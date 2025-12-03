Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़top 5 most fuel efficient diesel SUVs in India, check list
भारत की टॉप-5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली डीजल SUVs, पहली वाली का माइलेज 24kmpl; कीमत मात्र ₹8.95 लाख से शुरू

भारत की टॉप-5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली डीजल SUVs, पहली वाली का माइलेज 24kmpl; कीमत मात्र ₹8.95 लाख से शुरू

संक्षेप:

आज हम आपके लिए भारत की टॉप-5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली डीजल SUVs की लिस्ट लेकर आए हैं। इनमें पहली वाली का माइलेज 24kmpl से भी ज्यादा है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।

Wed, 3 Dec 2025 06:02 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत में भले ही डीजल कारों की बिक्री साल दर साल गिर रही हो, लेकिन SUV सेगमेंट में डीजल इंजन की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। इसका कारण बेहतर टॉर्क, लंबी दूरी की ड्राइविंग क्षमता, मजबूत परफॉर्मेंस और सबसे अहम बेहतरीन माइलेज है। अगर आपका बजट 15 लाख तक है और आप एक ऐसी डीजल SUV खरीदना चाहते हैं, जो पावरफुल होने के साथ-साथ जेब पर हल्की भी पड़े, तो यहां नीचे भारत की टॉप 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कॉम्पैक्ट डीजल SUVs के बारे में बताया गया है, जिनकी लिस्ट ARAI के माइलेज सर्टिफिकेशन के आधार पर तैयार की गई है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
Maruti Suzuki Victoris
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:BaaS सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ आएगी मारुति ई-विटारा, 5-स्टार सेफ्टी, रेंज 543 KM

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kia Sonet

Kia Sonet

₹ 7.3 - 14.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 20.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.28 - 14.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.9 - 14.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 13.66 - 25.14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV900

Mahindra XUV900

₹ 25 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें

भारत की टॉप-5 डीजल SUVs की माइलेज तुलना

मॉडलमाइलेज (ARAI)कीमत (एक्स-शोरूम)
टाटा नेक्सन24.08 kmpl₹9.01 लाख – ₹14.05 लाख
किया सोनेट22.30 kmpl₹8.98 लाख – ₹14.09 लाख
महिंद्रा XUV 3XO21.20 kmpl₹8.95 लाख – ₹13.43 लाख
हुंडई वेन्यू20.99 kmpl₹9.70 लाख – ₹15.69 लाख
किया सायरोस20.75 kmpl₹10.14 लाख – ₹15.94 लाख

1- टाटा नेक्सन

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली डीजल SUV है, जिसकी कीमत 9.01 लाख रुपये से शुरू होती है और 14.05 लाख तक जाती है। इसका माइलेज AMT के साथ 24.08 kmpl (सेगमेंट में नंबर 1) तक है। वहीं, मैनुअल (Manual) ट्रांसमिशन के साथ भी ये 23.23 kmpl का माइलेज देती है। इसमें 1.5-लीटर का डीजल इंजन मिलता है।

टाटा नेक्सन लगातार भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में शामिल है। इसका डीजल AMT वर्जन पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा ARAI माइलेज देता है, जो इसे लॉन्ग-ड्राइव पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट बनाता है।

2- किआ सोनेट

किआ सोनेट (Kia Sonet) स्टाइलिश, फीचर-पैक्ड और माइलेज में चैंपियन है। इसकी कीमत 8.98 लाख रुपये से शुरू होती है और 14.09 लाख तक जाती है। इसका माइलेज 18.6 kmpl से 22.3 kmpl तक निकलता है। इसमें 1.5-लीटर डीजल (MT और AT दोनों) इंजन मिलता है।

किआ सोनेट अपने प्रीमियम फीचर्स और दमदार डीज़ल इंजन की वजह से युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर है। इसका डीजल MT वैरिएंट 22.3 kmpl का माइलेज देता है, जो इसे एक बढ़िया वैल्यू-फॉर-मनी SUV बनाता है।

3- महिंद्रा XUV 3XO

महिंद्रा XUV 3XO एक दमदार परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज वाली एसयूवी है, जिसकी कीमत 8.95 लाख से 13.43 लाख तक जाती है। इसका माइलेज 20.6 kmpl से 21.2 kmpl तक निकलता है। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है।

महिंद्रा की XUV 3XO अपने साइज के हिसाब से सबसे पावरफुल कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है। इसका डीजल इंजन हाईवे और सिटी दोनों जगह बढ़िया परफॉर्म करता है और 21.2 kmpl तक का माइलेज देता है।

4- हुंडई वेन्यू

हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) एक भरोसेमंद, फीचर-रिच और अच्छी माइलेज वाली एसयूवी है। इसकी कीमत 9.70 लाख रुपये से शुरू होती है और 15.69 लाख रुपये तक जाती है। इसका माइलेज 17.9 kmpl से 20.99 kmpl तक जाता है। इसमें 1.5-लीटर का डीजल इंजन मिलता है।

हुंडई वेन्यू डीजल हमेशा से लोगों की पसंद रही है। यह शानदार ड्राइव क्वॉलिटी, ढेरों फीचर्स और लगभग 21kmpl माइलेज के साथ एक संतुलित पैकेज देती है।

5- किआ सायरोस

किआ सायरोस एक नई और प्रैक्टिकल डीजल SUV है, जिसकी कीमत 10.14 लाख से 15.94 लाख तक जाती है। इसका माइलेज मैनुअल (Manual) ट्रांसमिशन के लिए 20.75 kmpl और ऑटोमैटिक के लिए 17.65 kmpl तक जाता है। इसमें सोनेट वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है।

किआ सायरोस हाल ही में लॉन्च हुई है और अपने स्पोर्टी डिजाइन, प्रैक्टिकल केबिन और भरोसेमंद डीजल इंजन की वजह से लोगों का ध्यान खींच रही है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस फोर-व्हीलर के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, सिर्फ ₹5 लाख कीमत

अगर आपका प्राथमिक फोकस बेहतरीन माइलेज, कम फ्यूल खर्च और लंबी दूरी की ड्राइविंग है, तो टाटा नेक्सन डीजल आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प साबित हो सकती है। वहीं, किआ सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO भी माइलेज और फीचर्स के मामले में शानदार पैकेज देती हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।