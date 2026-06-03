मारुति, टाटा, महिंद्रा, हुंडई के साथ इन 2 कंपनी की कार भी जमकर बिकी रहीं; टॉप-6 में बना ली जगह

देश के अंदर कार सेगमेंट तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इस वजह से कार कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ रहा है। पिछले महीने यानी मई 2026 सेल्स की बात करें तो देश की टॉप-6 कंपनियों को साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली। वहीं, अप्रैल 2026 की तुलना में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा।

देश के अंदर कार सेगमेंट तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इस वजह से कार कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ रहा है। पिछले महीने यानी मई 2026 सेल्स की बात करें तो देश की टॉप-6 कंपनियों को साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली। वहीं, अप्रैल 2026 की तुलना में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। मारुति सुजुकी ने इस दौरान देश की नंबर-1 कंपनी का खिताब अपने पास सुरक्षित रखा। तो टाटा मोटर्स लंबी छलांग लगाकर दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। वहीं, महिंद्रा का दबदबा हुंडई पर देखने को मिला। इस लिस्ट में टोयोटा और किआ भी शामिल रहीं। चलिए एक बार इन सभी कंपनियों की YoY और MoM सेल्स पर नजर डालते हैं।

भारत की टॉप-6 कार कंपनियां मई 2026 (YoY सेल्स) नं कंपनी मई 2026 मई 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 मारुति सुजुकी 1,90,337 1,35,962 54,375 39.99 46.04 2 टाटा मोटर्स 59,090 41,557 17,533 42.19 14.29 3 महिंद्रा 58,021 52,431 5,590 10.66 14.03 4 हुंडई 47,837 43,861 3,976 9.07 11.57 5 टोयोटा 30,574 29,280 1,294 4.42 7.39 6 किआ 27,586 22,315 5,271 23.62 6.67 टोटल 4,13,445 3,25,406 88,039 27.06 100

टॉप-6 कार कंपनियां की साल-दर-साल (YoY) के आधार पर सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी की मई 2026 में 1,90,337 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 1,35,962 यूनिट का था। यानी इसकी 54,375 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 39.99% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा मोटर्स की मई 2026 में 59,090 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 41,557 यूनिट का था। यानी इसकी 17,533 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 42.19% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा की मई 2026 में 58,021 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 52,431 यूनिट का था। यानी इसकी 5,590 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 10.66% की YoY ग्रोथ मिली।

हुंडई की मई 2026 में 47,837 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 43,861 यूनिट का था। यानी इसकी 3,976 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.07% की YoY ग्रोथ मिली। टोयोटा की मई 2026 में 30,574 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 29,280 यूनिट का था। यानी इसकी 1,294 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.42% की YoY ग्रोथ मिली। किआ की मई 2026 में 27,586 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 22,315 यूनिट का था। यानी इसकी 5,271 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.62% की YoY ग्रोथ मिली।

भारत की टॉप-6 कार कंपनियां मई 2026 (MoM सेल्स) नं कंपनी मई 2026 अप्रैल 2026 अंतर ग्रोथ % MoM मार्केट शेयर % 1 मारुति सुजुकी 1,90,337 1,87,704 2,633 1.4 45.52 2 टाटा मोटर्स 59,090 59,000 90 0.15 14.31 3 महिंद्रा 58,021 56,331 1,690 3 13.66 4 हुंडई 47,837 51,902 -4,065 -7.83 12.59 5 टोयोटा 30,574 30,159 415 1.38 7.31 6 किआ 27,586 27,286 300 1.1 6.62 टोटल 4,13,445 4,12,382 1,063 0.26 100

टॉप-6 कार कंपनियां की मंथ-दर-मंथ (MoM) के आधार पर सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी की मई 2026 में 1,90,337 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2026 में ये आंकड़ा 1,87,704 यूनिट का था। यानी इसकी 2,633 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.4% की MoM ग्रोथ मिली। टाटा मोटर्स की मई 2026 में 59,090 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2026 में ये आंकड़ा 59,000 यूनिट का था। यानी इसकी 90 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 0.15% की MoM ग्रोथ मिली। महिंद्रा की मई 2026 में 58,021 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2026 में ये आंकड़ा 56,331 यूनिट का था। यानी इसकी 1,690 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3% की MoM ग्रोथ मिली।