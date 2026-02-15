परिवार के बुजुर्गों के लिए लेना है ई-स्कूटर? यहां देखें टॉप-5 पैसा वसूल मॉडल, शानदार रेंज और गजब के फीचर्स

Feb 15, 2026 11:53 pm IST

अगर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ई-स्कूटर लेना है, तो लो-स्पीड, हल्का वजन, कम सीट हाइट और अच्छी रेंज को प्राथमिकता दें। नीचे बताए गए सभी मॉडल सुरक्षा, सुविधा और बजट का बेहतरीन संतुलन पेश करते हैं। इसमें ज़ेलियो ग्रेसी, काइनेटिक ग्रीन जिंग, ओकिनावा R30, एम्पर रियो प्लस और कोमाकी XGT KM जैसे ऑप्शन है।

अगर आप अपने माता-पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी आसान हैंडलिंग, कम स्पीड, अच्छी रेंज और किफायती कीमत है। आजकल कई ऐसे लो-स्पीड ई-स्कूटर्स मौजूद हैं, जिन्हें चलाने के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, जिससे बुजुर्गों के लिए यह और भी सुविधाजनक बन जाते हैं। आइए ऐसे 5 बेहतरीन बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में जानते हैं।

1- Zelio Gracy i

यह स्कूटर खासतौर पर शहर की छोटी दूरी के लिए बेहतरीन है। इसमें 60V और 72V मोटर विकल्प मिलता है, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 90 किमी. रेंज देता है। इसमें कम बिजली खपत (लगभग 1.5 यूनिट) होती है। इसमें फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक, एंटी-थेफ्ट अलार्म, कीलेस स्टार्ट, USB पोर्ट जैसे फीचर मिलते हैं। इसकी कीमत ₹59,273 से ₹82,273 (एक्स-शोरूम दिल्ली) तक है। कम मेंटेनेंस और स्मूद राइड इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छा विकल्प बनाती है।

2- काइनेटिक ग्रीन जिंग

काइनेटिक ग्रीन जिंग हल्का, आसान और बिना झंझट वाला स्कूटर है। इसकी टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा (लाइसेंस की जरूरत नहीं) है। इसका वजन सिर्फ 81 किलोग्राम है। वहीं, इसमें 1.7 kWh बैटरी मिलती है, जो लगभग 100 किमी रेंज देती है। इसमें डिजिटल कंसोल, एंटी-थेफ्ट अलार्म सिस्टम मिलता है। इसकी कीमत ₹67,990 है। हल्के वजन और आसान कंट्रोल के लिए चलते ये बुजुर्गों के लिए काफी सुरक्षित है।

3- ओकिनावा R30

ओकिनावा R30 सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखकर बनाया गया ये लो-स्पीड स्कूटर 25 किमी/घंटा की टॉप स्पीड से दौड़ने में सक्षम है। इसमें 250W BLDC मोटर मिलता है, जो 60 किमी. की रेंज देने में सक्षम है। ये 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। इसकी कीमत ₹61,998 (एक्स-शोरूम) है। ये बाजार, मंदिर या डॉक्टर के पास जाने के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है।

4- एम्पर रियो प्लस

एम्पर रियो प्लस (Ampere Reo Plus) सबसे किफायती और सीनियर-फ्रेंडली स्कूटर्स में से एक है। इसकी टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा है और ये 70 किमी तक रेंज देता है। इसमें 250W का मोटर मिलता है, जो 120 किलोग्राम लोड कैपेसिटी के साथ आता है। इसमें लीड-एसिड और लिथियम बैटरी विकल्प मिलता है। इसकी कीमत ₹44,990 (लगभग) रुपये है। ये कम कीमत और आसान राइड के कारण यह बेहद लोकप्रिय है।

5- कोमाकी XGT KM