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1 लाख रुपये से कम की टॉप 5 मोटरसाइकिल, लिस्ट में बजाज, होंडा और टीवीएस के साथ हीरो भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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यहां हम आपको एक लाख रुपये से कम की कुछ बेहतरीन बाइक्स के बारे में बता रहे हैं। इन बाइक में आपको काम के सारे फीचर मिलेंगे। सबसे खास बात है कि ये बाइक्स लो-मेनटेनेंस वाली हैं। हमारी इस लिस्ट में बजाज के साथ टीवीएस, होंडा और हीरो की मोटकसाइकिल शामिल हैं।

1 लाख रुपये से कम की टॉप 5 मोटरसाइकिल, लिस्ट में बजाज, होंडा और टीवीएस के साथ हीरो भी

इस वक्त इंडियन मार्केट में हर कैटिगरी में एक से बढ़ कर एक बाइक मौजूद हैं। वहीं, अगर आप डेली यूज के लिए एक सिंपल बाइक की तलाश कर रहे हैं, तो भी मार्केट में बेस्ट ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको एक लाख रुपये से कम की कुछ बेहतरीन बाइक्स के बारे में बता रहे हैं। इन बाइक में आपको काम के सारे फीचर मिलेंगे। सबसे खास बात है कि ये बाइक्स लो-मेनटेनेंस वाली हैं। हमारी इस लिस्ट में बजाज के साथ टीवीएस, होंडा और हीरो की मोटरसाइकिल शामिल हैं।

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Honda Shine 125

होंडा शाइन 125 में 123.9cc का इंजन लगा है, जो 10.5hp की ताकत और 11Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। बाइक में डिजिटल डैश, USB टाइप-C पोर्ट और ट्यूबलेस टायर्स जैसी खूबियां हैं। होंडा की यह बाइक दिखने में भी काफी शानदार है और इसका मेनटेनेंस भी ज्यादा नहीं है। बाइक का माइलेज भी आपको निराश नहीं करेगा। इसकी कीमत 78,789 से 86,211 रुपये के बीत है।

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TVS Star City Plus

इसकी कीमत 72200 रुपये से शुरू होती है। टीवीएस स्टार सिटी प्लस में 109.7 सीसी का इंजन लगा है, जो 8.1 हॉर्सपावर और 8.7 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के करीब चलाने पर भी काफी स्मूथ और आरामदायक महसूस होता है। इस टीवीएस बाइक में एलईडी हेडलाइट, फ्रंट डिस्क ब्रेक, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और डैशबोर्ड पर फ्यूल-एफिशिएंट राइडिंग को इंडिकेट करने वाली इको लाइट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

Bajaj Platina 110

बजाज प्लेटिना 110 में 115.45cc का बड़ा इंजन लगा है, जो 8.60hp और 9.81Nm का पावर जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जबकि छोटी प्लेटिना 100 में 4-स्पीड गियरबॉक्स है। हालांकि, इस बजाज बाइक में प्लेटिना 100 जैसा ही फ्रंट सस्पेंशन सेटअप है, लेकिन 110 के रियर स्प्रिंग्स अधिक मजबूत हैं, जो झटकों को बेहतर ढंग से अबजॉर्ब कर लेते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 69284 रुपये है।

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Bajaj Pulsar 125

बजाज पल्सर 125 इस लिस्ट में मौजूद अकेली ऐसी बाइक है, जिसका लुक स्पोर्टी है। इसका 124.4 सीसी इंजन 11.8 हॉर्सपावर और 10.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो इसे 1 लाख रुपये से कम कीमत में सबसे पावरफुल बाइक्स में से एक बनाता है। जो बायर्स सड़क पर दमदार प्रेजेंस और स्टाइल से समझौता किए बिना डेली यूज के लिए बाइक चाहते हैं, उनके लिए पल्सर 125 एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी कीमत 79,048 रुपये से 87,527 रुपये के बीच है।

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Hero Super Splendor Xtec

इसकी कीमत 84,448 रुपये से 88,044 रुपये के बीच है। सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में 124.7 सीसी का इंजन लगा है जो 10.7 हॉर्सपावर की पावर और 10.6 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है। मोटरसाइकिल में ब्लूटूथ (कॉल/एसएमएस अलर्ट) के साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फुल एलईडी हेडलाइट दी गई है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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