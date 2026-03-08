Hindustan Hindi News
कार मेनटेनेंस से जुड़ी 5 बेहद जरूरी बातें, फॉलो किया तो गाड़ी चलेगी सालों-साल, आप भी टेंशन फ्री

Mar 08, 2026 03:53 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सही से मेनटेन की हुई कार को ड्राइव करने में आपको ब्रेक-डाउन यानी कार के बीच रास्ते खराब होने जैसी टेंशन भी नहीं होती। इसीलिए आज हम आपको कार मेनटेनेंस से जुड़ी 5 बेहद जरूरी बातें बता रहे हैं, जो आपकी कार की उम्र को लंबा करेंगी। 

कार सालों-साल आपका साथ दे इसके लिए जरूरी है कि आप उसका सही से ख्याल रखें। साथ ही सही से मेनटेन की हुई कार को ड्राइव करने में आपको ब्रेक-डाउन यानी कार के बीच रास्ते खराब होने जैसी टेंशन भी नहीं होती। इसीलिए आज हम आपको कार मेनटेनेंस से जुड़ी 5 बेहद जरूरी बातें बता रहे हैं, जिन्हें आप फॉलो करके अपनी कार की उम्र को लंबा कर सकते हैं।

ब्रेक

किसी भी कार की सेफ्टी के लिए ब्रेकिंग सिस्टम का सही होना सबसे जरूरी है। ब्रेकिंग सिस्टम की जांच करते समय ब्रेक पैड, ब्रेक फ्लूइड और ब्रेक लगाते समय आने वाली असामान्य आवाजों को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। ऐसा न करने पर ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ सकती है। ब्रेकिंग सिस्टम की नियमित जांच यह सुनिश्चित करती है कि जरूरत पड़ने पर कार को आप आसानी से रोक सकें।

ये भी पढ़ें:पूरे मार्च के लिए ₹1.50 लाख सस्ती हुई 5-स्टार सेफ्टी वाली ये कार, कीमत ₹9.99 लाख

बैटरी

कमजोर या खराब बैटरी ड्राइवर को बिना किसी चेतावनी के बीच रास्ते में फंसा सकती है। समय के साथ बैटरी की चार्ज कैपेसिटी कम हो जाती है, खासकर एक्सट्रीन टेंप्रेचर्स में। बैटरी टर्मिनलों में जंग की नियमित जांच और बैटरी की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने से अचानक होने वाली खराबी को रोका जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कार स्टार्ट होने में कोई समस्या न आए।

ये भी पढ़ें:यह नई एसयूवी उड़ाएगी हुंडई, टेस्ला और BYD की नींद, 555km की रेंज, पावर 728hp

कूलेंट और फ्लूइड

वाहनों के सही तरह से काम करने के लिए कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड और ट्रांसमिशन फ्लूइड जैसे कई फ्लूइड की जरूरत होती है। कूलेंट इंजन को ओवरहीट होने से बचाता है, जबकि दूसरे फ्लूइड ब्रेकिंग और पावर ट्रांसमिशन में मदद करते हैं। यदि ये फ्लूइड कम हों या गंदे हों, तो इससे मेकैनिकल डैमेज और इंजन के ओवरहीट होने की समस्या सामने आ सकती है। इन फ्लूइड्स का रेग्युलर चेकअर और उन्हें बदलते रहने से कार का ओवरऑल बेहतर बना रहता है।

ये भी पढ़ें:धमाल मचाने आ रही हैं ये टॉप 5 डीजल एसयूवी, लिस्ट में नई क्रेटा और फॉर्च्यूनर भी

डैशबोर्ड वॉर्निंग लाइट्स

मॉडर्न गाड़ियों में डैशबोर्ड पर वॉर्निंग लाइट्स लगी होती हैं, जो ड्राइवर्स को समस्याओं के बारे में अलर्ट करती हैं। इंजन संबंधी समस्याओं, टायर के दबाव या बैटरी की परफॉर्मेंस से संबंधित लाइट्स को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये इंडीकेटर्स ड्राइवरों को उन खराबीयों के बारे में अलर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

Auto News Hindi

