भारत की टॉप-5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली डीजल SUVs, पहली वाली का माइलेज 24kmpl; कीमत मात्र ₹8.95 लाख से शुरू
आज हम आपके लिए भारत की टॉप-5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली डीजल SUVs की लिस्ट लेकर आए हैं। इनमें पहली वाली का माइलेज 24kmpl से भी ज्यादा है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।
भारत में भले ही डीजल कारों की बिक्री साल दर साल गिर रही हो, लेकिन SUV सेगमेंट में डीजल इंजन की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। इसका कारण बेहतर टॉर्क, लंबी दूरी की ड्राइविंग क्षमता, मजबूत परफॉर्मेंस और सबसे अहम बेहतरीन माइलेज है। अगर आपका बजट 15 लाख तक है और आप एक ऐसी डीजल SUV खरीदना चाहते हैं, जो पावरफुल होने के साथ-साथ जेब पर हल्की भी पड़े, तो यहां नीचे भारत की टॉप 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कॉम्पैक्ट डीजल SUVs के बारे में बताया गया है, जिनकी लिस्ट ARAI के माइलेज सर्टिफिकेशन के आधार पर तैयार की गई है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।
भारत की टॉप-5 डीजल SUVs की माइलेज तुलना
|मॉडल
|माइलेज (ARAI)
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|टाटा नेक्सन
|24.08 kmpl
|₹9.01 लाख – ₹14.05 लाख
|किया सोनेट
|22.30 kmpl
|₹8.98 लाख – ₹14.09 लाख
|महिंद्रा XUV 3XO
|21.20 kmpl
|₹8.95 लाख – ₹13.43 लाख
|हुंडई वेन्यू
|20.99 kmpl
|₹9.70 लाख – ₹15.69 लाख
|किया सायरोस
|20.75 kmpl
|₹10.14 लाख – ₹15.94 लाख
1- टाटा नेक्सन
टाटा नेक्सन (Tata Nexon) सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली डीजल SUV है, जिसकी कीमत 9.01 लाख रुपये से शुरू होती है और 14.05 लाख तक जाती है। इसका माइलेज AMT के साथ 24.08 kmpl (सेगमेंट में नंबर 1) तक है। वहीं, मैनुअल (Manual) ट्रांसमिशन के साथ भी ये 23.23 kmpl का माइलेज देती है। इसमें 1.5-लीटर का डीजल इंजन मिलता है।
टाटा नेक्सन लगातार भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में शामिल है। इसका डीजल AMT वर्जन पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा ARAI माइलेज देता है, जो इसे लॉन्ग-ड्राइव पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट बनाता है।
2- किआ सोनेट
किआ सोनेट (Kia Sonet) स्टाइलिश, फीचर-पैक्ड और माइलेज में चैंपियन है। इसकी कीमत 8.98 लाख रुपये से शुरू होती है और 14.09 लाख तक जाती है। इसका माइलेज 18.6 kmpl से 22.3 kmpl तक निकलता है। इसमें 1.5-लीटर डीजल (MT और AT दोनों) इंजन मिलता है।
किआ सोनेट अपने प्रीमियम फीचर्स और दमदार डीज़ल इंजन की वजह से युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर है। इसका डीजल MT वैरिएंट 22.3 kmpl का माइलेज देता है, जो इसे एक बढ़िया वैल्यू-फॉर-मनी SUV बनाता है।
3- महिंद्रा XUV 3XO
महिंद्रा XUV 3XO एक दमदार परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज वाली एसयूवी है, जिसकी कीमत 8.95 लाख से 13.43 लाख तक जाती है। इसका माइलेज 20.6 kmpl से 21.2 kmpl तक निकलता है। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है।
महिंद्रा की XUV 3XO अपने साइज के हिसाब से सबसे पावरफुल कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है। इसका डीजल इंजन हाईवे और सिटी दोनों जगह बढ़िया परफॉर्म करता है और 21.2 kmpl तक का माइलेज देता है।
4- हुंडई वेन्यू
हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) एक भरोसेमंद, फीचर-रिच और अच्छी माइलेज वाली एसयूवी है। इसकी कीमत 9.70 लाख रुपये से शुरू होती है और 15.69 लाख रुपये तक जाती है। इसका माइलेज 17.9 kmpl से 20.99 kmpl तक जाता है। इसमें 1.5-लीटर का डीजल इंजन मिलता है।
हुंडई वेन्यू डीजल हमेशा से लोगों की पसंद रही है। यह शानदार ड्राइव क्वॉलिटी, ढेरों फीचर्स और लगभग 21kmpl माइलेज के साथ एक संतुलित पैकेज देती है।
5- किआ सायरोस
किआ सायरोस एक नई और प्रैक्टिकल डीजल SUV है, जिसकी कीमत 10.14 लाख से 15.94 लाख तक जाती है। इसका माइलेज मैनुअल (Manual) ट्रांसमिशन के लिए 20.75 kmpl और ऑटोमैटिक के लिए 17.65 kmpl तक जाता है। इसमें सोनेट वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है।
किआ सायरोस हाल ही में लॉन्च हुई है और अपने स्पोर्टी डिजाइन, प्रैक्टिकल केबिन और भरोसेमंद डीजल इंजन की वजह से लोगों का ध्यान खींच रही है।
अगर आपका प्राथमिक फोकस बेहतरीन माइलेज, कम फ्यूल खर्च और लंबी दूरी की ड्राइविंग है, तो टाटा नेक्सन डीजल आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प साबित हो सकती है। वहीं, किआ सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO भी माइलेज और फीचर्स के मामले में शानदार पैकेज देती हैं।
