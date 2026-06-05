विदेशी ग्राहकों ने इस कंपनी के 18.80 लाख टू-व्हीलर्स खरीद डाला; ये हीरो, होंडा, TVS, सुजुकी या यामाहा नहीं
देश का टू-व्हीलर मार्केट काफी बड़ा हो चुका है। इस सेगमेंट में लीडिंग पोजीशन पर रहने वाली कंपनियों का कद ऊंचा हुआ है, तो दूसरी तरफ नई कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन कंपनियों का दबदबा इस तरह भी समझा जा सकता है कि देश के बाहर भी इनकी डिमांड में काफी इजाफा हुआ है।
देश का टू-व्हीलर मार्केट काफी बड़ा हो चुका है। इस सेगमेंट में लीडिंग पोजीशन पर रहने वाली कंपनियों का कद ऊंचा हुआ है, तो दूसरी तरफ नई कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन कंपनियों का दबदबा इस तरह भी समझा जा सकता है कि देश के बाहर भी इनकी डिमांड में काफी इजाफा हुआ है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान टू-व्हीलर्स एक्सपोर्ट की लिस्ट देखने पर पता चलता है कि इस सेगमेंट को 23.44% शानदार ग्रोथ मिली। इस लिस्ट में बजाज ऑटो सबसे ऊपर रही। जबकि, हीरो और होंडा जैसी कंपनियां इसके आसपास भी नहीं रहीं। चलिए के बार टॉप कंपनियों के एक्सपोर्ट को देखते हैं।
|टॉप टू-व्हीलर्स एक्सपोर्ट कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026
|नं
|कंपनी
|FY 2026
|FY 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|बजाज
|18,80,155
|16,06,827
|2,73,328
|17.01
|36.29
|2
|TVS
|14,13,074
|10,72,093
|3,40,981
|31.81
|27.28
|3
|होंडा
|6,20,241
|5,03,602
|1,16,639
|23.16
|11.97
|4
|हीरो
|4,02,743
|2,89,353
|1,13,390
|39.19
|7.77
|5
|यामाहा
|3,41,765
|2,95,728
|46,037
|15.57
|6.6
|6
|सुज़ुकी
|2,64,541
|2,10,493
|54,048
|25.68
|5.11
|7
|रॉयल एनफील्ड
|1,31,336
|1,07,142
|24,194
|22.58
|2.54
|8
|KTM
|61,585
|29,721
|31,864
|107.21
|1.19
|9
|ट्रायम्फ
|25,470
|32,611
|-7,141
|-21.9
|0.49
|10
|अप्रिलिया
|16,329
|20,541
|-4,212
|-20.51
|0.32
|11
|BMW
|13,350
|17,655
|-4,305
|-24.38
|0.26
|12
|वेस्पा
|6,168
|5,206
|962
|18.48
|0.12
|13
|एथर
|2,872
|805
|2,067
|256.77
|0.06
|14
|हस्कवर्ना
|600
|4,817
|-4,217
|-87.54
|0.01
|15
|कावासाकी
|165
|0
|165
|-
|0
|16
|HD
|1
|11
|-10
|-90.91
|0
|टोटल
|51,80,395
|41,96,605
|9,83,790
|23.44
|100
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
टॉप टू-व्हीलर्स एक्सपोर्ट कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 एक्सपोर्ट की बात करें तो बजाज ने FY26 में 18,80,155 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 16,06,827 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 2,73,328 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 17.01% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 36.29% रहा। TVS ने FY26 में 14,13,074 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 10,72,093 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 3,40,981 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 31.81% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 27.28% रहा।
होंडा ने FY26 में 6,20,241 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 5,03,602 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 1,16,639 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 23.16% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 11.97% रहा। हीरो ने FY26 में 4,02,743 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,89,353 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 1,13,390 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 39.19% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 7.77% रहा। यामाहा ने FY26 में 3,41,765 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,95,728 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 46,037 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 15.57% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 6.6% रहा।
सुज़ुकी ने FY26 में 2,64,541 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,10,493 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 54,048 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 25.68% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 5.11% रहा। रॉयल एनफील्ड ने FY26 में 1,31,336 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,07,142 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 24,194 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 22.58% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 2.54% रहा। KTM ने FY26 में 61,585 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 29,721 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 31,864 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 107.21% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.19% रहा।
ट्रायम्फ ने FY26 में 25,470 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 32,611 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 7,141 कम एक्सपोर्ट की और इसे 21.9% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.49% रहा। अप्रिलिया ने FY26 में 16,329 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 20,541 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 4,212 कम एक्सपोर्ट की और इसे 20.51% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.32% रहा। BMW ने FY26 में 13,350 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 17,655 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 4,305 कम एक्सपोर्ट की और इसे 24.38% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.26% रहा।
वेस्पा ने FY26 में 6,168 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 5,206 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 962 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 18.48% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.12% रहा। एथर ने FY26 में 2,872 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 805 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 2,067 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 256.77% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.06% रहा। हस्कवर्ना ने FY26 में 600 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 4,817 यूनिट का था। यानी कंपनी ने -,217 कम एक्सपोर्ट की और इसे 87.54% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.01% रहा। कावासाकी ने FY26 में 165 यूनिट एक्सपोर्ट कीं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।