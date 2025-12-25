Hindustan Hindi News
2025 में लॉन्च हुईं भारत की 5 सबसे बजट कम्यूटर बाइक, शानदार माइलेज और कीमत बेहद कम; जानिए खासियत

संक्षेप:

साल 2025 में कम्यूटर बाइक सेगमेंट सिर्फ माइलेज तक सीमित नहीं रहा है। क्रूज कंट्रोल, TFT डिस्प्ले, LED लाइटिंग और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स ने इसे एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। अगर आप माइलेज, स्टाइल और टेक्नोलॉजी का बैलेंस चाहते हैं, तो 2025 की ये बाइक्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं।

Dec 25, 2025 07:10 pm IST
भारतीय टू-व्हीलर बाजार की रीढ़ मानी जाने वाली कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट ने साल 2025 में जबरदस्त हलचल मचाई। इस साल कंपनियों ने सिर्फ माइलेज ही नहीं, बल्कि डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी पर भी खास ध्यान दिया। कुछ नई बाइक्स लॉन्च हुईं तो कुछ पॉपुलर मॉडल्स को फ्रेश अपडेट्स मिले। जैसे-जैसे 2025 खत्म होने की ओर है, आइए 2025 में भारत में लॉन्च हुई टॉप-5 सबसे शानदार कम्यूटर मोटरसाइकिल्स पर एक नजर डालते हैं।

1- हीरो ग्लेमर X 125

हीरो ग्लेमर X 125 (Hero Glamour X 125) ने 125cc सेगमेंट में नया जोश भर दिया है। यह बाइक कम्यूटर और स्पोर्टी डिजाइन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इस बाइक में 124.7cc सिंगल-सिलेंडर का इंजन मिलता है, जो 11.34 bhp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इसका माइलेज करीब 65 kmpl का है।

इसके खास फीचर्स की बात करें तो इसमें 5-इंच का कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, मल्टीपल राइड मोड्स, सेगमेंट-फर्स्ट क्रूज कंट्रोल मिलते हैं। ये बाइक उन लोगों के लिए है, जो माइलेज के साथ-साथ स्मार्ट फीचर्स भी चाहते हैं।

टॉप-5 कम्यूटर मोटरसाइकिल लॉन्च
मॉडलकीमत
हीरो ग्लेमर X 125₹82,967
हीरो एक्स्ट्रीम 125R₹89,000
होंडा CB125 हॉर्नेट₹103,582
यामाहा FZ₹108,466
बजाज पल्सर 150₹108,772

2- हीरो एक्सट्रीम 125R (Hero Xtreme 125R)

हीरो एक्सट्रीम 125R (Hero Xtreme 125R) को 2025 में बड़े अपडेट्स मिलते हैं, जिससे यह एक स्पोर्टी कम्यूटर के रूप में और ज्यादा आकर्षक बन गई है। इसमें 124.7cc का इंजन मिलता है। इसमें पावर वही है, जो Glamour X 125 में मिलती है। इसमें ऑल-LED लाइटिंग, LCD डिजिटल कंसोल, कनेक्टिंग फीचर्स, क्रूज कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह बाइक खासतौर पर युवा राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

3- बजाज पल्सर 150 (Bajaj Pulsar 150)

बजाज पल्सर 150 (Bajaj Pulsar 150) भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर स्पोर्टी कम्यूटर बाइक्स में से एक है। 2025 में इसे छोटे लेकिन जरूरी अपडेट्स मिले। इसके नए बदलाव की बात करें तो इसमें LED हेडलैंप, LED टर्न इंडिकेटर्स, नए कलर ऑप्शन और रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स मिलते हैं। इसकी कीमत 1.08 लाख रुपये से शुरू होती है और 1.15 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसमें पहले जैसा ही भरोसेमंद यूनिट मिलता है। यह बाइक आज भी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी का मजबूत पैकेज बनी हुई है।

4- होंडा CB125 हॉर्नेट (Honda CB125 Hornet)

होंडा CB125 हॉर्नेट (Honda CB125 Hornet) अपने यूनिक हार्डवेयर और प्रीमियम फील के लिए जानी जाती है। इसमें 123.94cc का इंजन मिलता है, जिसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इसका माइलेज करीब 48 kmpl का है। इसके हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें LED लाइटिंग, 4.2-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अलॉय व्हील्स, गोल्डन-कलर्ड USD फ्रंट फोर्क, 125cc एयर-कूल्ड सेगमेंट में पहली USD फोर्क वाली बाइक मिलती है। यह बाइक उन राइडर्स के लिए है, जो कुछ अलग और प्रीमियम चाहते हैं।

5- यामाहा FZ – माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

यामाहा FZ (Yamaha FZ) सीरीज को 2025 में टेक्नोलॉजी अपडेट्स मिले हैं। हालांकि, डिजाइन में बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फीचर्स ने इसे और मॉडर्न बना दिया है। इसमें 149cc का इंजन मिलता है। वहीं, भरोसेमंद इंजन मिलता है, जो पहले मिलता था।

इसके नए अपडेट्स की बात करें तो इसमें माइल्ड-हाइब्रिड असिस्ट टेक्नोलॉजी, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और स्मूद राइड मिलता है। यामाहा FZ (Yamaha FZ) उन लोगों के लिए है, जो कम्यूटर सेगमेंट में प्रीमियम ब्रांड वैल्यू चाहते हैं।

