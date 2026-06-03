मारुति, टाटा, महिंद्रा, हुंडई के साथ इन 2 कंपनी की कार भी जमकर बिकी रहीं; टॉप-6 में बना ली जगह
देश के अंदर कार सेगमेंट तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इस वजह से कार कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ रहा है। पिछले महीने यानी मई 2026 सेल्स की बात करें तो देश की टॉप-6 कंपनियों को साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली। वहीं, अप्रैल 2026 की तुलना में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा।
देश के अंदर कार सेगमेंट तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इस वजह से कार कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ रहा है। पिछले महीने यानी मई 2026 सेल्स की बात करें तो देश की टॉप-6 कंपनियों को साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली। वहीं, अप्रैल 2026 की तुलना में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। मारुति सुजुकी ने इस दौरान देश की नंबर-1 कंपनी का खिताब अपने पास सुरक्षित रखा। तो टाटा मोटर्स लंबी छलांग लगाकर दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। वहीं, महिंद्रा का दबदबा हुंडई पर देखने को मिला। इस लिस्ट में टोयोटा और किआ भी शामिल रहीं। चलिए एक बार इन सभी कंपनियों की YoY और MoM सेल्स पर नजर डालते हैं।
|भारत की टॉप-6 कार कंपनियां मई 2026 (YoY सेल्स)
|नं
|कंपनी
|मई 2026
|मई 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|मारुति सुजुकी
|1,90,337
|1,35,962
|54,375
|39.99
|46.04
|2
|टाटा मोटर्स
|59,090
|41,557
|17,533
|42.19
|14.29
|3
|महिंद्रा
|58,021
|52,431
|5,590
|10.66
|14.03
|4
|हुंडई
|47,837
|43,861
|3,976
|9.07
|11.57
|5
|टोयोटा
|30,574
|29,280
|1,294
|4.42
|7.39
|6
|किआ
|27,586
|22,315
|5,271
|23.62
|6.67
|टोटल
|4,13,445
|3,25,406
|88,039
|27.06
|100
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Nissan X-Trail
₹ 48.2 लाख
BMW X4
₹ 96.2 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
टॉप-6 कार कंपनियां की साल-दर-साल (YoY) के आधार पर सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी की मई 2026 में 1,90,337 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 1,35,962 यूनिट का था। यानी इसकी 54,375 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 39.99% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा मोटर्स की मई 2026 में 59,090 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 41,557 यूनिट का था। यानी इसकी 17,533 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 42.19% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा की मई 2026 में 58,021 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 52,431 यूनिट का था। यानी इसकी 5,590 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 10.66% की YoY ग्रोथ मिली।
हुंडई की मई 2026 में 47,837 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 43,861 यूनिट का था। यानी इसकी 3,976 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.07% की YoY ग्रोथ मिली। टोयोटा की मई 2026 में 30,574 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 29,280 यूनिट का था। यानी इसकी 1,294 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.42% की YoY ग्रोथ मिली। किआ की मई 2026 में 27,586 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 22,315 यूनिट का था। यानी इसकी 5,271 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.62% की YoY ग्रोथ मिली।
|भारत की टॉप-6 कार कंपनियां मई 2026 (MoM सेल्स)
|नं
|कंपनी
|मई 2026
|अप्रैल 2026
|अंतर
|ग्रोथ % MoM
|मार्केट शेयर %
|1
|मारुति सुजुकी
|1,90,337
|1,87,704
|2,633
|1.4
|45.52
|2
|टाटा मोटर्स
|59,090
|59,000
|90
|0.15
|14.31
|3
|महिंद्रा
|58,021
|56,331
|1,690
|3
|13.66
|4
|हुंडई
|47,837
|51,902
|-4,065
|-7.83
|12.59
|5
|टोयोटा
|30,574
|30,159
|415
|1.38
|7.31
|6
|किआ
|27,586
|27,286
|300
|1.1
|6.62
|टोटल
|4,13,445
|4,12,382
|1,063
|0.26
|100
टॉप-6 कार कंपनियां की मंथ-दर-मंथ (MoM) के आधार पर सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी की मई 2026 में 1,90,337 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2026 में ये आंकड़ा 1,87,704 यूनिट का था। यानी इसकी 2,633 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.4% की MoM ग्रोथ मिली। टाटा मोटर्स की मई 2026 में 59,090 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2026 में ये आंकड़ा 59,000 यूनिट का था। यानी इसकी 90 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 0.15% की MoM ग्रोथ मिली। महिंद्रा की मई 2026 में 58,021 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2026 में ये आंकड़ा 56,331 यूनिट का था। यानी इसकी 1,690 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3% की MoM ग्रोथ मिली।
हुंडई की मई 2026 में 47,837 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2026 में ये आंकड़ा 51,902 यूनिट का था। यानी इसकी 4,065 यूनिट कम बिकीं और इसे 7.83% की MoM डिग्रोथ मिली। टोयोटा की मई 2026 में 30,574 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2026 में ये आंकड़ा 30,159 यूनिट का था। यानी इसकी 415 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.38% की MoM ग्रोथ मिली। किआ की मई 2026 में 27,586 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2026 में ये आंकड़ा 27,286 यूनिट का था। यानी इसकी 300 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.1% की MoM ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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