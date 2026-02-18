Hindustan Hindi News
₹10 लाख से कम में आने वाली टॉप-5 CNG कारें, गजब का माइलेज और फीचर्स भी लाजवाब

Feb 18, 2026 11:46 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आप ₹10 लाख से कम बजट में CNG कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां 5 ऐसी कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें डिजायर, पंच और एक्सटर जैसी SUV शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम ग्राहक की जेब पर सीधा असर डाला है। ऐसे में CNG कारें एक किफायती और समझदारी भरा विकल्प बनकर सामने आई हैं। अब तो कई कंपनियां ड्यूल-सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी दे रही हैं, जिससे बूट स्पेस भी पहले जैसा ही काम का रहता है। अगर आप ₹10 लाख से कम बजट में CNG कार खरीदना चाहते हैं तो ये 5 गाड़ियां आपकी शॉर्टलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

1- मारुति डिजायर- माइलेज का बादशाह

डिजायर (Dzire) लंबे समय से फैमिली और कैब सेगमेंट की पसंद रही है। इसमें 1.2L Z-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG मोड में 68.79 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसका ARAI माइलेज 33.73 km/kg का है। इसकी शुरुआती कीमत (CNG) ₹8.03 लाख है। अगर आपका फोकस सिर्फ ज्यादा माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट पर है, तो डिजायर (Dzire) एक शानदार विकल्प है।

2- टाटा पंच – मजबूत और प्रैक्टिकल

हाल ही में फेसलिफ्ट के साथ पंच (Punch) और ज्यादा आकर्षक हो गई है। इसमें 1.2L पेट्रोल इंजन मिलता है, जो ड्यूल CNG सिलेंडर के साथ आता है। इसके साथ 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसमें मैनुअल और AMT विकल्प मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत ₹6.69 लाख है। यह उन लोगों के लिए सही है, जो SUV जैसी ऊंची ड्राइविंग पोजिशन चाहते हैं।

3- हुंडई एक्सटर– फीचर लोडेड माइक्रो SUV

हुंडई एक्सटर (Exter), पंच (Punch) को सीधी टक्कर देती है। इसमें 1.2L का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG पावरट्रेन के साथ 67.72 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत ₹6.95 लाख है। अगर आप फीचर्स और ब्रांड वैल्यू को महत्व देते हैं, तो Exter बढ़िया चॉइस हो सकती है।

4- निसान मैग्नाइट पर बजट SUV का तड़का

निसान मैग्नाइट (Magnite) अपने बोल्ड लुक और किफायती कीमत के लिए जानी जाती है। इसमें 1.0L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG किट (रेट्रोफिटेड) के साथ आता है। इसमें CNG किट की कीमत ₹74,999 (अलग से) है। इसकी शुरुआती कीमत ₹5.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। अगर आप कम कीमत में SUV जैसा लुक चाहते हैं, तो यह ऑप्शन देख सकते हैं।

5- टोयोटा ग्लैंजा– भरोसे का नाम

ग्लैंजा (Glanza), बलेनो (Baleno) पर आधारित है और भरोसे के लिए जानी जाती है। इसके CNG वैरिएंट में 1.2L K12N इंजन मिलता है, जो 76.4 bhp की पावर (CNG) जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत ₹8.17 लाख रुपये है। अगर आप प्रीमियम हैचबैक फील के साथ CNG चाहते हैं, तो ग्लैंजा एक अच्छा विकल्प है।

