कार मेनटेनेंस से जुड़ी 5 बेहद जरूरी बातें, फॉलो किया तो गाड़ी चलेगी सालों-साल, आप भी टेंशन फ्री
सही से मेनटेन की हुई कार को ड्राइव करने में आपको ब्रेक-डाउन यानी कार के बीच रास्ते खराब होने जैसी टेंशन भी नहीं होती। इसीलिए आज हम आपको कार मेनटेनेंस से जुड़ी 5 बेहद जरूरी बातें बता रहे हैं, जो आपकी कार की उम्र को लंबा करेंगी।
कार सालों-साल आपका साथ दे इसके लिए जरूरी है कि आप उसका सही से ख्याल रखें।
इंजन ऑइल
इंजन के मूविंग पार्ट्स को ल्यूब्रिकेट करके और उनके बीच फ्रिक्शन को कम करता है। इसीलिए इंजन ऑयल का सही होना बेहद जरूरी है। इंजन ऑइल गंदा हो जाने पर इंजन में खराबी आ सकती है और यह ओवरहीट भी हो सकता है। इंजन को सही से काम करने और उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए रेग्युलर इंजन ऑयल चेक और जरूरत पड़ने पर बदलना जरूरी है।
ब्रेक
किसी भी कार की सेफ्टी के लिए ब्रेकिंग सिस्टम का सही होना सबसे जरूरी है। ब्रेकिंग सिस्टम की जांच करते समय ब्रेक पैड, ब्रेक फ्लूइड और ब्रेक लगाते समय आने वाली असामान्य आवाजों को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। ऐसा न करने पर ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ सकती है। ब्रेकिंग सिस्टम की नियमित जांच यह सुनिश्चित करती है कि जरूरत पड़ने पर कार को आप आसानी से रोक सकें।
बैटरी
कमजोर या खराब बैटरी ड्राइवर को बिना किसी चेतावनी के बीच रास्ते में फंसा सकती है। समय के साथ बैटरी की चार्ज कैपेसिटी कम हो जाती है, खासकर एक्सट्रीन टेंप्रेचर्स में। बैटरी टर्मिनलों में जंग की नियमित जांच और बैटरी की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने से अचानक होने वाली खराबी को रोका जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कार स्टार्ट होने में कोई समस्या न आए।
कूलेंट और फ्लूइड
वाहनों के सही तरह से काम करने के लिए कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड और ट्रांसमिशन फ्लूइड जैसे कई फ्लूइड की जरूरत होती है। कूलेंट इंजन को ओवरहीट होने से बचाता है, जबकि दूसरे फ्लूइड ब्रेकिंग और पावर ट्रांसमिशन में मदद करते हैं। यदि ये फ्लूइड कम हों या गंदे हों, तो इससे मेकैनिकल डैमेज और इंजन के ओवरहीट होने की समस्या सामने आ सकती है। इन फ्लूइड्स का रेग्युलर चेकअर और उन्हें बदलते रहने से कार का ओवरऑल बेहतर बना रहता है।
डैशबोर्ड वॉर्निंग लाइट्स
मॉडर्न गाड़ियों में डैशबोर्ड पर वॉर्निंग लाइट्स लगी होती हैं, जो ड्राइवर्स को समस्याओं के बारे में अलर्ट करती हैं। इंजन संबंधी समस्याओं, टायर के दबाव या बैटरी की परफॉर्मेंस से संबंधित लाइट्स को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये इंडीकेटर्स ड्राइवरों को उन खराबीयों के बारे में अलर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।
