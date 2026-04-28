धूम मचाने आ रहीं ये 5 नई मिडसाइज SUV, लिस्ट में महिंद्रा के साथ टाटा और स्कोडा भी

Apr 28, 2026 02:17 pm IST

अगर आप भी एक मिडसाइज एसयूवी लेने की सोच रहे हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट में कुछ मिडसाइज एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें टाटा के साथ स्कोडा, महिंद्रा और निसान की मिडसाइज एसयूवी शामिल हैं।

मिड-साइज एसयूवी इंडियन बायर्स की पहली पसंद बनी हुई हैं। इस सेगमेंट में एक से बढ़ कर एक प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिनमें ब्रेजा के साथ नेक्सॉन और कुशाक जैसी एसयूवी शामिल हैं। अगर आप भी एक मिडसाइज एसयूवी लेने की सोच रहे हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट में कुछ मिडसाइज एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें टाटा के साथ स्कोडा, महिंद्रा और निसान की मिडसाइज एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Mahindra Scorpio N Facelift स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट इस साल के सेकेंड हाफ में आ सकता है। इस मिड-साइकिल फेसलिफ्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर में कई अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें एक बड़ी टचस्क्रीन, बेहतर अपहोल्स्ट्री और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल हैं। इसके एक्सटीरियर में भी कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं, जिनमें नया ग्रिल, बेहतर लाइटिंग और नए अलॉय वील्स शामिल हैं। फेसलिफ्ट में इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं होगा।

Toyota Urban Cruiser Ebella हाल ही में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी ई विटारा के HEARTECT-E प्लेटफॉर्म पर बेस्ड, टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला अर्बन क्रूजर बीईवी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड डिजाइन चेंज और दो बैटरी ऑप्शन - एक 49 kWh और 61 kWh के साथ आती है। इसकी रेंज 543 किमी तक की है। कार का केबिन भी कई शानदार फीचर्स से लैस होगा। कंपनी इसकी कीमतें का ऐलान जल्द ही करेगी।

Skoda Kylaq Sportline स्कोडा काइलैक स्पोर्टलाइन, काइलैक लाइनअप में एक स्पोर्टी ऑप्शन होगा है। इसमें ब्लैक एक्सटीरियर एलिमेंट्स, कॉन्ट्रास्टिंग एक्सेंट और एक यूवीक अलॉय वील डिजाइन देखने को मिलेंगे। जबकि, केबिन को ऑल-ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ रेड हाइलाइट्स और स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कुछ अडिशनल फीचर मिलेंगे। इसकी परफॉर्मेंस में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।

Nissan Tekton नई रेनॉल्ट डस्टर वाले RGMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड निसान टेक्टॉन अपने प्लेटफॉर्म के साथ कई मैकेनिकल कंपोनेंट्स को डस्टर से शेयर करेगी, जिसमें 1.0-लीटर टर्बो, 1.3-लीटर टर्बो और पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑप्शन शामिल हैं। 2026 के सेकेंड हाफ में लॉन्च होने वाली यह कार ग्लोबल निसान पैट्रोल से इंस्पायर्ड एक यूनीक डिजाइन लैंग्वेज के साथ दिखने में अलग होगी। इसे पहले ही कई बार टीज किया जा चुका है और टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है।