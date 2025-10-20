₹12 लाख से कम में आने वाली टॉप-5 दमदार SUVs, जो आपका पाई-पाई वसूल कर देंगी; ब्रेजा और XUV 3XO जैसे मॉडल शामिल

संक्षेप: अगर आप 12 लाख से कम में एक दमदार SUV खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि इसमें (Maruti Brezza) मारुति ब्रेजा से लेकर महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO) जैसे मॉडल शामिल हैं, तो आइए ऐसे 5 सबसे बेहतरीन विकल्पों के बारे में जानते हैं।

भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में SUVs की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल ट्रेंड के साथ कदम मिलाते हुए भारतीय ग्राहक अब हैचबैक और सेडान की तुलना में दमदार रोड प्रेजेंस और ज्यादा स्पेस वाली SUVs को प्राथमिकता दे रहे हैं। सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट इस डिमांड को सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है, जो किफायती कीमतों पर बड़ी SUVs का अनुभव देता है। अगर आपका बजट 12 लाख (एक्स-शोरूम) तक है और आप एक बेहतरीन SUV खरीदना चाहते हैं, तो यहां बाजार में उपलब्ध 5 सबसे मजबूत और लोकप्रिय विकल्प दिए गए हैं।

ब्रेजा, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में से एक है। अपनी शुरुआत से ही ब्रांड के लिए रेवेन्यू कमाने वाली प्रमुख कार रही है।

डिजाइन और फीचर्स

यह बॉक्सी डिजाइन और कई अपमार्केट फीचर्स के साथ आती है, जो इसे केवल लोकप्रिय ही नहीं बनाते, बल्कि इसे हैचबैक या सेडान की तुलना में थोड़ी खराब सड़कों पर भी जाने में सक्षम बनाते हैं।

इंजन

इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कई ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

2- टाटा नेक्सन (Tata Nexon)

टाटा नेक्सन ने घरेलू ऑटो दिग्गज को भारतीय SUV स्पेस में एक मजबूत जगह दी है। नेक्सन अपनी सुरक्षा रेटिंग और दमदार बिल्ड के लिए जानी जाती है।

पावरट्रेन रेंज:- टाटा नेक्सन की सबसे बड़ी खासियत इसकी वाइडर रेंज ऑफ पावरट्रेन विकल्प है। यह इंजन और ट्रांसमिशन के कई विकल्पों के साथ आती है, जो इसे सेगमेंट में अन्य मॉडलों से अलग करती है।

टेक्नोलॉजी:- यह एडवांस टेक्नोलॉजी-एडेड अपमार्केट फीचर्स की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है।

3- हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue)

दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई (Hyundai) की वेन्यू (Venue) इस सेगमेंट में एक प्रमुख दावेदार है। यह जल्द ही अपने अगली जेनरेशन के अवतार में आने वाली है।

इंजन विकल्प: टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की तरह हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) भी कई पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है, जिनमें 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल, और 1.5-लीटर डील इंजन शामिल हैं।

ट्रांसमिशन: यह कई ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ भी आती है, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद चुनने की सुविधा मिलती है।

4- महिंद्रा XUV 3XO (महिंद्रा XUV 3XO)

XUV 3XO महिंद्रा की सबसे किफायती SUV है और बाजार में उनकी एकमात्र सब-कॉम्पैक्ट SUV है।

डिजाइन और क्षमता: अपने शार्प डिजाइन, ढेर सारे अपमार्केट फीचर्स और कठिन रास्तों को संभालने की क्षमता के कारण यह एक शानदार विकल्प है।

इंजन: इसमें 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता है।

खासियत: सब-कॉम्पैक्ट SUV होने के बावजूद XUV 3XO खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों को आसानी से पार करने में सक्षम है।

5- किआ सॉनेट (Kia Sonet)

भारतीय बाजार में नया ब्रांड होने के बावजूद किआ (Kia) ने सेल्टोस (Seltos) और सोनेट (Sonet) जैसे मॉडलों के साथ खूब लोकप्रियता हासिल की है। किआ सोनेट (Kia Sonet) को हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) का अधिक अपमार्केट वर्जन कहा जा सकता है।

डिजाइन:- इसका आकर्षक डिजाइन और ढेर सारे अपमार्केट फीचर्स इसे युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाते हैं।

पावरट्रेन विकल्प:- किआ सोनेट (Kia Sonet) में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल मोटर और 1.5-लीटर डीजल यूनिट का विकल्प मिलता है।