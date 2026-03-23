ड्राइविंग के शौकीनों के लिए बेस्ट हैं ये टर्बो पेट्रोल SUV, कीमत 15 लाख रुपये से कम, लिस्ट में नई डस्टर भी
डाइविंग के शौकीन हैं और 7 से 15 लाख रुपये के बजट में एक पावरफल फन टू ड्राइव कार तलाश रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन एसयूवी में आपको 1.3 लीटर तक का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा।
डाइविंग के शौकीन हैं और 7 से 15 लाख रुपये के बजट में एक पावरफल फन टू ड्राइव कार तलाश रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन एसयूवी में आपको 1.3 लीटर तक का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में टाटा, किआ और महिंद्रा की एसयूवी के साथ हाल में लॉन्च हुई रेनो की नई डस्टर भी है। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।
Skoda Kylaq
कम बजट में टर्बो पेट्रोल इंजन वाली एसयूवी तलाश रहे हैं, तो स्कोडा कायलाक आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह एसयूवी MQB A0 IN प्लैटफॉर्म पर बनी है। इसमें कंपनी 1.0 लीटर का TSI टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर कर रही है। यह 118hp की ताकत और 178Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह एसयूवी 6-स्पीड मैन्युअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन में आती है। एसयूवी को 5 स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसकी कीमत 7.59 लाख से 12.99 रुपये के बीच है।
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Mahindra XUV 3XO
₹ 7.37 - 14.55 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
Renault Duster
₹ 10.49 - 18.49 लाख
Kia Sonet
₹ 7.3 - 14.09 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Kia Sonet Turbo Petrol
किआ सॉनेट में 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। यह इंजन 118 हॉर्सपावर और 172 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह iMT (क्लचलेस मैनुअल) और DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। यह HTK, HTK (O), HTK+, HTK+ (O), HTX, GTX Plus और X-Line वेरिएंट में ऑफर की जा रही है। इन सभी वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 15 लाख रुपये से कम है। इसका सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन इसे ड्राइव आपको पूरा मजा आएगा।
New Renault Duster
नई डस्टर दो इंजन ऑप्शन - 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल के साथ आती है। इसका 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन 98 हॉर्सपावर और 1.3 टर्बोचार्ज्ड इंजन 160 हॉर्सपावर की ताकत ऑफर करता है। बड़ा इंजन दमदार परफॉर्मेंस देता है और डस्टर की बेहतरीन हैंडलिंग कार लवर्स को बेहद पसंद आएगी। 212 मिमी के ग्राउंड क्लीयरेंस के बावजूद, आप इस एसयूवी को घुमावदार सड़कों पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाई स्पीड पर चला सकते हैं। नई डस्टर ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो+ और आइकॉनिक ट्रिम्स में आती। बड़ा इंजन इवोल्यूशन ट्रिम से आगे के वेरिएंट में उपलब्ध है। डस्टर की कीमत 12.99 लाख से 14.69 लाख रुपये के बीच है।
Tata Punch Turbo
टाटा मोटर्स ने इस साल जनवरी में फेसलिफ्टेड पंच को लॉन्च किया था। इसमें एक नया टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी ऐड किया गया है। नेक्सॉन से लिया गया यह 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 118 हॉर्सपावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें वाटर-कूल्ड टर्बोचार्जर लगा है और इसकी पावर डेंसिटी काफी हाई है। इसका पीक टॉर्क 1750-4000 आरपीएम के बीच मिलता है। यह सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। टर्बो-पेट्रोल पंच 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 11.1 सेकंड में पकड़ लेता है। भारत NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली इस एसयूवी की कीमत 8.29 लाख से 9.79 लाख रुपये के बीच है।
Mahindra XUV 3XO
महिंद्रा XUV 3XO कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 7.37 लाख रुपये से 14.55 लाख रुपये के बीच है। लोअर वेरिएंट्स में 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा रहा है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। यह इंजन 111 हॉर्सपावर जेनरेट करता है। AX5L और इससे ऊपर के वेरिएंट्स में डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 131 हॉर्सपावर जेनरेट करता है। यह 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन दमदार परफॉर्मेंस देता है। इस SUV को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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