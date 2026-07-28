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बड़ी फैमिली वालों के लिए टॉप 5 MPV, लिस्ट में मारुति सुजुकी और टोयोटा भी शामिल

By Kumar Prashant Singh
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गर आप प्रीमियम सेगमेंट में 30 रुपये रुपये तक के बजट में कोई नई एमपीवी तलाश रहे हैं, तो यहां हम आपको इस सेगमेंट की 5 सबसे बेहतरीन MPVs के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में टोयोटा और मारुति सुजुकी की एमपीवी भी शामिल हैं।

Toyota Innova Hycross
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस
Toyota Innova Hycross
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अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप कंफर्टेबल, स्पेशियस और फीचर-लोडेड MPV खरीदने की सोच रहे हैं, तो इंडियन मार्केट में आपके लिए कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं। इस समय पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वाली कई प्रीमियम MPVs उपलब्ध हैं। वहीं, अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में 30 रुपये रुपये तक के बजट में कोई नई एमपीवी तलाश रहे हैं, तो यहां हम आपको इस सेगमेंट की 5 सबसे बेहतरीन MPVs के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

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Mahindra XUV 7XO
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Toyota Glanza
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Mahindra BE 6
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Tata Sierra
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VinFast VF7
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Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
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Toyota Innova Hycross

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस इस सेगमेंट की सबसे पॉप्युलर MPVs में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन है, जो 184 hp की पावर देता है। यह इंजन शानदार माइलेज, स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। एमपीवी का केबिन काफी प्रीमियम है और थर्ड-रो में भी काफी जगह मिलती है। हालांकि, हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत ज्यादा है, लेकिन इसमें ज्यादा फीचर्स और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। वहीं, 173 hp वाले 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट की कीमत कम जरूर है, लेकिन उसमें कई फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे।

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VinFast VF MPV 7

VinFast VF MPV 7

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BYD eMAX 7

BYD eMAX 7

₹ 26.9 - 29.9 लाख

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VinFast VF e34

VinFast VF e34

₹ 25 - 30 लाख

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Maruti Suzuki Invicto

मारुति सुजुकी इन्विक्टो, इनोवा हाइक्रॉस का रीबैज्ड मॉडल है। इसमें सिर्फ 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका बड़ा केबिन, कंफर्टेबल राइड क्वॉलिटी और लगभग 14.06 kmpl तक का टेस्टेड माइलेज है। हालांकि, इसमें नॉर्मल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता और इसीलिए इसकी शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसके टॉप वेरिएंट्स की कीमत Hycross से कम है क्योंकि इनमें सेकेंड रो की पावर्ड ऑटोमन सीट्स और ADAS जैसे कुछ प्रीमियम फीचर्स नहीं दिए गए हैं।

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Toyota Innova Crysta

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा भले ही अब पुराना मॉडल हो चुका है, लेकिन इसकी मजबूती और भरोसेमंद परफॉर्मेंस आज भी इसे खास बनाती है। इसका इंटीरियर और फीचर लिस्ट नए कॉम्पिटीटर्स जितने मॉडर्न नहीं है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी शानदार है। इसमें 2.4-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 150 hp की पावर देता है। यह इस समय मास-मार्केट सेगमेंट की इकलौती डीजल MPV है। इसलिए जो लोग लंबी दूरी की यात्रा ज्यादा करते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है।

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BYD eMax 7

अगर आप इलेक्ट्रिक MPV खरीदना चाहते हैं, तो BYD eMax 7 एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इसमें सात लोगों के बैठने की जगह है। हालांकि, इस लिस्ट की दूसरी MPVs के मुकाबले इसका केबिन थोड़ा कम स्पेशियस है। इसकी ड्राइविंग रेंज शहरों में डेली यूज के लिए काफी है, लेकिन BYD का सेल्स और सर्विस नेटवर्क अभी सीमित है, इसलिए लंबे सफर के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ सकती है।

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VinFast VF MPV 7

VinFast VF MPV 7 इस लिस्ट की सबसे नई MPV है। इसमें शानदार केबिन स्पेस, अच्छी प्रैक्टिकलिटी और 500 किलोमीटर तक की क्लेम्ड ड्राइविंग रेंज मिलती है। इसका 204 hp इलेक्ट्रिक मोटर इसे इस सेगमेंट की सबसे दमदार MPVs में शामिल करता है। हालांकि, कीमत के हिसाब से इसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स की कमी महसूस होती है। इसके अलावा इसकी राइड क्वॉलिटी और हैंडलिंग में आपको पसंद आएगी।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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