इन 5 सेडान की कीमतें आसमान से जमीन पर आईं! लिस्ट में डिजायर, ऑरा भी शामिल; पूरे ₹1.20 लाख की बचत

GST 2.0 ने देश के अंदर कई कारों की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है। खासकर छोटी कारों को खरीदना सबसे ज्यादा सस्ता हुआ है। तो दूसरी तरफ, सेडान सेगमेंट की कारों पर भी तगड़ी कटौती हुई है। ऐसे में पिछले कुछ महीनों से बार-बार देश की नंबर-1 कार बनने का तमगा हासिल करने वाली डिजायर के साथ कई पॉपुलर सेडान को खरीदना सस्ता हो गया है। दरअसल, सब-4-मीटर सेगमेंट पर टैक की दर घटकर 18% रह गई है, जबकि 4 मीटर से ज्यादा लंबी और 1500cc से कम इंजन क्षमता वाली सेडान कारों पर अब 40% GST लग रहा है। यहां पर हम 5 सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाली सेडान के बारे में बता रहे हैं।

1. होंडा अमेज

लेटेस्ट थर्ड जनरेशन की अमेज की कीमत में सबसे ज्यादा 1.20 लाख रुपए तक की कटौती की गई है, जो इसके टॉप-स्पेक ZX CVT वैरिएंट पर है। इस कॉम्पैक्ट सेडान के मैनुअल ट्रांसमिशन ट्रिम्स पर 85,000 रुपए तक का GST लाभ मिल रहा है। अमेज की नई एक्स-शोरूम कीमत 7.41 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक हो गई है।

2. टोयोटा कैमरी

टोयोटा कैमरी भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे खूबसूरत सेडान में से एक है। नई GST दरों के साथ इस हाइब्रिड सेडान की कीमत में 1.02 लाख रुपए की कटौती की गई है। कैमरी में एक मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन है। ये दो वैरिएंट एलिगेंस और स्प्रिंट एडिशन में उपलब्ध है। टोयोटा कैमरी की नई एक्स-शोरूम कीमत 47.48 लाख रुपए है।

3. मारुति सुजुकी डिजायर

डिजायर भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है। इस कॉम्पैक्ट सेडान की कीमत में टॉप-स्पेक ZXi प्लस AMT वैरिएंट के लिए 88,000 रुपए तक की कटौती की गई है। वहीं, मैनुअल ट्रांसमिशन वैरिएंट पर 85,000 रुपए तक की बचत हो रही है। डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत अब 6.26 लाख रुपए से 9.31 लाख रुपए के बीच है।

4. टाटा टिगोर

टाटा टिगोर पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल ऑप्शन में उपलब्ध है। नई GST दरों के साथ, आप इस कॉम्पैक्ट सेडान पर 81,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। XZ प्लस Lux CNG और XZA प्लस CNG वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा कटौती हुई है, इसके बाद XZ प्लस CNG ट्रिम की कीमत है। टियागो की एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपए से शुरू होती है।