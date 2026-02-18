₹10 लाख से कम में आने वाली टॉप-5 CNG कारें, गजब का माइलेज और फीचर्स भी लाजवाब
अगर आप ₹10 लाख से कम बजट में CNG कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां 5 ऐसी कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें डिजायर, पंच और एक्सटर जैसी SUV शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम ग्राहक की जेब पर सीधा असर डाला है। ऐसे में CNG कारें एक किफायती और समझदारी भरा विकल्प बनकर सामने आई हैं। अब तो कई कंपनियां ड्यूल-सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी दे रही हैं, जिससे बूट स्पेस भी पहले जैसा ही काम का रहता है। अगर आप ₹10 लाख से कम बजट में CNG कार खरीदना चाहते हैं तो ये 5 गाड़ियां आपकी शॉर्टलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
1- मारुति डिजायर- माइलेज का बादशाह
डिजायर (Dzire) लंबे समय से फैमिली और कैब सेगमेंट की पसंद रही है। इसमें 1.2L Z-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG मोड में 68.79 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसका ARAI माइलेज 33.73 km/kg का है। इसकी शुरुआती कीमत (CNG) ₹8.03 लाख है। अगर आपका फोकस सिर्फ ज्यादा माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट पर है, तो डिजायर (Dzire) एक शानदार विकल्प है।
2- टाटा पंच – मजबूत और प्रैक्टिकल
हाल ही में फेसलिफ्ट के साथ पंच (Punch) और ज्यादा आकर्षक हो गई है। इसमें 1.2L पेट्रोल इंजन मिलता है, जो ड्यूल CNG सिलेंडर के साथ आता है। इसके साथ 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसमें मैनुअल और AMT विकल्प मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत ₹6.69 लाख है। यह उन लोगों के लिए सही है, जो SUV जैसी ऊंची ड्राइविंग पोजिशन चाहते हैं।
3- हुंडई एक्सटर– फीचर लोडेड माइक्रो SUV
हुंडई एक्सटर (Exter), पंच (Punch) को सीधी टक्कर देती है। इसमें 1.2L का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG पावरट्रेन के साथ 67.72 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत ₹6.95 लाख है। अगर आप फीचर्स और ब्रांड वैल्यू को महत्व देते हैं, तो Exter बढ़िया चॉइस हो सकती है।
4- निसान मैग्नाइट पर बजट SUV का तड़का
निसान मैग्नाइट (Magnite) अपने बोल्ड लुक और किफायती कीमत के लिए जानी जाती है। इसमें 1.0L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG किट (रेट्रोफिटेड) के साथ आता है। इसमें CNG किट की कीमत ₹74,999 (अलग से) है। इसकी शुरुआती कीमत ₹5.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। अगर आप कम कीमत में SUV जैसा लुक चाहते हैं, तो यह ऑप्शन देख सकते हैं।
5- टोयोटा ग्लैंजा– भरोसे का नाम
ग्लैंजा (Glanza), बलेनो (Baleno) पर आधारित है और भरोसे के लिए जानी जाती है। इसके CNG वैरिएंट में 1.2L K12N इंजन मिलता है, जो 76.4 bhp की पावर (CNG) जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत ₹8.17 लाख रुपये है। अगर आप प्रीमियम हैचबैक फील के साथ CNG चाहते हैं, तो ग्लैंजा एक अच्छा विकल्प है।
लेखक के बारे में
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
