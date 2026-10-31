आप भी हैं सेडान लवर्स तो दीवाली तक खरीद लें ये 5 मॉडल, पूरे ₹1.25 लाख तक मिल रहे बेनिफिट्स
1 नवंबर के साथ दीवाली का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप इस फेस्टिव सीजन के खत्म होने से पहले अपने लिए सेडान खरीदना चाहते हैं, तब बचे हुए 8 दिनों से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसमें होंडा सिटी, होंडा अमेज, हुंडई ऑरा, हुंडई वरना और फॉक्सवैगन वर्टूस जैसे मॉडल शामिल हैं।
कल से नंवबर का महीना शुरू हो रहा है। 1 नवंबर के साथ दीवाली का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप इस फेस्टिव सीजन के खत्म होने से पहले अपने लिए सेडान खरीदना चाहते हैं, तब बचे हुए 8 दिनों से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसमें होंडा सिटी, होंडा अमेज, हुंडई ऑरा, हुंडई वरना और फॉक्सवैगन वर्टूस जैसे मॉडल शामिल हैं। इन कारों को खरीदने पर ग्राहकों को 1.25 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। चलिए इन सभी कारों पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में एक-एक करके जानते हैं।
1. Honda City
1.25 लाख रुपए तक के बेनिफिट
होंडा सिटी के पेट्रोल वैरिएंट पर 1.25 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं, जो भारत में किसी भी मास-मार्केट सेडान के लिए सबसे ज्यादा हैं। इस ऑफर में 60,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट और 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। इसके अलावा, मौजूदा होंडा ग्राहकों के लिए 6,000 रुपए तक का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस, 4,000 रुपए तक का लॉयल्टी बोनस और 5,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट बेनिफिट भी दिया जा रहा है। होंडा सभी वैरिएंट के साथ 19,000 रुपए की कीमत वाला डैशकैम फ्री दे रही है। वहीं, एक्सटेंडेड वारंटी पर 16,900 रुपए की छूट भी दे रही है। होंडा सिटी की कीमत 12.08 लाख रुपए से 17.44 लाख रुपए तक हैं।
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Maruti Suzuki Eeco
₹ 5.28 - 6.46 लाख
Rolls-Royce Phantomviii
₹ 8.99 - 29.2 करोड़
Land Rover Range Rover Sport
₹ 1.43 - 2.35 करोड़
Land Rover Range Rover Evoque
₹ 64.86 लाख से शुरू
Land Rover Discovery
₹ 1.26 - 1.39 करोड़
Lamborghini Revuelto
₹ 8.7 करोड़
2. Hyundai Verna
80,000 रुपए तक के बेनिफिट
हुंडई वरना पर 80,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें 40,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट बोनस, और 25,000 रुपए तक का स्क्रैपेज बोनस या 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। अगर ग्राहक के पास मारुति ऑल्टो K10, हुंडई i10, हुंडई i20, मारुति स्विफ्ट, मारुति डिजायर, मारुति बलेनो, मारुति सेलेरियो, मारुति एस-प्रेसो, मारुति वैगनआर, मारुति इग्निस या टाटा टियागो जैसी कारें हैं, तो एक्सचेंज बोनस बढ़कर 30,000 रुपए तक हो सकता है। ये बेनिफिट वरना के सभी वैरिएंट पर लागू होते हैं। हुंडई वरना की कीमत 10.99 लाख रुपए से 18.31 लाख रुपए तक हैं।
3. Volkswagen Virtus
80,000 रुपए तक के बेनिफिट
फॉक्सवैगन अपनी वर्टूस कार पर कुल 80,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसमें 50,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। फॉक्सवैगन वर्टूस की कीमतें 10.71 लाख रुपए से लेकर 19.20 लाख रुपए के बीच हैं। वर्टूस अपने सेगमेंट की प्रीमियम सेडान में से एक है।
4. Honda Amaze
43,000 रुपए तक के बेनिफिट
होंडा अमेज पर 43,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इन बेनिफिट्स में 15,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 21,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस, 4,000 रुपए तक के लॉयल्टी बेनिफिट्स और 3,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। होंडा सिटी की तरह ही कंपनी अमेज के साथ एक्सटेंडेड वारंटी पर भी 16,900 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। होंडा अमेज की एक्स-शोरूम कीमतें 7.65 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक हैं।
5. Hyundai Aura
40,000 रुपए तक के बेनिफिट
हुंडई अपनी ऑरा के CNG वैरिएंट पर 30,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट और पेट्रोल वैरिएंट पर 15,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट दे रही है। सभी वैरिएंट पर 5,000 रुपए तक का स्क्रैपेज बोनस और 5,000 रुपए तक का रूरल ऑफर भी मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.98 लाख रुपए से शुरू हैं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें