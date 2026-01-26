इन 6 कंपनियों ने मिलकर हथिया ली भारत की 90% कार मार्केट, ये वाली बनी नंबर-1; दूसरी पोजिशन पर इसका कब्जा

संक्षेप: CY2025 में भारत की 90% से ज्यादा कार बिक्री सिर्फ 6 कंपनियों के हाथ में रही। इसमें मारुति सुजुकी ने नंबर-1 की पोजिशन हासिल की। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

भारत के पैसेंजर कार बाजार ने साल 2025 में एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि बड़ा खेल अब बड़े खिलाड़ियों का ही है। पूरे साल की बिक्री पर नजर डालें तो देश की टॉप-6 कार कंपनियों ने करीब 93% मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया। इन 6 कंपनियों में मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई, किआ (Kia) और टोयोटा (Toyota) रही। बाकी सभी ब्रांड्स को बचे हुए छोटे से हिस्से के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मारुति सुजुकी बनी नंबर-1

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने एक बार फिर भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी का ताज बरकरार रखा। कंपनी का मार्केट शेयर करीब 40% रहा। हालांकि, बिक्री बढ़ी जरूर, लेकिन रफ्तार पहले जैसी तेज नहीं रही। यही वजह रही कि दूसरे ब्रांड्स, खासकर SUV सेगमेंट में मजबूत खिलाड़ी, मारुति (Maruti) के दबदबे को धीरे-धीरे चुनौती देने लगे।

महिंद्रा (Mahindra) बनी 2025 की सबसे बड़ी कहानी

CY2025 की सबसे बड़ी खबर रही महिंद्रा (Mahindra) का दूसरे नंबर पर पहुंचना। यह पहली बार हुआ जब महिंद्रा (Mahindra) ने कुल बिक्री के मामले में हुंडई (Hyundai) को पीछे छोड़ दिया। SUV की बढ़ती मांग का महिंद्रा (Mahindra) ने पूरा फायदा उठाया। पिछले दो सालों में लॉन्च हुए थार रॉक्स (Thar Roxx), XEV 9e, BE 6 और XUV 3XO जैसे मॉडल्स ने कंपनी को जबरदस्त बूस्ट दिया।

14% हुआ महिंद्रा (Mahindra) का मार्केट शेयर

महिंद्रा (Mahindra) की सालाना बिक्री में करीब 18% की ग्रोथ दर्ज की गई। महिंद्रा की सिर्फ थार रॉक्स (Thar Roxx) से 53,000+ यूनिट की बिक्री हुई। वहीं, प्रीमियम XEV 9e को 27,000+ खरीदार भी मिले। SUV के हर प्राइस सेगमेंट में मौजूदगी ने महिंद्रा (Mahindra) को डीलरशिप्स पर लगातार भीड़ दिलाई।

टाटा मोटर्स (Tata Motors) का मजबूत प्रदर्शन

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने भी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। पेट्रोल-डीजल (ICE) और इलेक्ट्रिक (EV) दोनों सेगमेंट में मजबूत पकड़ के चलते कंपनी ने लगातार 5वीं बार रिकॉर्ड सालाना बिक्री दर्ज की। इसकी कुल बिक्री 5,87,218 यूनिट रही। नेक्सन (Nexon), पंच (Punch) और EV रेंज बड़ी ताकत बन गई। टाटा (Tata) अब एक भरोसेमंद देसी ब्रांड के साथ-साथ EV लीडर के रूप में भी उभर चुका है।

हुंडई को झटका, लेकिन मुकाबले में बरकरार

करीब दो दशकों तक नंबर 2 रहने वाली हुंडई (Hyundai) को इस साल तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। SUV सेगमेंट में धीमी प्रतिक्रिया और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने कंपनी की रैंकिंग पर असर डाला। हालांकि, क्रेटा (Creta) और वेन्यू (Venue) जैसे मॉडल्स अभी भी मजबूत हैं, लेकिन मुकाबला अब ज्यादा टाइट हो चुका है।

टोयोटा (Toyota) और किआ (Kia) ने समझदारी से खेला दांव

टोयोटा (Toyota) और किआ (Kia) ने बड़े जोखिम लेने की बजाय अपने लाइन-अप को बेहतर तरीके से ट्यून किया। टोयोटा (Toyota) ने मारुति (Maruti) के साथ साझेदारी और प्रीमियम इमेज के बीच संतुलन बनाए रखा। वहीं, किआ (Kia) ने चुनिंदा सेगमेंट्स में फोकस कर स्थिर ग्रोथ हासिल की।

पुराने दिग्गज पिछड़ते नजर आए

एक समय पर मजबूत मानी जाने वाली कंपनियां जैसे होंडा (Honda), फॉक्सवैगन (Volkswagen), रेनो (Renault) और जीप 2025 (Jeep 2025) में खास असर नहीं छोड़ पाईं।