आप भी हैं सेडान लवर्स तो दीवाली तक खरीद लें ये 5 मॉडल, पूरे ₹1.25 लाख तक मिल रहे बेनिफिट्स

1 नवंबर के साथ दीवाली का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप इस फेस्टिव सीजन के खत्म होने से पहले अपने लिए सेडान खरीदना चाहते हैं, तब बचे हुए 8 दिनों से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसमें होंडा सिटी, होंडा अमेज, हुंडई ऑरा, हुंडई वरना और फॉक्सवैगन वर्टूस जैसे मॉडल शामिल हैं।

5 सेडान पर मिल रहे ₹1.25 लाख तक बेनिफिट्स

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₹ 7,000 /माह से शुरू

कल से नंवबर का महीना शुरू हो रहा है। 1 नवंबर के साथ दीवाली का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप इस फेस्टिव सीजन के खत्म होने से पहले अपने लिए सेडान खरीदना चाहते हैं, तब बचे हुए 8 दिनों से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसमें होंडा सिटी, होंडा अमेज, हुंडई ऑरा, हुंडई वरना और फॉक्सवैगन वर्टूस जैसे मॉडल शामिल हैं। इन कारों को खरीदने पर ग्राहकों को 1.25 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। चलिए इन सभी कारों पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में एक-एक करके जानते हैं।

1. Honda City

1.25 लाख रुपए तक के बेनिफिट

होंडा सिटी के पेट्रोल वैरिएंट पर 1.25 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं, जो भारत में किसी भी मास-मार्केट सेडान के लिए सबसे ज्यादा हैं। इस ऑफर में 60,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट और 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। इसके अलावा, मौजूदा होंडा ग्राहकों के लिए 6,000 रुपए तक का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस, 4,000 रुपए तक का लॉयल्टी बोनस और 5,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट बेनिफिट भी दिया जा रहा है। होंडा सभी वैरिएंट के साथ 19,000 रुपए की कीमत वाला डैशकैम फ्री दे रही है। वहीं, एक्सटेंडेड वारंटी पर 16,900 रुपए की छूट भी दे रही है। होंडा सिटी की कीमत 12.08 लाख रुपए से 17.44 लाख रुपए तक हैं।

2. Hyundai Verna

80,000 रुपए तक के बेनिफिट

हुंडई वरना पर 80,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें 40,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट बोनस, और 25,000 रुपए तक का स्क्रैपेज बोनस या 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। अगर ग्राहक के पास मारुति ऑल्टो K10, हुंडई i10, हुंडई i20, मारुति स्विफ्ट, मारुति डिजायर, मारुति बलेनो, मारुति सेलेरियो, मारुति एस-प्रेसो, मारुति वैगनआर, मारुति इग्निस या टाटा टियागो जैसी कारें हैं, तो एक्सचेंज बोनस बढ़कर 30,000 रुपए तक हो सकता है। ये बेनिफिट वरना के सभी वैरिएंट पर लागू होते हैं। हुंडई वरना की कीमत 10.99 लाख रुपए से 18.31 लाख रुपए तक हैं।

3. Volkswagen Virtus

80,000 रुपए तक के बेनिफिट

फॉक्सवैगन अपनी वर्टूस कार पर कुल 80,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसमें 50,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। फॉक्सवैगन वर्टूस की कीमतें 10.71 लाख रुपए से लेकर 19.20 लाख रुपए के बीच हैं। वर्टूस अपने सेगमेंट की प्रीमियम सेडान में से एक है।

4. Honda Amaze

43,000 रुपए तक के बेनिफिट

होंडा अमेज पर 43,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इन बेनिफिट्स में 15,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 21,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस, 4,000 रुपए तक के लॉयल्टी बेनिफिट्स और 3,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। होंडा सिटी की तरह ही कंपनी अमेज के साथ एक्सटेंडेड वारंटी पर भी 16,900 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। होंडा अमेज की एक्स-शोरूम कीमतें 7.65 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक हैं।

5. Hyundai Aura

40,000 रुपए तक के बेनिफिट

हुंडई अपनी ऑरा के CNG वैरिएंट पर 30,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट और पेट्रोल वैरिएंट पर 15,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट दे रही है। सभी वैरिएंट पर 5,000 रुपए तक का स्क्रैपेज बोनस और 5,000 रुपए तक का रूरल ऑफर भी मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.98 लाख रुपए से शुरू हैं।