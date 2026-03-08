धमाल मचाने आ रही हैं ये टॉप 5 डीजल SUV, लिस्ट में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, नई क्रेटा और फॉर्च्यूनर भी

Mar 08, 2026 01:51 pm IST

इंडियन मार्केट में कई नई एसयूवी और मौजूदा एसयूवी के फेसलिफ्ट आने वाले हैं। इनमें स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट से लेकर नई टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल है। तो आइए जानते हैं इस साल लॉन्च होने वाली टॉप 5 एसयूवी के बारे में।

नई डीजल एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कई नई एसयूवी और मौजूदा एसयूवी के फेसलिफ्ट आने वाले हैं। इनमें स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट से लेकर नई टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल है। तो आइए जानते हैं इस साल लॉन्च होने वाली टॉप 5 एसयूवी के बारे में।

Mahindra Scorpio-N (फेसलिफ्ट) महिंद्रा अपनी लोकप्रिय लैडर-फ्रेम एसयूवी, स्कॉर्पियो-एन के मिड-लाइफ फेसलिफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है। इसमें कंपनी अपडेटेड एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन के साथ कई नए फीचर्स ऑफर करने वाली है। इनमें 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ और भी बहुत कुछ शामिल है। डीजल इंजन की बात करें तो, इसमें वही 2.2 लीटर एमहॉक इंजन मिलेगा जो 175 पीएस पावर और 370 एनएम (मैनुअल) और 400 एनएम (ऑटोमैटिक) का टॉर्क जनरेट करता है।

Mahindra Scorpio Classic (फेसलिफ्ट) नई स्कॉर्पियो आने के बाद भी इसका क्रेज बरकारर है। कंपनी अपनी इस पॉप्युलर एसयूवी को भी इस साल फेसलिफ्ट देने वाली है। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया जाएगा। इंजन की बात करें तो, इसमें पहले की तरह ही Gen 2 mHawk 2.2-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलेगा, जो 132 PS की पावर और 300 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होगा।

Toyota Fortuner (नेक्स्ट जेनरेशन) इस साल के अंत में टोयोटा भारत में नई पीढ़ी की फॉर्च्यूनर लॉन्च करेगी। इस बार एसयूवी का फ्रंट डिजाइन पहले से काफी ज्यादा बोल्ड और दमदार होगा। इसमें स्लीक सी-शेप की एलईडी हेडलाइट्स, नई ग्रिल और जबर्दस्त फ्रंट बंपर देखने को मिलेंगे। साइड प्रोफाइल में नए अलॉय वील्स के साथ पहले जैसा ही डिजाइन रहेगा। एसयूवी का रियर लुक भी थोड़ा बदला हुआ होगा। इस एसयूवी में वही 2.8 लीटर माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन होगा जो 204 पीएस पावर और 500 एनएम टॉर्क जनरेट करता है।

Hyundai Creta (नेक्स्ट जेनरेशन) हुंडई नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा को लाने की तैयारी कर रही है। नई क्रेटा का एक्सटीरियर लुक पहले से काफी ज्यादा अग्रेसिव होगा। इसका साइज भी बड़ा हो सकता है। डीजल इंजन की बात करें तो, इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ही 1.5 लीटर U2 CRDi डीजल इंजन दिया जाएगा, जो 114 bhp की ताकत और 250 Nm का टॉर्क पैदा करता है। नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नई क्रेटा 2027 में लॉन्च होगी।