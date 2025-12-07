Hindustan Hindi News
₹15 लाख से कम में मिलने वाली देश की 6 ई-कारें, 6वां मॉडल कई महीने से नंबर-1; ये आपका एक-एक पैसा वसूल कर देंगी

₹15 लाख से कम में मिलने वाली देश की 6 ई-कारें, 6वां मॉडल कई महीने से नंबर-1; ये आपका एक-एक पैसा वसूल कर देंगी

संक्षेप:

संक्षेप:

अगर आप भी 15 लाख के बजट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं, तो ये 6 मॉडल आपके लिए सबसे सही और सबसे बेस्ट ऑप्शन हैं। खास बात ये है कि इस लिस्ट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) का दबदबा साफ दिखाई देता है। जी हां, क्योंकि 6 में से 4 मॉडल सिर्फ टाटा के हैं।

Dec 07, 2025 09:30 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता अब किसी से छिपी नहीं है। लोग पेट्रोल–डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और EVs अब सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि स्मार्ट चॉइस बन चुकी हैं। कम रनिंग कॉस्ट, जीरो एग्जॉस्ट एमिशन और दमदार परफॉर्मेंस, ये तीन वजहें लोगों को तेजी से इलेक्ट्रिक कारों की ओर खींच रही हैं। अगर आप भी 15 लाख के बजट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं, तो ये 6 मॉडल आपके लिए सबसे सही और सबसे बेस्ट ऑप्शन हैं। खास बात ये है कि इस लिस्ट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) का दबदबा साफ दिखाई देता है। जी हां, क्योंकि 6 में से 4 मॉडल सिर्फ टाटा के हैं।

1- MG कॉमेट EV

कीमत:- 7.50 लाख – 9.56 लाख

भारत की सबसे छोटी और सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार MG कॉमेट ईवी (MG Comet EV) अभी काफी सस्ते में मिल रही है। इस ईवी को क्यूब जैसा स्टाइल, माइक्रो साइज और बेहतरीन सिटी ऑपरेशन इसे खास बनाते हैं। इंटीरियर से यह कार प्रीमियम लगती है और फीचर्स की कोई कमी नहीं है।

बैटरी व रेंज

बैटरी व रेंज की बात करें तो इसमें 17.3 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 42PS की पावर और 110Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी ARAI रेंज 230 km की है। इसकी रियल वर्ल्ड रेंज करीब 180 km की है। ये डेली सिटी के कामों के लिए एकदम परफेक्ट है।

2- टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV)

कीमत:- 7.99 लाख – 11.14 लाख

अगर आप MG कॉमेट (MG Comet) की 3-डोर डिजाइन नहीं चाहते, तो टियागो ईवी (Tiago EV) सबसे प्रैक्टिकल विकल्प है। ये 5-डोर, बढ़िया केबिन स्पेस और फीचर-पैक्ड ईवी है।

बैटरी व रेंज

इसमें दो बैटरी पैक मिलते हैं। इसमें पहला 19.2 kWh (61 PS / 110 Nm) का है, जो 223 km की रेंज ऑफर करता है। वहीं, दूसरा बैटरी पैक 24 kWh (75 PS / 114 Nm) का है, जो 293 किमी. की रेंज देने में सक्षम है। इसकी रियल रेंज 180 किमी. से 230 किमी. तक है। ये सिटी के साथ हाईवे पर भी आराम से चलने में सक्षम है।

3- टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV)

कीमत:- 9.99 लाख – 14.29 लाख

अगर आपको SUV लुक चाहिए, तो पंच ईवी (Punch EV) आपके लिए ही है। जी हां, क्योंकि इसमें कॉम्पैक्ट SUV फील, मजेदार फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस मिलते है। इसके टॉप फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25 इंच की टचस्क्रीन, 10.25 इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 6 एयरबैग और 360° कैमरा मिलता है।

बैटरी व रेंज

इसमें 25 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी क्लेम रेंज 315 km की है। वहीं, दूसरा बैटरी पैक 35 kWh का है, जिसकी क्लेम रेंज 421 km की है।

4- टाटा टियागो ईवी (Tata Tigor EV)

कीमत:- 12.49 लाख – 13.75 लाख

अगर आपको हैचबैक या SUV नहीं, बल्कि एक सस्ती और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक सेडान चाहिए, तो टिगोर ईवी (Tigor EV) ही विकल्प है।

बैटरी व रेंज

इसके बैटरी व रेंज की बात करें तो इसमें 26 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी क्लेम रेंज 315 किमी. की है। टियागो ईवी (Tiago EV) जैसे कुछ फीचर्स यहां नहीं मिलते, लेकिन बूट स्पेस ज्यादा मिलता है।

5- टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV)

कीमत:- 12.49 लाख – 17.49 लाख

नेक्सन ईवी (Nexon EV) भारत की सबसे सफल इलेक्ट्रिक SUV है। इसमें कई गजब फीचर्स मिलते हैं। इसमें 12.3 इंच का टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360° कैमरा और 10.25 इंच का डिजिटल डिस्प्ले मिलता है।

बैटरी व रेंज

इसमें 30 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी क्लेम रेंज 230 किमी. की है। इसमें 45 kWh का दूसरा बैटरी पैक मिलता है, जिसकी क्लेम रेंज 489 km की है।

6- MG Windsor EV

कीमत:- 12.65 लाख – 18.39 लाख

यह EV अपनी सोफा जैसी रियर सीट के लिए मशहूर है। 135° रिक्लाइन मिलता है, जो इस प्राइस रेंज में बेहद प्रीमियम है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 15.6 इंच का टचस्क्रीन मिलता है। इसके अलावा 9-स्पीकर Infinity सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है।

बैटरी व रेंज

इसमें 38 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी क्लेम रेंज 332 km की है। वहीं, दूसरा बैटरी पैक 52.9 kWh का है, जिसकी रेंज 449 km तक है।

