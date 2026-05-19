Maruti Suzuki और Toyota की शेयर्ड प्लैटफॉर्म वाली टॉप 5 नई कार, मिलेगा 35 kmpl तक का माइलेज

टोयोटा और मारुति सुजुकी के शेयर्ड प्लैटफॉर्म वाली कारें बायर्स को काफी पसंद आ रही हैं। अब ये दोनों कंपनियां इंडियन मार्केट में अपने कुछ धांसू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली है। इनमें 7 सीटर ग्रैंड विटारा भी शामिल है।

मारुति सुजुकी और टोयोटा की पार्टनरशिप से दोनों कंपनियों को फायदा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में इन दोनों कंपनियों ने शेयर्ड प्लैटफॉर्म वाले कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। इससे इन दोनों का मार्केट शेयर भी बढ़ा है। अब दोनों कंपनियां मिलके शेयर्ड प्लैटफॉर्म वाली नई कारों को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

Maruti Suzuki Fronx Series Hybrid

मारुति अपनी फ्रॉन्क्स को हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लाने की तैयारी कर रही है। यह इस साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है। फ्रॉन्क्स हाइब्रिड का माइलेज 35 kmpl के आसपास का हो सकता है। इसमें कंपनी लेवल 2 ADAS भी दे सकती है।

Toyota Urban Cruiser Taisor Series Hybrid टोयोटा फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड का अपना वर्जन अर्बन क्रूजर टाइजर सीरीज हाइब्रिड के तौर पर लॉन्च करेगा। यह साल 2027 की शुरुआत में मार्केट में लॉन्च हो सकता है। इसका माइलेज भी 35 kmpl के आसपास का हो सकता है। दोनों कारों में सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 1.2-litre Z12E इंजन मिलेगा।

Toyota Urban Cruiser Ebella EV यह ई विटारा का टोयोटा वर्जन है। दोनों ही Heartect-e प्लैटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इस प्लैटफॉर्म को टोयोटा, सुजुकी और Daihatsu ने साथ मिलकर डिवेलप किया है। टोयोटा अपनी ईबेला को आने वाले महीनों में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसकी कीमत 16 से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है। रेंज की जहां तक बात है, तो यह 543 किमी तक की रेंज ऑफर करेगी।

Maruti Suzuki Grand Vitara 7-seater फिलहाल, मारुति सुजुकी के लाइनअप में कोई प्रॉपर 7-सीटर एसयूवी नहीं है। हालांकि, कंपनी ने ग्रैंड विटारा पर बेस्ड 7-सीटर एसयूवी पर काम शुरू कर दिया है। इसका कोडनेम Y17 है। इस एसयूवी के दिवाली वाले फेस्टिव सीजन के आसपास या 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपये के बीच होने की संभावना है। पावरट्रेन ऑप्शन ग्रैंड विटारा वाले ही हो सकते हैं। इसका मतलब है कि 7 सीटर ग्रैंड विटारा 1.5 लीटर के नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक दमदार हाइब्रिड सेटअप के साथ आएगी।