परिवार के बुजुर्गों के लिए लेना है ई-स्कूटर? यहां देखें टॉप-5 पैसा वसूल मॉडल, शानदार रेंज और गजब के फीचर्स

Feb 15, 2026 11:53 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ई-स्कूटर लेना है, तो लो-स्पीड, हल्का वजन, कम सीट हाइट और अच्छी रेंज को प्राथमिकता दें। नीचे बताए गए सभी मॉडल सुरक्षा, सुविधा और बजट का बेहतरीन संतुलन पेश करते हैं। इसमें ज़ेलियो ग्रेसी, काइनेटिक ग्रीन जिंग, ओकिनावा R30, एम्पर रियो प्लस और कोमाकी XGT KM जैसे ऑप्शन है।

अगर आप अपने माता-पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी आसान हैंडलिंग, कम स्पीड, अच्छी रेंज और किफायती कीमत है। आजकल कई ऐसे लो-स्पीड ई-स्कूटर्स मौजूद हैं, जिन्हें चलाने के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, जिससे बुजुर्गों के लिए यह और भी सुविधाजनक बन जाते हैं। आइए ऐसे 5 बेहतरीन बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में जानते हैं।

1- Zelio Gracy i

यह स्कूटर खासतौर पर शहर की छोटी दूरी के लिए बेहतरीन है। इसमें 60V और 72V मोटर विकल्प मिलता है, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 90 किमी. रेंज देता है। इसमें कम बिजली खपत (लगभग 1.5 यूनिट) होती है। इसमें फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक, एंटी-थेफ्ट अलार्म, कीलेस स्टार्ट, USB पोर्ट जैसे फीचर मिलते हैं। इसकी कीमत ₹59,273 से ₹82,273 (एक्स-शोरूम दिल्ली) तक है। कम मेंटेनेंस और स्मूद राइड इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छा विकल्प बनाती है।

2- काइनेटिक ग्रीन जिंग

काइनेटिक ग्रीन जिंग हल्का, आसान और बिना झंझट वाला स्कूटर है। इसकी टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा (लाइसेंस की जरूरत नहीं) है। इसका वजन सिर्फ 81 किलोग्राम है। वहीं, इसमें 1.7 kWh बैटरी मिलती है, जो लगभग 100 किमी रेंज देती है। इसमें डिजिटल कंसोल, एंटी-थेफ्ट अलार्म सिस्टम मिलता है। इसकी कीमत ₹67,990 है। हल्के वजन और आसान कंट्रोल के लिए चलते ये बुजुर्गों के लिए काफी सुरक्षित है।

ये भी पढ़ें:मारुति ई-विटारा SUV की कीमतों से उठा पर्दा! वेबसाइट पर इतने लाख में नजर आ रही

3- ओकिनावा R30

ओकिनावा R30 सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखकर बनाया गया ये लो-स्पीड स्कूटर 25 किमी/घंटा की टॉप स्पीड से दौड़ने में सक्षम है। इसमें 250W BLDC मोटर मिलता है, जो 60 किमी. की रेंज देने में सक्षम है। ये 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। इसकी कीमत ₹61,998 (एक्स-शोरूम) है। ये बाजार, मंदिर या डॉक्टर के पास जाने के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है।

4- एम्पर रियो प्लस

एम्पर रियो प्लस (Ampere Reo Plus) सबसे किफायती और सीनियर-फ्रेंडली स्कूटर्स में से एक है। इसकी टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा है और ये 70 किमी तक रेंज देता है। इसमें 250W का मोटर मिलता है, जो 120 किलोग्राम लोड कैपेसिटी के साथ आता है। इसमें लीड-एसिड और लिथियम बैटरी विकल्प मिलता है। इसकी कीमत ₹44,990 (लगभग) रुपये है। ये कम कीमत और आसान राइड के कारण यह बेहद लोकप्रिय है।

ये भी पढ़ें:नई मारुति ब्रेजा ने चौंकाया, टेस्टिंग के दौरान दिखा 6-स्पीड मैनुअल और नया इंजन

5- कोमाकी XGT KM

कोमाकी XGT KM में सुविधा और टेक्नोलॉजी का अच्छा मिश्रण मिलता है। इसकी रेंज 60–65 किमी. है। इसमें वर्स मोड और पार्किंग असिस्ट फीचर मिलता है। इसमें डिजिटल डैशबोर्ड, फ्रंट डिस्क ब्रेक, 4–8 घंटे चार्जिंग टाइम दिया गया है। इसकी कीमत ₹56,890 से ₹93,045 तक है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

