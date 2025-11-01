Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top Car Launches and Unveils in November 2025
न्यू हुंडई वेन्यू से टाटा सिएरा तक, इस महीने भारतीय बाजार में होगी इन कारों की एंट्री; लिस्ट जरूर देखें

न्यू हुंडई वेन्यू से टाटा सिएरा तक, इस महीने भारतीय बाजार में होगी इन कारों की एंट्री; लिस्ट जरूर देखें

संक्षेप: ऑटोमोबाइल सेगमेंट के लिए पिछला महीना यानी अक्टूबर शानदार रहा। नए GST 2.0 और फेस्टिव डिस्काउंट के कॉम्बीनेशन के चलते इंडस्ट्री ने सालों पुराने सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब नया महीना नई उम्मीदों के साथ शुरू हो गया है।

Sat, 1 Nov 2025 09:16 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ऑटोमोबाइल सेगमेंट के लिए पिछला महीना यानी अक्टूबर शानदार रहा। नए GST 2.0 और फेस्टिव डिस्काउंट के कॉम्बीनेशन के चलते इंडस्ट्री ने सालों पुराने सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब नया महीना नई उम्मीदों के साथ शुरू हो गया है। इस महीने यानी नवंबर में भी कई शानदार लॉन्च होने वाले हैं। वहीं, कई कारों को अपडेट मिलने वाला है। इतना ही नहीं, उम्मीद तो इस बात की भी है कि लोगों को कुछ नए फ्यूल ऑप्शन भी मिलेंगे। तो आप भी अपने लिए कोई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार इस लिस्ट को जरूर देख लेना चाहिए।

नई वेन्यू में थ्री-लेयर सेटअप के साथ पूरी तरह से नया डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। सेंट्रल AC वेंट हॉरिजॉन्टल रूप से लगे हैं, जबकि साइड वेंट वर्टिकल रूप से लगे हैं, जो एक सीमलेस डिजाइन एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कॉफी टेबल सेंटर कंसोल में एम्बिएंट लाइटिंग के साथ-साथ गियर शिफ्ट लीवर, वायरलेस चार्जर, दो कप होल्डर, ड्राइव मॉडल के लिए रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी हैं। वेन्यू का स्टीयरिंग व्हील एक बिल्कुल नया D-कट यूनिट है जिसमें चार डॉट्स हैं, जो 'H' अक्षर को दिखाते हैं। इसमें H-आर्किटेक्चर केबिन है जिसमें डुअल-टोन इंटीरियर (डार्क नेवी और डव ग्रे) थीम और टेराजो-टेक्सचर्ड क्रैश पैड गार्निश है।

हुंडई वेन्यू के एक्सटीरियर डिजाइन में कई खास एलिमेंट हैं, जिनमें डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, क्वाड बीम LED हेडलैंप, ट्विन हॉर्न LED DRLs, ब्रिज-टाइप रूफ रेल, नए 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील और कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप शामिल हैं। फीचर्स के मामले में नेक्स्ट-जेनरेशन वेन्यू ने लेवल 2 ADAS, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल डिस्प्ले और भी बहुत कुछ जैसे नए फीचर्स के साथ सेगमेंट में एक लंबी छलांग लगाई है। हुंडई ने न्यू वेन्यू के कलर पैलेट में 4 नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं, जिनमें मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड और एबिस ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन हेजल ब्लू शामिल हैं।

नई वेन्यू में मौजूदा E, EX, S, SX और SX (O) नामों से बिल्कुल अलग वैरिएंट लाइन-अप मिलता है। नए ट्रिम्स को HX और उसके साथ एक नंबर, जैसे HX2, HX4, HX5, HX6, HX7, HX8 और टॉप-स्पेक HX10 नाम दिया गया है। नई-जनरेशन वेन्यू में लंबे व्हीलबेस के साथ बेहतर प्रैक्टिकैलिटी मिलती है, जिससे दूसरी रो के पैसेंजर्स के लिए ज्यादा जगह मिलती है। इसके अलावा, इस कॉम्पैक्ट SUV में पीछे की विंडो पर सनशेड और 2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीटें मिलती हैं। साथ ही, स्कूप वाली फ्रंट सीटबैक और चौड़े दरवाजे के खुलने से कॉम्पैक्ट SUV की प्रैक्टिकैलिटी और बढ़ जाती है।

नई वेन्यू की सेफ्टी किट में लेवल 2 ADAS टेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल-होल्ड असिस्ट और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर शामिल किए गए हैं। जबकि जानी-पहचानी 1.2-लीटर NA पेट्रोल, 1.0-लीटर tGDi पेट्रोल और 1.5-लीटर CRDi डीज़ल इंजन अगली-जेनरेशन वेन्यू को पावर देना जारी रखेंगे, नया एडिशन डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के रूप में आया है।

ये भी पढ़ें:चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म करेगी होंडा, इंडोनेशिया से CATL बैटरी लगाएगी

2. Tata Sierra

टाटा मोटर्स अपनी मोस्ट अवेटेड सिएरा SUV 25 नवंबर को लॉन्च करेगी। यह मिड-साइज SUV टाटा के पोर्टफोलियो में कर्व और हैरियर के बीच आएगी। पिछले कुछ महीने से ये SUV लगातार खबरों में बनी हुई है। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की डिटेल भी सामने आ गई हैं। इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप भी दिख रहा है। इसका मुकाबला, हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट जैसे मॉडल से होगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है।

सिएरा के अंदर सबसे खास बात डैशबोर्ड पर तीन कनेक्टेड डिस्प्ले हैं, जो किसी भी टाटा व्हीकल में पहली बार है। इस सेटअप में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट के लिए एक सेंट्रल टचस्क्रीन और को-पैसेंजर के लिए एक तीसरा डिस्प्ले शामिल है। यह फ्यूचरिस्टिक लेआउट केबिन को एक हाई-टेक, लक्जरी SUV जैसा लुक देता है जैसा पहले महिंद्रा XEV 9e में देखा है। स्क्रीन बड़ी और सिंगल ग्लास हाउसिंग के साथ इंटीग्रेटेड की गई है जो इसे एक साफ-सुथरा लुक देती है।

इंटीरियर में दिखने वाले अन्य फीचर्स में टेम्परेचर सेटिंग के लिए फिजिकल अप/डाउन कंट्रोल के साथ टच-आधारित HVAC कंट्रोल, टाटा लोगो (कैमो के नीचे छिपा हुआ) वाला एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील शामिल हैं। गियर लीवर एरिया को सॉफ्ट-टच मटीरियल और मेटैलिक इन्सर्ट के मिक्स से बड़े करीने से डिजाइन किया गया है, जो इसकी प्रीमियम अपील को और बढ़ाता है। टाटा की इस कार में ADAS फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है।

सिएरा में 1.5-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन देखने के लिए मिल सकता है, या फिर हैरियर वाला 2.0-लीटर मल्टीजेट इंजन भी दिया जा सकता है। इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट को दो बैटरी पैक के साथ ऑफर किया जा सकता है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में क्वाड व्हील ड्राइव पेश किया है, जो नई हैरियर ईवी में देखने के लिए मिला है। यह फीचर सिएरा में भी देखने के लिए मिल सकता है। इसमें चार-स्पोक डिजाइन वाले स्टीयरिंग देखने के लिए मिल सकते है।

ये भी पढ़ें:1100 करोड़ की फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर मारुति 800 दौड़ते दिखा, वीडियो वायरल

3. Maruti Fronx Flex Fuel

जापान मोबिलिटी शो 2025 में मारुति सुजुकी फ्लेक्स-फ्यूल वाली फ्रोंक्स SUV को पेश किया। इससे इस SUV की लॉन्चिंग का रास्ता भी खुल गया है। कंपनी इसे कभी भी लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने इसे फ्रोंक्स E85 FFV नाम किया है। यानी ये 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल को सपोर्ट करेगी। पेट्रोल की तुलना में इसे चलाने के खर्च काम कम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 15% ही पेट्रोल इस्तेमाल होगा। अभी कंपनी ने फ्रोंक्स FFV कॉन्सेप्ट के इंजन के सटीक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह यूनिट 20% से 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल पर चल सकती है।

इसका मतलब है कि यह भारत में अभी उपलब्ध E20 पेट्रोल पर चलेगा और जब E85 पेट्रोल आएगा तो फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल उस पर भी चल पाएगी। भारत सरकार पहले से ही अगले 5 सालों में इथेनॉल ब्लेंड को 30% तक बढ़ाने और इससे भी ज्यादा ब्लेंड की ओर बढ़ने के विकल्पों पर विचार कर रही है। फ्रोंक्स फ्लेक्स-फ्यूल में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का एक रिवाइज्ड वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि वैगनआर फ्लेक्स-फ्यूल कॉन्सेप्ट में देखा गया है। इंजन के स्पेसिफिकेशन अभी उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, यह पुष्टि हो चुकी है कि यह E85 मानकों के अनुरूप होगा। E85 मॉडल बेंजीन जैसे विषाक्त उत्सर्जन को कम करने के लिए जाने जाते हैं।

आम तौर पर, E85-अनुरूप कारों में ईंधन टैंक, ईंधन लाइनों, होज, ईंधन पंप, इंजेक्टर, सील और गास्केट के लिए इथेनॉल-प्रतिरोधी सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, वास्तविक समय में इथेनॉल सामग्री अनुपात का पता लगाने के लिए विशेष ईंधन सेंसर की आवश्यकता होती है। E85 फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग 100-110 होती है, जो टर्बोचार्ज्ड सेटअप में हायर कमप्रेशन अनुपात और अधिक बूस्ट की अनुमति देती है। स्वच्छ दहन के साथ, इंजन का घिसाव कम होता है। प्राकृतिक रूप से एस्पिरेटेड इंजनों में उपयोग किए जाने पर E85 फ्यूल के साथ प्रदर्शन लाभ अपेक्षाकृत कम होता है। हालांकि, एक सुचारू टॉर्क वितरण संभव है। एक्स्ट्रा पार्ट्स और बदलावों के साथ, E85 मॉडल आमतौर पर अपने केवल पेट्रोल समकक्षों की तुलना में महंगे होते हैं।

भारत में बिकने वाली मौजूदा फ्रोंक्स में दो इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन 89.73 PS और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT के साथ आता है। यह इंजन बाई-फ्यूल वर्जन (पेट्रोल + CNG) में भी उपलब्ध है। CNG पर चलने पर, इसका आउटपुट 77.5 PS और 98.5 Nm है। फ्रोंक्स CNG केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। दूसरा इंजन विकल्प 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल है जो 100.06 PS और 147.6 Nm जनरेट करता है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:फोर्ड का बड़ा प्लान, ₹3,250 करोड़ के साथ भारत में फिर से शुरू करेगी ऑपरेशन

4. Maruti Suzuki Victoris CBG

सुजुकी जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी CBG (कंप्रेस्ड बायोगैस) विक्टोरिस भी पेश कर चुकी है। विक्टोरिस के CNG/CBG-पावर्ड वर्जन में CNG टैंक के फ्लोर के नीचे (लेज कम्पार्टमेंट के बजाय) लगा है, जिससे बूट कैपेसिटी बढ़ती है। विक्टोरिस CBG की लंबाई 4,360mm, चौड़ाई 1,795mm और ऊंचाई 1,655mm है। CBG कार्बनिक पदार्थों के क्षय के दौरान बनने वाली मीथेन गैस द्वारा प्राप्त होता है। CNG के विपरीत, जो नॉन-रिनूवल नहीं है और जिसके बनने में लाखों साल लगते हैं। CBG एक रिनूवल ईंधन है और इसे कम समय में बनाया जा सकता है।

कम्प्रेस्ड बायोगैस और CNG की कैमिकल संरचना समान है, दोनों कम्प्रेस्ड मीथेन हैं, लेकिन उनके सोर्स मौलिक रूप से अलग हैं। CNG जीवाश्म ईंधन के भंडार से आती है, जबकि CBG कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर और नगरपालिका के कचरे जैसे जैविक कचरे के अवायवीय पाचन से जनरेट होती है। यह CBG को एक नवीकरणीय ईंधन बनाता है जो एक बंद कार्बन चक्र में संचालित होता है, जहां कार्बन का निरंतर पुन: उपयोग होता है। भारत के लिए कृषि और डेयरी अपशिष्ट की प्रचुरता को देखते हुए CBG का रणनीतिक महत्व है। वर्तमान में भारत में कोई भी यात्री वाहन CBG पावरट्रेन के साथ नहीं बेचा जाता है। मारुति सुजुकी ने नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में 450 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें एक बायोगैस प्लांट भी शामिल है।

इसमें 1.5 लीटर 4-सिलेंडर K15 नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन को बरकरार रखा जाएगा। हालांकि, बायो गैस के साफ दहन को सुनिश्चित करने के लिए इसमें कुछ मैकेनिकल बदलाव किए जाएंगे। अधिकांश मामलों और संरचनाओं में CNG और CBG कुछ हद तक आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन OEMs स्वच्छ दहन के लिए इंजन को और बेहतर बनाएंगे। मैनुअल के लिए 21.18 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक के लिए 21.06 किमी/लीटर का दावा किया गया है, जबकि ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन 19.07 किमी/लीटर का माइलेज देता है।

स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड विकल्प में टोयोटा से लिया गया 1.5-लीटर पेट्रोल-इलेक्ट्रिक सेटअप है जो कम्बाइंट रूप से 116 हॉर्सपावर और 141 एनएम जनरेट करता है, जो एक न से जुड़ा है। दावा है कि इसका माइलेज 28.56 किमी/लीटर है। s-CNG संस्करण CNG मोड में 89 हॉर्सपावर जनरेट करता है और केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं। CNG मॉडल 27.02 किमी/किग्रा माइलेज देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपए से शुरू होती है।

ये भी पढ़ें:ये है मारुति की सबसे कम बिकने वाली कार, हर महीने 266 ग्राहक ही मिल रहे

5. New Lexus LS
लेक्सस ने हाल ही में अपनी फ्लैगशिप LS सेडान का प्रोडक्शन बंद कर दिया है, लेकिन उसने पहले ही यह सोचना शुरू कर दिया है कि यह कार अपने अगले फेज में कैसे आएगी, जो एक लग्जरी MPV के रूप में होगी। उम्मीद है कि इसे LM से ऊपर रखा जाएगा, लेकिन इस बार यह हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक हो सकती है। टीजर इमेज में लाउंज सीटिंग और ऑरेंज बैकलाइटिंग वाली 6-पहियों वाली गाड़ी दिखाई दे रही है।

6. Honda Compact EV
एलिवेट SUV के लॉन्च के समय होंडा ने कहा था कि वह अगले 3 सालों में भारत में एक कॉम्पैक्ट EV लाएगी और आखिरकार वह पल आ ही गया है। यह 0 SUV कॉन्सेप्ट से बनी एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV पेश करेगी और इसे कई ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने के बाद भारत में बनाएगी।

