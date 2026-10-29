पल्सर, शाइन, अपाचे, क्लासिक 350 सभी की निकली 'हेकड़ी'; हर दिन इस बाइक को 11836+ लोग खरीद रहे
फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 तक की सेल्स डेटा के मुताबिक, स्प्लेंडर की 21,30,637 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी हर महीने इसे 355,106 से ज्यादा ग्राहक मिले। इस हिसाब से हर दिन इसे 11,836 से ज्यादा लोगों ने खरीदा।
हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। साथ ही, ये टू-व्हीलर सेगमेंट में भी सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। अब फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 तक की सेल्स डेटा के मुताबिक, स्प्लेंडर की 21,30,637 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी हर महीने इसे 355,106 से ज्यादा ग्राहक मिले। इस हिसाब से हर दिन इसे 11,836 से ज्यादा लोगों ने खरीदा। खास बात ये है कि स्प्लेंडर के सामने दूसरे सभी मॉडल काफी पीछे रहे। जैसे, होंडा शाइन की इस दौरान 9,65,571 यूनिट बिकीं। यानी स्प्लेंडर की तुलना में इसकी 11,65,066 यूनिट कम बिकीं। चलिए अब सेल्स डेटा देखते हैं।
|टॉप मोटरसाइकिल सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2027 (H1)
|नं
|मोटरसाइकिल मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|1
|स्प्लेंडर
|21,30,637
|17,80,081
|2
|शाइन 125 / SP 125
|9,65,571
|8,69,190
|3
|पल्सर
|6,33,015
|6,79,612
|4
|HF डीलक्स
|4,42,827
|5,29,573
|5
|अपाचे
|3,34,347
|2,72,048
|6
|क्लासिक 350
|2,43,132
|1,87,591
|7
|CB यूनिकॉर्न 150
|2,28,721
|1,73,203
|8
|रेडर
|2,08,209
|2,05,608
|9
|प्लेटिना
|1,70,195
|2,14,064
|10
|बुलेट 350
|1,57,207
|1,16,810
|11
|हंटर 350
|1,34,246
|1,13,814
|12
|ग्लैमर
|1,22,108
|77,555
|13
|पैशन
|1,15,369
|1,24,952
|14
|शाइन 100
|1,02,833
|1,09,887
|15
|एक्सट्रीम 125R
|96,194
|93,055
|16
|रेडियन
|86,805
|71,490
|17
|FZ
|78,124
|78,798
|18
|स्पोर्ट
|72,564
|76,755
|19
|मीटिओर 350
|61,954
|54,848
|20
|रोनिन
|61,829
|34,152
फाइनेंशियल ईयर 2027 (H1) में टॉप मोटरसाइकिल सेल्स की बात करें तो स्प्लेंडर की FY27 H1 के दौरान 21,30,637 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 17,80,081 यूनिट बिकी थीं। शाइन 125 / SP 125 की FY27 H1 के दौरान 9,65,571 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 8,69,190 यूनिट बिकी थीं। पल्सर की FY27 H1 के दौरान 6,33,015 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 6,79,612 यूनिट बिकी थीं। HF डीलक्स की FY27 H1 के दौरान 4,42,827 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 5,29,573 यूनिट बिकी थीं।
अपाचे की FY27 H1 के दौरान 3,34,347 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 2,72,048 यूनिट बिकी थीं। क्लासिक 350 की FY27 H1 के दौरान 2,43,132 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 1,87,591 यूनिट बिकी थीं। CB यूनिकॉर्न 150 की FY27 H1 के दौरान 2,28,721 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 1,73,203 यूनिट बिकी थीं। रेडर की FY27 H1 के दौरान 2,08,209 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 2,05,608 यूनिट बिकी थीं।
प्लेटिना की FY27 H1 के दौरान 1,70,195 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 2,14,064 यूनिट बिकी थीं। बुलेट 350 की FY27 H1 के दौरान 1,57,207 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 1,16,810 यूनिट बिकी थीं। हंटर 350 की FY27 H1 के दौरान 1,34,246 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 1,13,814 यूनिट बिकी थीं। ग्लैमर की FY27 H1 के दौरान 1,22,108 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 77,555 यूनिट बिकी थीं।
पैशन की FY27 H1 के दौरान 1,15,369 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 1,24,952 यूनिट बिकी थीं। शाइन 100 की FY27 H1 के दौरान 1,02,833 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 1,09,887 यूनिट बिकी थीं। एक्सट्रीम 125R की FY27 H1 के दौरान 96,194 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 93,055 यूनिट बिकी थीं। रेडियन की FY27 H1 के दौरान 86,805 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 71,490 यूनिट बिकी थीं।
FZ की FY27 H1 के दौरान 78,124 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 78,798 यूनिट बिकी थीं। स्पोर्ट की FY27 H1 के दौरान 72,564 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 76,755 यूनिट बिकी थीं। मीटिओर 350 की FY27 H1 के दौरान 61,954 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 54,848 यूनिट बिकी थीं। रोनिन की FY27 H1 के दौरान 61,829 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 34,152 यूनिट बिकी थीं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें