61 kWh का बैटरी पैक का ऑप्शन भी मिलता है। AWD वर्जन में 174 PS की पावर और 300 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसकी ARAI रेंज 344 km से 543 km तक होगी। मारुति (Maruti) में Battery-as-a-Service (BaaS) का विकल्प भी दे सकती है, जिससे शुरुआती कीमत कम हो सकती है।

2-टाटा सिएरा ईवी (Tata Sierra EV)

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने सिएरा (Sierra) EV की लॉन्च को कन्फर्म कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार ICE वर्जन से पहले EV लॉन्च होगी। इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें Acti.ev प्लेटफॉर्म, 55 kWh और 65 kWh बैटरी पैक मिलता है, जो करीब 500 km रेंज ऑफर करने में सक्षम है। ये संभावित AWD विकल्प के साथ आएगी। इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) होगी। यह SUV MG ZS EV, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक (Hyundai Creta Electric) और महिंद्रा BE (Mahindra BE) सीरीज को टक्कर देगी।

3-विनफास्ट लीमो ग्रीन

वियतनाम की EV कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारत में अपनी तीसरी कार लीमो ग्रीन (Limo Green) को फरवरी 2026 में लॉन्च करेगी। मुख्य हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें 60.13 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 204 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी रेंज 450 km तक हो सकती है। इसकी लंबाई 4740 mm (MPV सेगमेंट में बड़ी) है। यह मॉडल भारत में इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट को नया विकल्प देगा।

4-टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट (Tata Punch EV Facelift)

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट (Tata Punch EV Facelift) एक छोटी EV है। टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) को 2026 की पहली छमाही में फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है। इसमें नया एक्सटीरियर डिजाइन, अपडेटेड फीचर्स और नए कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसके बैटरी और रेंज की मौजूदा कीमत 9.99 लाख से थोड़ी बढ़ सकती है।

5-किआ सायरोस ईवी (Kia Syros EV)

किआ (Kia) की नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV किआ सायरोस ईवी (Kia Syros EV) को 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसका डिजाइन ICE मॉडल जैसा होगा, लेकिन इसमें EV-स्पेसिफिक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके संभावित बैटरी ऑप्शन की बात करें तो इसमें 42 kWh और 49 kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। यह EV सीधे टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV), महिंद्रा XUV400 (Mahindra XUV400) और पंच ईवी (Punch EV) को टक्कर देगी।

6-टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी (Toyota Urban Cruiser EV)

टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी (Toyota Urban Cruiser EV) असल में मारुति ई-विटारा (Maruti e Vitara) का टोयोटा (Toyota) बैज वाला वर्जन होगी। इसके मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें Heartect-e प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसमें 49 kWh और 61 kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। इसमें AWD ऑप्शन दिया गया है। इसकी रेंज 550 km से ज्यादा (क्लेम्ड) हो सकती है। भारत में इसकी लॉन्च 2026 के पहले या मिड-ईयर तक हो सकती है।

7-टाटा अविन्या (Tata Avinya)