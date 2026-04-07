टॉप 5 अफोर्डेबल कार, कीमत 5 लाख रुपये से कम, लिस्ट में टाटा और मारुति भी

Apr 07, 2026 03:29 pm IST

अगर आप उन बायर्स में से हैं, जिन्हें कम कीमत में तगड़े फीचर्स वाली कार चाहिए, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद टॉप 5 ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन कारों की कीमत 5 लाख रुपये से कम है। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

कार खरीदते वक्त ग्राहक कार के लुक और फीचर्स के साथ बजट पर भी काफी ध्यान देते हैं। जितना बजट, उतनी अच्छी कार। हालांकि, सभी के लिए महंगी कार खरीदना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप उन बायर्स में से हैं, जिन्हें कम कीमत में तगड़े फीचर्स वाली कार चाहिए, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद टॉप 5 ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन कारों की कीमत 5 लाख रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में मारुति सुजुकी के साथ रेनो और टाटा की कारें शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

मारुति सुजुकी सेलेरियो मारुति सुजुकी सेलेरियो का की शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और इसका CNG वर्जन भी उपलब्ध है। यह एक हैचबैक है जो अपनी बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है। इसमें K10 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन लगा है जो 67.5 bhp की पावर और 91.1 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन उपलब्ध हैं।

मारुति सुजुकी S-Presso 5 लाख रुपये से कम की कीमत वाली सबसे किफायती कारों की लिस्ट में मारुति सुजुकी एस-प्रेसो काफी पॉप्युलर है। यह इस वक्त में भारत में सेल हो रही सबसे किफायती कारों में से एक है। इसमें 63 बीएचपी की ताकत और 89 एनएम का टॉर्क जेनरेट करने वाला K10C 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन लगा है। यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। इसकी कीमत 3.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आपको इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वेरिएंट का ऑप्शन भी मिलता है।

मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 सीएनजी ऑप्शन के साथ आने वाली ऑल्टो K10 की कीमत 3.69 रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसमें भी आपको K10C 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। यह इंजन 63 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। इसमें आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा।

टाटा टियागो कम बजट प्रीमियम हैचबैक मजा चाहते हैं, तो टाटा टियागो आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। इसमें 1.2 लीटर का थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है। 84 बीएचपी की ताकत और 113 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। टियागो 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के ऑरप्शन के साथ आता है। इसकी शुरुआती कीमत 4.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। टियागो सीएनजी ऑप्शन के साथ भी आती है।