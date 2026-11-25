अक्टूबर 2026 के सेल नंबर्स में कुछ महंगी और प्रीमियम गाड़ियों की हालत बेहद खराब रही। इनमें से एक कार की सिर्फ 3 यूनिट बिकीं, जबकि तीन मॉडल ऐसे रहे जिनकी एक भी यूनिट नहीं बिकी।

भारतीय कार बाजार में टाटा नेक्सॉन, मारुति बलेनो, डिजायर और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों की खूब जबरदस्त सेल होती है। वहीं, कुछ कारें ऐसी भी हैं जो इंडियन ग्राहकों खास इंप्रेस नहीं कर पाईं। यही कारण है कि अक्टूबर 2026 के सेल नंबर्स में कुछ महंगे और प्रीमियम मॉडल की हालत बेहद खराब रही। मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से एक कार की सिर्फ 3 यूनिट बिकीं, जबकि तीन मॉडल ऐसे रहे जिनका सेल का खाता भी नहीं खुला। तो आइए जानते हैं सबसे कम बिकने वाली टॉप 5 कारों के बारे में।

1. Honda ZR-V होंडा ZR-V एक प्रीमियम एसयूवी है, जिसमें दमदार और बेहतर माइलेज देने वाला हाइब्रिड पावरट्रेन, शानदार केबिन और कई अच्छे फीचर्स मिलते हैं। इसके बावजूद अक्टूबर में इसकी सिर्फ 3 यूनिट बिकीं। इसकी एक बड़ी वजह कीमत हो सकती है। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 57.26 लाख रुपये है। CBU होने के कारण इसकी कीमत काफी ज्यादा हो जाती है। इस बजट में ग्राहक टाटा हैरियर, महिंद्रा XUV 7XO और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे ऑप्शन पर भी विचार कर सकते हैं।

2. Hyundai Ioniq 5 हुंडई की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार Ioniq 5 की अक्टूबर में सिर्फ एक यूनिट बिकी। हाल ही में इसके फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया गया था, लेकिन इससे सेल को खास फायदा नहीं मिला। फेसलिफ्ट के साथ कंपनी ने इसकी कीमत में करीब 9 लाख रुपये की बढ़ोतरी भी की। अब मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 58.95 लाख रुपये है। इतनी ज्यादा कीमत के कारण शायद ग्राहक इससे दूरी बना रहे हैं।

3. Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee अपनी दमदार रोड प्रेजेंस, प्रीमियम केबिन और ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है। जीएसटी में बदलाव के बाद इसकी मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 75.99 लाख रुपये है। इसके बावजूद अक्टूबर में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। इसकी 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन कैपेसिटी और कीमत के बीच तालमेल को लेकर ग्राहक सवाल उठा सकते हैं। इसके अलावा जीप का सीमिट आफ्टर-सेल्स नेटवर्क भी इसकी बिक्री पर असर डाल रहा है।

4. Kia EV6 Kia EV6 भारत में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार थी। शुरुआत में इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन समय के साथ इसकी सेल काफी कम हो गई। इसमें प्रीमियम केबिन, कई मॉडर्न फीचर्स और 650km से ज्यादा की रेंज देने वाला बैटरी पैक मिलता है। पिछले साल इन्वेंट्री कम करने के लिए कंपनी ने इस पर कथित तौर पर 15 लाख रुपये तक का डिस्काउंट भी दिया था। फिलहाल मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 69.71 लाख रुपये है। अक्टूबर में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी।