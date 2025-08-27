भारत की 5 सबसे सस्ती ADAS फीचर वाली कारें; जिनमें आपकी फैमिली रहेगी बिल्कुल सेफ, बजट में भी बिल्कुल फिट
अगर आप एक ऐसी बजट कार की तलाश में हैं, जो आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल सेफ हो और आपकी जेब पर भी भारी न पड़े तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको 5 ऐसी कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भारत की सबसे सस्ती ADAS कारें हैं।
आज भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) यानी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी अब सिर्फ महंगी लग्जरी कारों तक सीमित नहीं है। अब कई मास-मार्केट कारें भी ये फीचर ऑफर कर रही हैं, जिससे ड्राइविंग और भी सुरक्षित और आसान हो रही है। ADAS टेक्नोलॉजी अभी भारत में लेवल-1 और लेवर-2 तक उपलब्ध है। अगर आप भी कम बजट में ADAS सेफ्टी फीचर्स से लैस कार लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे दी गई भारत की ऐसी 5 सबसे सस्ती ADAS सेफ्टी फीचर वाली कारों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए।
1- होंडा अमेज (Honda Amaze)
कीमत:- 10.04 लाख – 11.24 लाख
होंडा अमेज (Honda Amaze) भारत की सबसे सस्ती ADAS कार है। ये 4 मीटर से कम लंबाई वाली सेडान सेगमेंट में पहली कार है, जिसमें ADAS फीचर मिलता है। ये केवल टॉप मॉडल ZX वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 90hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें मैनुअल और CVT दोनों गियरबॉक्स मिलते हैं।
2- हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue)
कीमत:- 12.53 लाख – 13.62 लाख
हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की हिट कार है। इसमें ADAS लेवल-1 (फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन असिस्ट आदि) सेफ्टी फीचर्स मिलता है। इसके केवल SX(O) टॉप वैरिएंट में ADAS है। इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (120hp) – MT/DCT और 1.5-लीटर डीजल (116hp) – MT ऑप्शन मिलता है।
3- महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO)
कीमत:- 12.62 लाख – 15.80 लाख
इसमें आपको Level 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स मिलता है। इस एसयूवी के केवल AX5 L और AX7 L वैरिएंट में ही लेवल-2 ADAS सेफ्टी फीचर्स दिया गया है। इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (131hp) – MT/TC और 1.5-लीटर डीजल–MT इंजन मिलता है।
4- होंडा सिटी (Honda City)
कीमत:- 12.84 लाख – 16.69 लाख
ये मिड-साइज सेडान सेगमेंट की भरोसेमंद कार है। इसमें V, VX और ZX वैरिएंट्स में ही ADAS (होंडा सेंसिंग) फीचर उपलब्ध है। इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल (121hp) इंजन मिलता है। इसमें मैनुअल और CVT दोनों गियरबॉक्स दिए गए हैं।
5- किआ सोनेट (Kia Sonet)
कीमत: 14.84 लाख – 15.74 लाख
ये स्टाइलिश और टेक-लवर्स की फेवरेट SUV है। इसमें लेवल-1 ADAS (GTX+ और X-Line वेरिएंट्स में) फीचर मिलता है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (120hp) – DCT इंजन मिलता है। इसमें 1.5-लीटर डीजल (116hp) – TC ऑप्शन भी है।
