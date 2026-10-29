पल्सर, शाइन, अपाचे, क्लासिक 350 सभी की निकली 'हेकड़ी'; हर दिन इस बाइक को 11836+ लोग खरीद रहे

फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 तक की सेल्स डेटा के मुताबिक, स्प्लेंडर की 21,30,637 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी हर महीने इसे 355,106 से ज्यादा ग्राहक मिले। इस हिसाब से हर दिन इसे 11,836 से ज्यादा लोगों ने खरीदा।

हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। साथ ही, ये टू-व्हीलर सेगमेंट में भी सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। अब फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 तक की सेल्स डेटा के मुताबिक, स्प्लेंडर की 21,30,637 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी हर महीने इसे 355,106 से ज्यादा ग्राहक मिले। इस हिसाब से हर दिन इसे 11,836 से ज्यादा लोगों ने खरीदा। खास बात ये है कि स्प्लेंडर के सामने दूसरे सभी मॉडल काफी पीछे रहे। जैसे, होंडा शाइन की इस दौरान 9,65,571 यूनिट बिकीं। यानी स्प्लेंडर की तुलना में इसकी 11,65,066 यूनिट कम बिकीं। चलिए अब सेल्स डेटा देखते हैं।

टॉप मोटरसाइकिल सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2027 (H1) नं मोटरसाइकिल मॉडल H1 FY27 H1 FY26 1 स्प्लेंडर 21,30,637 17,80,081 2 शाइन 125 / SP 125 9,65,571 8,69,190 3 पल्सर 6,33,015 6,79,612 4 HF डीलक्स 4,42,827 5,29,573 5 अपाचे 3,34,347 2,72,048 6 क्लासिक 350 2,43,132 1,87,591 7 CB यूनिकॉर्न 150 2,28,721 1,73,203 8 रेडर 2,08,209 2,05,608 9 प्लेटिना 1,70,195 2,14,064 10 बुलेट 350 1,57,207 1,16,810 11 हंटर 350 1,34,246 1,13,814 12 ग्लैमर 1,22,108 77,555 13 पैशन 1,15,369 1,24,952 14 शाइन 100 1,02,833 1,09,887 15 एक्सट्रीम 125R 96,194 93,055 16 रेडियन 86,805 71,490 17 FZ 78,124 78,798 18 स्पोर्ट 72,564 76,755 19 मीटिओर 350 61,954 54,848 20 रोनिन 61,829 34,152

फाइनेंशियल ईयर 2027 (H1) में टॉप मोटरसाइकिल सेल्स की बात करें तो स्प्लेंडर की FY27 H1 के दौरान 21,30,637 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 17,80,081 यूनिट बिकी थीं। शाइन 125 / SP 125 की FY27 H1 के दौरान 9,65,571 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 8,69,190 यूनिट बिकी थीं। पल्सर की FY27 H1 के दौरान 6,33,015 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 6,79,612 यूनिट बिकी थीं। HF डीलक्स की FY27 H1 के दौरान 4,42,827 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 5,29,573 यूनिट बिकी थीं।

अपाचे की FY27 H1 के दौरान 3,34,347 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 2,72,048 यूनिट बिकी थीं। क्लासिक 350 की FY27 H1 के दौरान 2,43,132 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 1,87,591 यूनिट बिकी थीं। CB यूनिकॉर्न 150 की FY27 H1 के दौरान 2,28,721 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 1,73,203 यूनिट बिकी थीं। रेडर की FY27 H1 के दौरान 2,08,209 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 2,05,608 यूनिट बिकी थीं।

प्लेटिना की FY27 H1 के दौरान 1,70,195 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 2,14,064 यूनिट बिकी थीं। बुलेट 350 की FY27 H1 के दौरान 1,57,207 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 1,16,810 यूनिट बिकी थीं। हंटर 350 की FY27 H1 के दौरान 1,34,246 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 1,13,814 यूनिट बिकी थीं। ग्लैमर की FY27 H1 के दौरान 1,22,108 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 77,555 यूनिट बिकी थीं।

पैशन की FY27 H1 के दौरान 1,15,369 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 1,24,952 यूनिट बिकी थीं। शाइन 100 की FY27 H1 के दौरान 1,02,833 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 1,09,887 यूनिट बिकी थीं। एक्सट्रीम 125R की FY27 H1 के दौरान 96,194 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 93,055 यूनिट बिकी थीं। रेडियन की FY27 H1 के दौरान 86,805 यूनिट बिकीं। जबकि, FY26 H1 के दौरान इसकी 71,490 यूनिट बिकी थीं।