देश की इन 7 सबसे सुरक्षित SUVs से मिलिए, BNCAP में सभी को 5-स्टार रेटिंग मिली; इन्हें आंख बंद कर खरीदें

न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम यानी BNCAP के आने से देश में बिकने वाली कारों को यहां की कंडीशन के हिसाब से सेफ्टी रेटिंग मिल रही है। BNCAP में सेफ्टी कारों की लिस्ट तेजी से लंबी हो रही है। इस क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली कारों को ग्राहकों का प्यार भी मिल रहा है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को 2023 में शुरू किया गया था। जिसमें पैसेंजर व्हीकल को टक्कर में उनकी सेफ्टी के लिए 1 से 5 स्टार के बीच रेटिंग दी जाती है। हम यहां BNCAP द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में सबसे ज्यादा 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली 7 SUVs के उनके एडल्ट और चाइल्ट की सेफ्टी का स्कोर भी बता रहे हैं।

1. Tata Harrier EV and Mahindra XEV 9e

एडल्ट सेफ्टी: 32/32, चाइल्ड सेफ्टी: 45/49 अपने-अपने ब्रांड के प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा हैरियर EV और महिंद्रा XEV 9e, भारत NCAP क्रैश टेस्ट में बच्चों और एडल्टों की सेफ्टी के मामले में सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं। सभी हैरियर EV वैरिएंट- एडवेंचर, एडवेंचर S, फियरलेस+ और एम्पॉवर्ड, साथ ही XEV 9e वैरिएंट- पैक वन, पैक टू, पैक थ्री सेलेक्ट और पैक थ्री, ये स्कोर लागू करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रिक SUV में 6 एयरबैग, चारों व्हील के लिए डिस्क ब्रेक, ISOFIX एंकर, रियर कैमरा और TPMS जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। लेवल 2 ADAS सुइट हैरियर EV के एम्पॉवर्ड वैरिएंट के लिए एक्सक्लूसिव है।

2. Mahindra BE6

एडल्ट सेफ्टी: 31.97/32, चाइल्ड सेफ्टी: 45/49 इस लिस्ट में एक और EV, महिंद्रा BE6 पैक वन, पैक वन एबव, पैक टू, पैक थ्री सिलेक्ट और पैक थ्री वैरिएंट में उपलब्ध है, जिनमें से सभी हाई AOP और COP क्रैश परिणामों का दावा करते हैं। स्टैंडर्ड रूप से BE 6 (जिसे पहले BE 6e कहा जाता था) 6 एयरबैग, एक रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर, TPMS और एक ड्राइवर स्लीपीनेस डिटेक्शन सिस्टम से लैस है। इसमें सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, एक मैनुअल एयरबैग कटऑफ स्विच और पीछे की सीटों पर ISOFIX माउंट भी हैं। BE 6 पैक थ्री और पैक टू वैरिएंट में लेवल 2 ADAS सूट भी मिलता है।

3. Tata Punch EV

एडल्ट सेफ्टी: 31.46/32, चाइल्ड सेफ्टी: 45/49 टाटा पंच EV, इस कैटेगरी का एक अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसने अपने एडल्ट और चाइल्ड स्कोर को पूरी सीरीज स्मार्ट, स्मार्ट+, एडवेंचर, एडवेंचर एस, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड एस, एम्पावर्ड+ और एम्पावर्ड+ S पर लागू करता है। इस टाटा SUV में 6 एयरबैग, ABS और ESC, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट और ISOFIX माउंट मानक के रूप में उपलब्ध हैं। वर्तमान में पंच EV के साथ ADAS उपलब्ध नहीं है।

4. Mahindra Thar Roxx

एडल्ट सेफ्टी: 31.09/32, चाइल्ड सेफ्टी: 45/49 महिंद्रा थार रॉक्स के सभी वैरिएंट MX1, MX3, MX5, AX3 L, MX5, AX5L और AX7 L को भारत NCAP से हाई स्कोर मिला हैं। इस ऑफ-रोडर में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग और पैसेंजर सीट एयरबैग के लिए एक कट-ऑफ स्विच दिया गया है। इसके अलावा, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट और ESC पूरी रेंज में उपलब्ध हैं। महिंद्रा XUV 3XO की तरह, AX5L और AX7L थार रॉक्स वैरिएंट में लेवल 2 ADAS सुइट उपलब्ध है।

5. Skoda Kylaq

एडल्ट सेफ्टी: 30.88/32, चाइल्ड सेफ्टी: 45/49 ये दोनों स्कोर स्कोडा काइलक के सभी वैरिएंट क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर+ और प्रेस्टीज पर लागू होते हैं, जिससे यह BNCAP 5 स्टार रेटिंग वाली SUVs का हिस्सा बन जाती है। मानक के तौर पर स्कोडा SUV में 6 एयरबैग, सभी यात्रियों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट, पीछे की सीटों के लिए ESC और ISOFIX एंकर दिए गए हैं। काइलक में ADAS की सुविधा नहीं है।

6. Hyundai Tucson

एडल्ट सेफ्टी: 30.84/32, चाइल्ड सेफ्टी: 41/49 हुंडई टक्सन के केवल पेट्रोल वैरिएंट प्लैटिनम और सिग्नेचर में ही चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) और एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) का स्कोर किया है। हालांकि, पेट्रोल और डीजल दोनों टक्सन मॉडल 6 एयरबैग, ESC, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और सीटबेल्ट रिमाइंडर स्टैंडर्ड रूप से उपलब्ध हैं। टॉप-स्पेक टक्सन सिग्नेचर वैरिएंट में ADAS है।