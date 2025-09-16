Top 5 Safest Sedans Global NCAP In India देश की 5 सबसे सुरक्षित सेडान, लिस्ट में डिजायर के साथ ये 4 मॉडल भी शामिल; सभी का लोहा फौलाद सा मजबूत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 5 Safest Sedans Global NCAP In India

देश की 5 सबसे सुरक्षित सेडान, लिस्ट में डिजायर के साथ ये 4 मॉडल भी शामिल; सभी का लोहा फौलाद सा मजबूत

कार जिनती सेफ होती है ग्राहकों का भरोसा उसे खरीदने को लेकर मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों से मारुति डिजायर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर सामने आई है। इस कार को भारत NCAP और ग्लोबल NCAP दोनों से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसके साथ इसकी कीमत भी ग्राहकों के बजट में है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 10:07 AM
share Share
Follow Us on
देश की 5 सबसे सुरक्षित सेडान, लिस्ट में डिजायर के साथ ये 4 मॉडल भी शामिल; सभी का लोहा फौलाद सा मजबूत

कारों की बिक्री में अब उनकी सेफ्टी रेटिंग का भी अहम रोल है। कार जिनती सेफ होती है ग्राहकों का भरोसा उसे खरीदने को लेकर उनता मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों से मारुति डिजायर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर सामने आई है। इस कार को भारत NCAP और ग्लोबल NCAP दोनों से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसके साथ इसकी कीमत भी ग्राहकों के बजट में है। हालांकि, भारतीय बाजार में बिकने वाली डिजायर एक मात्र ऐसी सेडान नहीं है जिसे 5-स्टार रेटिंग मिली हो। इस लिस्ट में कई दूसरी सेडान कार भी शामिल हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं।

1. मारुत सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire)
ग्लोबल NCAP रेटिंग: 5-स्टार, AOP: 31.24/32, COP: 39.20/49

मारुति डिजायर नवंबर 2024 में ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग हासिल करने वाली ब्रांड की पहली गाड़ी थी। बाद में, इसे 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग भी मिली। डिजायर ने AOP (एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन) में 31.24/32 और COP (चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन) में 39.20/49 पॉइंट हासिल किए, जिससे यह वर्तमान में भारत की सबसे सुरक्षित सेडान बन गई है। GNCAP ने बताया कि चालक और यात्री के सिर, गर्दन और घुटनों की सुरक्षा अच्छी थी, जबकि छाती की सुरक्षा मामूली और पर्याप्त थी। कार का बॉडीशेल फुटवेल क्षेत्र के समान स्थिर पाया गया, और अतिरिक्त भार सहन कर सकता था। डिजायर के स्टैंडर्ड सेफ्टी में6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और ESC शामिल हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Duster 2025

Renault Duster 2025

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Bolero Neo Plus

Mahindra Bolero Neo Plus

₹ 11.41 - 12.51 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.9 - 14.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 15 - 26.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

2. वोक्सवैगन वर्टूस (Volkswagen Virtus)
ग्लोबल NCAP रेटिंग: 5-स्टार, AOP: 29.71/34, COP: 42/49

वोक्सवैगन वर्टूस को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है, जिसमें एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 29.71/34 अंक और बच्चों की सुरक्षा के लिए 42/49 अंक हैं। GNCAP ने बताया कि सेडान का बॉडीशेल और फुटवेल क्षेत्र टक्कर के दौरान स्थिर था और अतिरिक्त भार सहन करने में सक्षम था। वर्टूस ने डिफॉर्मेबल बैरियर के साथ साइड इम्पैक्ट टेस्ट में संभावित 17 में से 14.2 अंक हासिल किए, और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में इसे 'ओके' रेटिंग मिली। वर्टूस में डुअल एयरबैग, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट मानक रूप से उपलब्ध हैं।

ये भी पढ़ें:नए GST का असर, रॉयल एनफील्ड की 6 मोटरसाइकिल को खरीदना हुआ महंगा

3. स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia)
ग्लोबल NCAP रेटिंग: 5-स्टार, AOP: 29.71/34, COP: 42/49

स्कोडा स्लाविया, वोक्सवैगन वर्टूस का एक प्लेटफॉर्म पर ही तैयार की गई है। इस प्रकार, दोनों की ग्लोबल NCAP सुरक्षा रेटिंग समान है। AOP और COP स्कोर समान हैं, और मानक सुरक्षा उपकरणों की सूची भी समान है। वर्टूस की तरह, स्लाविया भी चालक और आगे बैठे यात्री दोनों के शरीर के अधिकांश अंगों को अच्छी सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन दोनों के लिए छाती की सुरक्षा पर्याप्त दर्ज की गई; चालक के घुटनों की सुरक्षा भी पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा, डिफॉर्मेबल बैरियर वाले साइड इम्पैक्ट टेस्ट में स्लाविया ने ड्राइवर के सिर, छाती और कूल्हे के क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा दिखाई।

4. हुंडई वरना (Hyundai Verna)
ग्लोबल NCAP रेटिंग: 5-स्टार, AOP: 28.18/34, COP: 42/49

वरना, कोरियाई ब्रांड का पहला भारत निर्मित मॉडल था जिसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 28.18/34 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 42/49 अंक प्राप्त किए। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में वरना को 'ठीक' रेटिंग मिली, लेकिन बॉडी शेल को अस्थिर और आगे का भार सहन करने में सक्षम नहीं पाया गया। वरना में 6 एयरबैग, ESC, ISOFIX माउंट और सभी सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर मानक रूप से उपलब्ध हैं। वरना का ESC प्रदर्शन के लिए भी परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम ग्लोबल NCAP की आवश्यकताओं के अनुसार स्वीकार्य रहे।

ये भी पढ़ें:लोगों के दिमाग में घुसी देश की सबसे सस्ती ये 7-सीटर, गुपचुप 10785 लोगों ने खरीदा

5. टाटा टिगोर (Tata Tigor)
ग्लोबल NCAP रेटिंग: 4-स्टार, AOP: 12.52/17, COP: 34.15/49

भारत में सबसे सुरक्षित सेडान की इस सूची में शामिल होने वाला आखिरी मॉडल टाटा टिगोर है। टिगोर को AOP के लिए 4-स्टार सुरक्षा रेटिंग और COP में 3-स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन ध्यान दें कि यह कम कड़े ग्लोबल NCAP परीक्षण प्रोटोकॉल के तहत था, जो जून 2022 तक प्रभावी था। इसलिए, इसका ESC अनुपालन या साइड इम्पैक्ट परीक्षणों के लिए परीक्षण नहीं किया गया था। इसे AOP में 12.52/17 अंक और COP में 34.15/49 अंक मिले। हालांकि, टिगोर के बॉडी शेल को अस्थिर और अधिक भार सहने में सक्षम नहीं माना गया।

Maruti Maruti Suzuki Maruti Dzire अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।