अगर आप एक एसयूवी लवर हैं और ट्रैवल के लिए शांत केबिन वाली गाड़ी तलाश रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन एसयूवी की कीमत 20 लाख रुपये से कम है।

भारत में हाइवे ट्रैवल का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। हाइवे ट्रैवल के लिए अच्छी गाड़ी का होना बेहद जरूरी है। कार के कंफर्ट में केबिन नॉइज यानी NVH ( Noise, Vibration और Harshness) का भी बेहद खास रोल होता है। अगर किसी कार में केबिन के अंदर बाहर की रोड नॉइज या इंजन की आवाज ज्यादा आती है, तो सफर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसे में अगर आप एक एसयूवी लवर हैं और ट्रैवल के लिए शांत केबिन वाली गाड़ी तलाश रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन एसयूवी की कीमत 20 लाख रुपये से कम है। तो आइए जानते हैं इंडियन मार्केट में उपलब्ध टॉप 5 लो केबिन नॉइज वाली कंफर्टेबल एसयूवी के बारे में।

1. Hyundai Creta क्रेटा अपने सेगमेंट में कंफर्टेबल और शांत केबिन के लिए जानी जाती है। इसकी अच्छी केबिन इंसुलेशन सड़क और इंजन के शोर को काफी हद तक बाहर रखने में मदद करती है। इसका सस्पेंशन भी अच्छी तरह ट्यून किया गया है, जिससे खराब रास्तों पर झटके कम महसूस होते हैं और सफर आरामदायक बना रहता है। क्रेटा के पेट्रोल वर्जन में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं। इनका केबिन 1.5-लीटर डीजल वर्जन के मुकाबले ज्यादा शांत महसूस होता है।

2. Tata Sierra टाटा सिएरा को तैयार करते समय कंपनी ने कंफर्ट और रिफाइनमेंट पर खास ध्यान दिया है। इसमें केबिन इंसुलेशन अच्छा है, जो इंजन और सड़क से आने वाले शोर को कम करता है। इसका दमदार साउंड सिस्टम भी केबिन में शांत और बेहतर एक्सपीरियंस ऑफर करने में मदद करता है। सिएरा का टर्बो-पेट्रोल इंजन नॉर्मल ड्राइविंग के दौरान काफी स्मूद और शांत रहता है। जबकि, डीजल इंजन की आवाज थोड़ी ज्यादा सुनाई देती है। तेज रफ्तार पर सड़क और टायरों का शोर केबिन में आ सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका रिफाइनमेंट अच्छा है।

3. Mahindra Thar Roxx थार रॉक्स अपने दमदार और ऑफ-रोड डिजाइन के बावजूद कंफर्टेबल केबिन देने की कोशिश करती है। थ्री-डोर थार के मुकाबले रॉक्स को एक लाइफस्टाइल एसयूवी के तौर पर तैयार किया गया है, जिसमें कंफर्ट और रिफाइनमेंट पर भी ध्यान दिया गया है। यह इंजन और सड़क के शोर को केबिन से बाहर रखने में काफी अच्छा काम करती है। हालांकि, इसके बॉक्सी डिजाइन के कारण हाई स्पीड पर हवा का शोर सुनाई दे सकता है। फिर भी इस तरह की ऑफ-रोड एसयूवी के हिसाब से इसका केबिन इंसुलेशन अच्छा है।

4. Maruti Suzuki Victoris मारुति सुजुकी विक्टोरिस में आरामदायक केबिन के साथ अच्छा इंसुलेशन मिलता है। इसका नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन स्मूद तरीके से काम करता है। वहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन लो स्पीड पर इलेक्ट्रिक पावर से चल सकता है, जिससे केबिन में शोर काफी कम रहता है। हालांकि, तेज एक्सेलरेशन के दौरान इंजन की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। सड़क और टायरों का शोर भी रोड सर्फेस और गाड़ी की रफ्तार के हिसाब से बदलता है।