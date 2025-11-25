Hindustan Hindi News
बजट है 5 लाख रुपये और चाहिए नई कार तो ये रहे 5 सबसे सस्ते ऑप्शन, सबसे सस्ती तो सिर्फ 3.50 लाख की

बजट है 5 लाख रुपये और चाहिए नई कार तो ये रहे 5 सबसे सस्ते ऑप्शन, सबसे सस्ती तो सिर्फ 3.50 लाख की

संक्षेप:

अगर आप निकट भविष्य में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बजट थोड़ा टाइट है तो चिंता छोड़ दीजिए। भारतीय मार्केट में अभी भी कुछ ऐसी कारें मौजूद हैं जो आपकी जेब और जरूरत दोनों का ध्यान रखती हैं।

Tue, 25 Nov 2025 05:47 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप निकट भविष्य में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बजट थोड़ा टाइट है तो चिंता छोड़ दीजिए। भारतीय मार्केट में अभी भी कुछ ऐसी कारें मौजूद हैं जो कम कीमत में बढ़िया माइलेज, कम मेंटेनेंस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देकर आपकी जेब और जरूरत दोनों का ध्यान रखती हैं। खासकर फर्स्ट-टाइम बायर्स, स्टूडेंट्स या छोटी फैमिली के लिए ये कारें एकदम परफेक्ट ऑप्शन मानी जाती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं देश की पांच सबसे सस्ती कारों के बारे में जो 5 लाख रुपये से कम बजट में फिट बैठती हैं।

Maruti Suzuki Alto K10

मारुति की यह बजट-किंग कार आज भी छोटे शहरों और मिड-क्लास फैमिली की पहली पसंद बनी हुई है। मारुति ऑल्टो K10 की एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत करीब 3.70 लाख से शुरू होती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज, आसान ड्राइविंग और कम मेंटेनेंस लोग खूब पसंद करते हैं। इसमें CNG वर्जन भी उपलब्ध है जिससे माइलेज और भी बेहतर मिलता है।

Maruti Suzuki S-Presso

करीब 3.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली एस-प्रेसो मिनी-SUV लुक में आती है। यह हाई सीटिंग पॉजिशन की वजह से ड्राइविंग काफी आसान महसूस होती है। कम बजट में SUV-फील चाहने वाले खरीदारों के लिए यह एक दिलचस्प ऑप्शन है।

Renault Kwid

रेनॉल्ट क्विड अपनी स्टाइलिश डिजाइन, डिजिटल स्पीडोमीटर और बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस के लिए जानी जाती है। इसकी कीमत 4.30 लाख रुपये के आसपास से शुरू होती है। क्विड छोटे शहरों और मेट्रो हर जगह सिटी-यूज के लिए बढ़िया परफॉर्म करती है।

Tata Tiago

सेफ्टी और बिल्ड-क्वालिटी में टाटा टियोगो इस लिस्ट की सबसे मजबूत कार है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है। यह कार 4-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। इसलिए फैमिली कार चाहने वालों के लिए ज्यादा भरोसेमंद विकल्प है।

Maruti Suzuki Celerio

मारुति सिलेरियो की कीमत करीब 4.70 लाख रुपये से शुरू होती है। यह देश की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट पेट्रोल कारों में से एक है। ट्रैफिक में चलाने में बेहद आसान होने के कारण इसके AMT ऑटोमैटिक वैरिएंट की काफी डिमांड है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Maruti Alto K10 Maruti Celerio Auto News Hindi

