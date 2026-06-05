विदेशी ग्राहकों ने इस कंपनी के 18.80 लाख टू-व्हीलर्स खरीद डाला; ये हीरो, होंडा, TVS, सुजुकी या यामाहा नहीं

देश का टू-व्हीलर मार्केट काफी बड़ा हो चुका है। इस सेगमेंट में लीडिंग पोजीशन पर रहने वाली कंपनियों का कद ऊंचा हुआ है, तो दूसरी तरफ नई कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन कंपनियों का दबदबा इस तरह भी समझा जा सकता है कि देश के बाहर भी इनकी डिमांड में काफी इजाफा हुआ है।

देश का टू-व्हीलर मार्केट काफी बड़ा हो चुका है। इस सेगमेंट में लीडिंग पोजीशन पर रहने वाली कंपनियों का कद ऊंचा हुआ है, तो दूसरी तरफ नई कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन कंपनियों का दबदबा इस तरह भी समझा जा सकता है कि देश के बाहर भी इनकी डिमांड में काफी इजाफा हुआ है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान टू-व्हीलर्स एक्सपोर्ट की लिस्ट देखने पर पता चलता है कि इस सेगमेंट को 23.44% शानदार ग्रोथ मिली। इस लिस्ट में बजाज ऑटो सबसे ऊपर रही। जबकि, हीरो और होंडा जैसी कंपनियां इसके आसपास भी नहीं रहीं। चलिए के बार टॉप कंपनियों के एक्सपोर्ट को देखते हैं।

टॉप टू-व्हीलर्स एक्सपोर्ट कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 नं कंपनी FY 2026 FY 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 बजाज 18,80,155 16,06,827 2,73,328 17.01 36.29 2 TVS 14,13,074 10,72,093 3,40,981 31.81 27.28 3 होंडा 6,20,241 5,03,602 1,16,639 23.16 11.97 4 हीरो 4,02,743 2,89,353 1,13,390 39.19 7.77 5 यामाहा 3,41,765 2,95,728 46,037 15.57 6.6 6 सुज़ुकी 2,64,541 2,10,493 54,048 25.68 5.11 7 रॉयल एनफील्ड 1,31,336 1,07,142 24,194 22.58 2.54 8 KTM 61,585 29,721 31,864 107.21 1.19 9 ट्रायम्फ 25,470 32,611 -7,141 -21.9 0.49 10 अप्रिलिया 16,329 20,541 -4,212 -20.51 0.32 11 BMW 13,350 17,655 -4,305 -24.38 0.26 12 वेस्पा 6,168 5,206 962 18.48 0.12 13 एथर 2,872 805 2,067 256.77 0.06 14 हस्कवर्ना 600 4,817 -4,217 -87.54 0.01 15 कावासाकी 165 0 165 - 0 16 HD 1 11 -10 -90.91 0 टोटल 51,80,395 41,96,605 9,83,790 23.44 100

टॉप टू-व्हीलर्स एक्सपोर्ट कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 एक्सपोर्ट की बात करें तो बजाज ने FY26 में 18,80,155 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 16,06,827 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 2,73,328 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 17.01% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 36.29% रहा। TVS ने FY26 में 14,13,074 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 10,72,093 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 3,40,981 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 31.81% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 27.28% रहा।

होंडा ने FY26 में 6,20,241 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 5,03,602 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 1,16,639 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 23.16% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 11.97% रहा। हीरो ने FY26 में 4,02,743 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,89,353 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 1,13,390 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 39.19% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 7.77% रहा। यामाहा ने FY26 में 3,41,765 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,95,728 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 46,037 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 15.57% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 6.6% रहा।

सुज़ुकी ने FY26 में 2,64,541 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,10,493 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 54,048 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 25.68% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 5.11% रहा। रॉयल एनफील्ड ने FY26 में 1,31,336 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,07,142 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 24,194 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 22.58% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 2.54% रहा। KTM ने FY26 में 61,585 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 29,721 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 31,864 ज्यादा एक्सपोर्ट की और इसे 107.21% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.19% रहा।

ट्रायम्फ ने FY26 में 25,470 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 32,611 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 7,141 कम एक्सपोर्ट की और इसे 21.9% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.49% रहा। अप्रिलिया ने FY26 में 16,329 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 20,541 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 4,212 कम एक्सपोर्ट की और इसे 20.51% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.32% रहा। BMW ने FY26 में 13,350 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 17,655 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 4,305 कम एक्सपोर्ट की और इसे 24.38% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.26% रहा।