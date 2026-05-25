1 लाख रुपये से कम की टॉप 5 मोटरसाइकिल, लिस्ट में बजाज, होंडा और टीवीएस के साथ हीरो भी

यहां हम आपको एक लाख रुपये से कम की कुछ बेहतरीन बाइक्स के बारे में बता रहे हैं। इन बाइक में आपको काम के सारे फीचर मिलेंगे। सबसे खास बात है कि ये बाइक्स लो-मेनटेनेंस वाली हैं। हमारी इस लिस्ट में बजाज के साथ टीवीएस, होंडा और हीरो की मोटकसाइकिल शामिल हैं।

इस वक्त इंडियन मार्केट में हर कैटिगरी में एक से बढ़ कर एक बाइक मौजूद हैं। वहीं, अगर आप डेली यूज के लिए एक सिंपल बाइक की तलाश कर रहे हैं, तो भी मार्केट में बेस्ट ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको एक लाख रुपये से कम की कुछ बेहतरीन बाइक्स के बारे में बता रहे हैं। इन बाइक में आपको काम के सारे फीचर मिलेंगे। सबसे खास बात है कि ये बाइक्स लो-मेनटेनेंस वाली हैं। हमारी इस लिस्ट में बजाज के साथ टीवीएस, होंडा और हीरो की मोटरसाइकिल शामिल हैं।

Honda Shine 125 होंडा शाइन 125 में 123.9cc का इंजन लगा है, जो 10.5hp की ताकत और 11Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। बाइक में डिजिटल डैश, USB टाइप-C पोर्ट और ट्यूबलेस टायर्स जैसी खूबियां हैं। होंडा की यह बाइक दिखने में भी काफी शानदार है और इसका मेनटेनेंस भी ज्यादा नहीं है। बाइक का माइलेज भी आपको निराश नहीं करेगा। इसकी कीमत 78,789 से 86,211 रुपये के बीत है।

TVS Star City Plus इसकी कीमत 72200 रुपये से शुरू होती है। टीवीएस स्टार सिटी प्लस में 109.7 सीसी का इंजन लगा है, जो 8.1 हॉर्सपावर और 8.7 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के करीब चलाने पर भी काफी स्मूथ और आरामदायक महसूस होता है। इस टीवीएस बाइक में एलईडी हेडलाइट, फ्रंट डिस्क ब्रेक, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और डैशबोर्ड पर फ्यूल-एफिशिएंट राइडिंग को इंडिकेट करने वाली इको लाइट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

Bajaj Platina 110 बजाज प्लेटिना 110 में 115.45cc का बड़ा इंजन लगा है, जो 8.60hp और 9.81Nm का पावर जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जबकि छोटी प्लेटिना 100 में 4-स्पीड गियरबॉक्स है। हालांकि, इस बजाज बाइक में प्लेटिना 100 जैसा ही फ्रंट सस्पेंशन सेटअप है, लेकिन 110 के रियर स्प्रिंग्स अधिक मजबूत हैं, जो झटकों को बेहतर ढंग से अबजॉर्ब कर लेते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 69284 रुपये है।

Bajaj Pulsar 125 बजाज पल्सर 125 इस लिस्ट में मौजूद अकेली ऐसी बाइक है, जिसका लुक स्पोर्टी है। इसका 124.4 सीसी इंजन 11.8 हॉर्सपावर और 10.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो इसे 1 लाख रुपये से कम कीमत में सबसे पावरफुल बाइक्स में से एक बनाता है। जो बायर्स सड़क पर दमदार प्रेजेंस और स्टाइल से समझौता किए बिना डेली यूज के लिए बाइक चाहते हैं, उनके लिए पल्सर 125 एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी कीमत 79,048 रुपये से 87,527 रुपये के बीच है।