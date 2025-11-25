बजट है 5 लाख रुपये और चाहिए नई कार तो ये रहे 5 सबसे सस्ते ऑप्शन, सबसे सस्ती तो सिर्फ 3.50 लाख की

संक्षेप: अगर आप निकट भविष्य में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बजट थोड़ा टाइट है तो चिंता छोड़ दीजिए। भारतीय मार्केट में अभी भी कुछ ऐसी कारें मौजूद हैं जो आपकी जेब और जरूरत दोनों का ध्यान रखती हैं।

Tue, 25 Nov 2025 05:47 PM

अगर आप निकट भविष्य में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बजट थोड़ा टाइट है तो चिंता छोड़ दीजिए। भारतीय मार्केट में अभी भी कुछ ऐसी कारें मौजूद हैं जो कम कीमत में बढ़िया माइलेज, कम मेंटेनेंस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देकर आपकी जेब और जरूरत दोनों का ध्यान रखती हैं। खासकर फर्स्ट-टाइम बायर्स, स्टूडेंट्स या छोटी फैमिली के लिए ये कारें एकदम परफेक्ट ऑप्शन मानी जाती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं देश की पांच सबसे सस्ती कारों के बारे में जो 5 लाख रुपये से कम बजट में फिट बैठती हैं।

Maruti Suzuki Alto K10 मारुति की यह बजट-किंग कार आज भी छोटे शहरों और मिड-क्लास फैमिली की पहली पसंद बनी हुई है। मारुति ऑल्टो K10 की एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत करीब 3.70 लाख से शुरू होती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज, आसान ड्राइविंग और कम मेंटेनेंस लोग खूब पसंद करते हैं। इसमें CNG वर्जन भी उपलब्ध है जिससे माइलेज और भी बेहतर मिलता है।

Maruti Suzuki S-Presso करीब 3.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली एस-प्रेसो मिनी-SUV लुक में आती है। यह हाई सीटिंग पॉजिशन की वजह से ड्राइविंग काफी आसान महसूस होती है। कम बजट में SUV-फील चाहने वाले खरीदारों के लिए यह एक दिलचस्प ऑप्शन है।

Renault Kwid रेनॉल्ट क्विड अपनी स्टाइलिश डिजाइन, डिजिटल स्पीडोमीटर और बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस के लिए जानी जाती है। इसकी कीमत 4.30 लाख रुपये के आसपास से शुरू होती है। क्विड छोटे शहरों और मेट्रो हर जगह सिटी-यूज के लिए बढ़िया परफॉर्म करती है।

Tata Tiago सेफ्टी और बिल्ड-क्वालिटी में टाटा टियोगो इस लिस्ट की सबसे मजबूत कार है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है। यह कार 4-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। इसलिए फैमिली कार चाहने वालों के लिए ज्यादा भरोसेमंद विकल्प है।