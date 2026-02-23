Hindustan Hindi News
कॉलेज स्टूडेंट के लिए 5 स्टाइलिश और स्मार्ट ई-बाइक्स, जो आपका मोटा पैसा बचा देंगी; सिटी राइड के लिए बिल्कुल परफेक्ट

Feb 23, 2026 06:51 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आज हम यहां कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 5 स्टाइलिश और स्मार्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रेंज और फीचर्स के मामले में नंबर-1 हैं। ये आपका मोटा पैसा बचा देंगी, तो आइए ऐसी 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

कॉलेज स्टूडेंट के लिए 5 स्टाइलिश और स्मार्ट ई-बाइक्स, जो आपका मोटा पैसा बचा देंगी; सिटी राइड के लिए बिल्कुल परफेक्ट

आज के समय में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बाइक सिर्फ सफर का जरिया नहीं रही, बल्कि यह उनकी स्टाइल और पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के कारण अब युवा इलेक्ट्रिक बाइक्स की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें शानदार लुक, दमदार परफॉर्मेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं, जो कॉलेज लाइफ के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। रोज कॉलेज आना-जाना हो, दोस्तों के साथ शहर में घूमना हो या कैंपस में अलग पहचान बनानी हो—ये इलेक्ट्रिक बाइक्स स्टाइल और काम दोनों में आगे हैं। ऐप कनेक्टिविटी, फास्ट चार्जिंग, डिजिटल डिस्प्ले और एडवांस सेफ्टी फीचर्स इन्हें युवाओं के लिए खास बनाते हैं। आइए ऐसी ही 5 दमदार इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में जानते हैं।

डस्टर के इंजन के सामने फीकी पड़ीं ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा भी फेल!

1- Oben Rorr EZ Sigma

यह बाइक खासतौर पर भारतीय सड़कों और शहर के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसकी टॉप स्पीड 95 किमी/घंटा है और यह 0–40 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है। IDC के अनुसार यह 175 किमी तक की रेंज देती है, जो रोज़ाना कॉलेज और शहर की राइड के लिए काफी है।

इसमें 5-इंच TFT डिस्प्ले, नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट, ऐप-बेस्ड GPS सिक्योरिटी और रिवर्स मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। 0–80% चार्जिंग लगभग 1.5 घंटे में हो जाती है, जिससे समय की बचत होती है।

2- Ultraviolette UV X47

अगर आपको स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पसंद है, तो यह बाइक आपके लिए है। इसका एग्रेसिव लुक और स्पोर्टी स्टांस कैंपस में अलग पहचान दिला सकता है। इसमें कई राइड मोड्स, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, LED लाइटिंग और टचस्क्रीन कंसोल मिलता है। साथ ही ऐप के जरिए राइड एनालिटिक्स और OTA अपडेट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं, जो इसे टेक-सेवी युवाओं के लिए खास बनाती हैं।

देश ही नहीं विदेश में भी बजा इस मारुति SUV का डंका, कीमत ₹7 लाख से कम

3- Revolt RV1 BlazeX

यह बाइक हल्की, आरामदायक और शहर के लिए बेहतरीन है। इसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट—तीन राइड मोड मिलते हैं, जिससे आप जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस चुन सकते हैं। LED लाइट्स, डिजिटल कंसोल, एंटी-थेफ्ट अलर्ट और जियोफेंसिंग जैसी स्मार्ट सुविधाएं इसे सुरक्षित और आधुनिक बनाती हैं। रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए यह एक बढ़िया विकल्प है।

4- Ola Roadster X सीरीज

यह सीरीज आकर्षक डिजाइन और किफायती कीमत के लिए जानी जाती है। अलग-अलग बैटरी विकल्पों के साथ आने वाली यह बाइक उच्च वेरिएंट में 501 किमी तक की दावा की गई रेंज देती है।

इसमें 4.3-इंच LCD डिस्प्ले, तीन राइड मोड, MoveOS सॉफ्टवेयर और सिंगल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं। पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

देश ही नहीं विदेश में भी बजा इस मारुति SUV का डंका, कीमत ₹7 लाख से कम

5- Matter Aera 5000

यह भारत की पहली गियर वाली इलेक्ट्रिक बाइक के रूप में जानी जाती है। इसमें 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जो पारंपरिक बाइक जैसा अनुभव देता है। 10 kW मोटर के साथ यह 0–60 किमी/घंटा की रफ्तार 6 सेकंड से कम में पकड़ लेती है। 125 किमी की दावा की गई रेंज और 7-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं।

कब लॉन्च होगी नई मारुति ब्रेजा? जानिए फीचर्स से इंजन तक कितनी बदलेगी SUV

आज की इलेक्ट्रिक बाइक्स सिर्फ पेट्रोल बचाने का विकल्प नहीं हैं, बल्कि ये स्टाइल, टेक्नोलॉजी और स्मार्ट लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऐसी बाइक सबसे बेहतर है जो आकर्षक लुक, अच्छी रेंज, दमदार परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स का संतुलन दे। बदलते ऑटोमोबाइल ट्रेंड के बीच इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें अब नई पीढ़ी की सोच और पहचान का प्रतीक बनती जा रही हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Electric Scooter Auto News Hindi

