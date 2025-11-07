भारत की 5 सबसे सस्ती और सुरक्षित कारें, जो अपने जादू से रोक सकती हैं एक्सीडेंट! कीमत मात्र ₹9.15 लाख से शुरू

संक्षेप: होंडा अमेज (Honda Amaze) जैसी सब-4 मीटर सेडान से लेकर टाटा नेक्सन और महिंद्रा XUV 3XO जैसी SUVs तक, अब ADAS फीचर वाली कई कारें मार्केट में आ गई हैं, जिनकी कीमत 9.15 लाख से शुरू होती है। ये कारें अपने जादू से एक्सीडेंट रोक सकती हैं, तो आइए भारत की 5 सबसे सस्ती और सेफेस्ट कारों पर नजर डालते हैं।

Fri, 7 Nov 2025 02:21 PM

इंडियन ऑटो मार्केट अब सिर्फ पावर और माइलेज की नहीं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स की भी बात करता है। पहले जहां ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) सिर्फ महंगी लग्जरी कारों में देखने को मिलता था, अब हुंडई (Hyundai), होंडा (Honda), महिंद्रा (Mahindra) और टाटा (Tata) जैसी ब्रांड्स इसे अपनी मिड-रेंज कारों में भी दे रही हैं। असल में ADAS ऐसा जादुई फीचर है, जो ड्राइवर को अलर्ट करता है और जरूरत पड़ने पर कार को ऑटोमैटिक कंट्रोल करके दुर्घटना से बचाता है। अगर आप ADAS वाली सबसे किफायती कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि भारत में मिलने वाली 5 सबसे सस्ती ADAS कारों की लिस्ट नीचे दी गई है।

1- होंडा अमेज (थर्ड जनरेशन)

कीमत:- 9.15 लाख – 10 लाख

होंडा अमेज इस समय भारत की सबसे सस्ती ADAS फीचर वाली कार बन गई है। नई अमेज (Amaze) अपने टॉप ZX वैरिएंट में ADAS फीचर्स जैसे फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग (Forward Collision Warning) और लेन डिपार्चर असिस्ट (Lane Departure Assist) के साथ आती है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो MT और CVT दोनों गियरबॉक्स में उपलब्ध है।

2- महिंद्रा XUV 3XO

कीमत:- 11.5 लाख – 14.4 लाख

महिंद्रा (Mahindra) की यह कॉम्पैक्ट SUV Level 2 ADAS टेक्नोलॉजी के साथ आती है। AX5 L और AX7 L वैरिएंट में एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल (Adaptive Cruise Control), ऑटो ब्रेकिंग (Auto Braking) और ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट (Blind Spot Alert) जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 1.2L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं।

3- होंडा सिटी

कीमत:- 12.69 लाख – 16.07 लाख

होंडा सिटी (City) के V, VX और ZX ट्रिम्स में होंडा सेंसिंग ADAS (Honda Sensing ADAS) सिस्टम दिया गया है। इसमें कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम (Collision Mitigation Braking System) और लेन कीप असिस्ट (Lane Keep Assist) जैसे हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं। इसमें इंजन वही भरोसेमंद 1.5L पेट्रोल यूनिट है।

4- किआ सोनेट

कीमत:- 13.51 लाख – 14.09 लाख

किआ सोनेट (Kia Sonet) के GTX+ और X-लाइन वैरिएंट्स में लेवल 1 ADAS फीचर्स मिलते हैं। इसमें फॉर्वर्ड कॉलिजन वार्निंग (Forward Collision Warning), लेन डिपार्चर (Lane Departure) और ड्राइव एटेंशन वार्निंग (Driver Attention Warning) जैसे फीचर्स शामिल हैं। टर्बो पेट्रोल (DCT) और डीजल (AT) दोनों में विकल्प मौजूद है।

5- टाटा नेक्सन (Tata Nexon)

कीमत:- 13.53 लाख – 14.15 लाख

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) के फियरलेस+ (Fearless+) PS ट्रिम में लेवल 2 ADAS दिया गया है, लेकिन सिर्फ 1.2L टर्बो पेट्रोल DCT वैरिएंट में ही यह फीचर मिलता है। नेक्सन रेड डार्क एडिशन (Nexon Red Dark Edition) में भी यही सेटअप मिलता है। हालांकि, डीजल या मैनुअल वैरिएंट्स में ADAS नहीं दिया गया है।

ADAS क्यों है जरूरी?