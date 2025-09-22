आज से घटी भारत की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग SUVs की कीमतें, पंच और ब्रेजा बस इतने में मिल रही; सीधे ₹1.50 लाख तक की बचत

अगर आप कम बजट में SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज से GST कटौती के बाद भारत की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग SUVs और सस्ती हो गई हैं। आइए इनकी वैरिएंट-वाइज प्राइस डिटेल्स जानते हैं।

22 सितंबर 2025 से GST 2.0 लागू होने के बाद भारतीय कार बाजार में लगभग सभी कारों की कीमतें घट गई हैं। खासकर SUV सेगमेंट, जो पहले महंगा माना जाता था, अब और भी किफायती हो गया है। अगर आप कम बजट में SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कि GST कटौती के बाद भारत की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग SUVs कितने में मिल रही हैं।

1- टाटा पंच (Tata Punch)

टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली पंच सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी 87,900 रुपये तक सस्ती हो गई है। नीचे 2025 टाटा पंच एसयूवी की नई प्राइस लिस्ट दी गई है।

2025 टाटा पंच पेट्रोल मॉडल की कीमतें

वैरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत GST कटौती Pure Rs 5,67,290 Rs 6,19,990 Rs 52,700 Pure (O) Rs 6,23,990 Rs 6,81,990 Rs 58,000 Adventure Rs 6,55,990 Rs 7,16,990 Rs 61,000 Adventure+ Rs 6,87,990 Rs 7,51,990 Rs 64,000 Adventure S Rs 7,06,290 Rs 7,71,990 Rs 65,700 Adventure+ S Rs 7,51,990 Rs 8,21,990 Rs 70,000 Accomplished+ Rs 7,70,290 Rs 8,41,990 Rs 71,700 Accomplished+ CAMO Rs 7,84,090 Rs 8,56,990 Rs 72,900 Accomplished+ S Rs 8,14,190 Rs 8,89,990 Rs 75,800 Accomplished+ S CAMO Rs 8,29,790 Rs 9,06,990 Rs 77,200 Creative+ Rs 8,34,390 Rs 9,11,990 Rs 77,600 Creative+ CAMO Rs 8,48,090 Rs 9,26,990 Rs 78,900 Creative+ S AMT Rs 8,75,490 Rs 9,56,990 Rs 81,500 Creative+ S CAMO AMT Rs 8,89,190 Rs 9,71,990 Rs 82,800 Adventure AMT Rs 7,10,890 Rs 7,76,990 Rs 66,100 Adventure+ AMT Rs 7,42,890 Rs 8,11,990 Rs 69,100 Adventure S AMT Rs 7,61,190 Rs 8,31,990 Rs 70,800 Adventure+ S AMT Rs 8,06,890 Rs 8,81,990 Rs 75,100 Adventure+ AMT Rs 8,25,190 Rs 9,01,990 Rs 76,800 Adventure+ CAMO AMT Rs 8,38,890 Rs 9,16,990 Rs 78,100 Adventure+ S AMT Rs 8,69,090 Rs 9,49,990 Rs 80,900 Adventure+ S CAMO AMT Rs 8,84,690 Rs 9,66,990 Rs 82,300 Creative+ AMT Rs 8,89,190 Rs 9,71,990 Rs 82,800 Creative+ CAMO AMT Rs 9,02,990 Rs 9,86,990 Rs 84,000 Creative+ S AMT Rs 9,30,390 Rs 10,16,990 Rs 86,600 Creative+ S CAMO AMT Rs 9,44,090 Rs 10,31,990 Rs 87,900

2025 टाटा पंच सीएनजी की कीमतें

वैरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत GST कटौती Pure Rs 6,67,890 Rs 7,29,990 Rs 62,100 Adventure Rs 7,42,890 Rs 8,11,990 Rs 69,100 Adventure+ Rs 7,74,890 Rs 8,46,990 Rs 72,100 Adventure S Rs 7,93,190 Rs 8,66,990 Rs 73,800 Adventure+ S Rs 8,38,890 Rs 9,16,990 Rs 78,100 Accomplished+ Rs 8,70,990 Rs 9,51,990 Rs 81,000 Accomplished+ CAMO Rs 8,84,690 Rs 9,66,990 Rs 82,300 Accomplished+ S Rs 9,14,890 Rs 9,99,990 Rs 85,100 Accomplished+ S CAMO Rs 9,30,390 Rs 10,16,990 Rs 86,600

टाटा पंच अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, दमदार रोड प्रेजेंस और कॉम्पैक्ट साइज इसे युवाओं और परिवारों दोनों के लिए परफेक्ट चॉइस बनाते हैं।

2- टाटा नेक्सन

टाटा मोटर्स की लोकप्रिय सब-4-मीटर एसयूवी टाटा नेक्सन की कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की कमी आई है। यह कटौती सभी वैरिएंट पर एक समान नहीं है, लेकिन यह पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी ट्रिम्स पर लागू होती हैं। जीएसटी रिफॉर्म के बाद अपडेट की गई टाटा नेक्सन की प्राइस रेंज नीचे दी गई हैं।

पेट्रोल MT और AMT ट्रिम्स के लिए 2025 टाटा नेक्सन की नई कीमत

टाटा नेक्सन गियरबॉक्स पुरानी कीमत नई कीमत अंतर Smart Manual Rs 7,99,990 Rs 7,31,890 Rs 68,100 Smart + Manual Rs 8,89,990 Rs 8,14,190 Rs 75,800 Automatic Rs 9,59,990 Rs 8,78,290 Rs 81,700 Smart + S Manual Rs 9,19,990 Rs 8,41,690 Rs 78,300 Pure + Manual Rs 9,69,990 Rs 8,87,390 Rs 82,600 Automatic Rs 10,39,990 Rs 9,51,390 Rs 88,600 Pure + S Manual Rs 9,99,990 Rs 9,14,890 Rs 85,100 Automatic Rs 10,69,990 Rs 9,78,890 Rs 91,100 Creative Manual Rs 10,99,990 Rs 9,99,990 Rs 1,00,000 Automatic Rs 11,69,990 Rs 10,70,390 Rs 99,600 DCT Rs 12,19,990 Rs 11,16,090 Rs 1,03,900 Creative + S Manual Rs 11,29,990 Rs 10,33,790 Rs 96,200 Automatic Rs 11,99,990 Rs 10,97,790 Rs 1,02,200 Creative + S DK Manual Rs 11,69,990 Rs 10,70,390 Rs 99,600 Automatic Rs 12,39,990 Rs 11,34,390 Rs 1,05,600 Creative + PS DT Manual Rs 12,29,990 Rs 11,25,190 Rs 1,04,800 DCT Rs 13,49,990 Rs 12,34,990 Rs 1,15,000 Creative + PS DK Manual Rs 12,69,990 Rs 11,61,790 Rs 1,08,200 DCT Rs 13,89,990 Rs 12,71,590 Rs 1,18,400 Fearless + PS DT Manual Rs 13,29,990 Rs 12,16,690 Rs 1,13,300 DCT Rs 14,49,990 Rs 13,26,490 Rs 1,23,500 Fearless + PS DK Manual Rs 13,49,990 Rs 12,34,990 Rs 1,15,000 DCT Rs 14,69,990 Rs 13,44,790 Rs 1,25,200

टाटा नेक्सन के पेट्रोल वैरिएंट की कीमतों में कटौती कोई मामूली बदलाव नहीं है। खासकर अगर आप कोई टॉप-एंड वैरिएंट लेने की सोच रहे हैं, तो यह कटौती और भी ज्यादा हो जाती है। टाटा नेक्सन के पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट की कीमतों में लगभग 68,100 रुपये से लेकर 1.15 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।

टाटा नेक्सन के AMT वैरिएंट की कीमतों में भी लगभग 81,700 रुपये से लेकर 1.05 लाख रुपये तक की कमी आई है। सबसे ज्यादा छूट DCT वैरिएंट पर मिल रही है, जिनकी कीमतें 1.03 लाख रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक कम हो गई हैं।

टाटा नेक्सन के डीजल वैरिएंट की न्यू प्राइस लिस्ट

टाटा नेक्सन डीजल गियरबॉक्स पुरानी कीमत नई कीमत अंतर Smart + MT Rs 9,99,990 Rs 9,00,890 Rs 99,100 Smart + S MT Rs 10,29,990 Rs 9,27,890 Rs 1,02,100 Pure + MT Rs 10,99,990 Rs 9,90,990 Rs 1,09,000 AMT Rs 11,69,990 Rs 10,53,990 Rs 1,16,000 Pure + S MT Rs 11,29,990 Rs 10,17,990 Rs 1,12,000 Creative MT Rs 12,39,990 Rs 11,17,090 Rs 1,22,900 AMT Rs 13,09,990 Rs 11,80,090 Rs 1,29,900 Creative + S MT Rs 12,69,990 Rs 11,44,090 Rs 1,25,900 AMT Rs 13,39,990 Rs 12,07,090 Rs 1,32,900 Creative + S DK MT Rs 13,09,990 Rs 11,80,090 Rs 1,29,900 AMT Rs 13,79,990 Rs 12,43,190 Rs 1,36,800 Creative + PS DT MT Rs 13,69,990 Rs 12,34,190 Rs 1,35,800 AMT Rs 14,39,990 Rs 12,97,190 Rs 1,42,800 Creative + PS DK MT Rs 14,09,990 Rs 12,70,190 Rs 1,39,800 AMT Rs 14,79,990 Rs 13,33,290 Rs 1,46,700 Fearless + PS DT MT Rs 14,69,990 Rs 13,24,190 Rs 1,45,800 AMT Rs 15,39,990 Rs 13,87,290 Rs 1,52,700 Fearless + PS DK MT Rs 14,89,990 Rs 13,42,290 Rs 1,47,700 AMT Rs 15,59,990 Rs 14,05,290 Rs 1,54,700

नई टाटा नेक्सन डीजल की कीमतों पर नजर डालें तो मैनुअल गियरबॉक्स वाले वैरिएंट पहले के मुकाबले 99,100 रुपये से 1.47 लाख रुपये तक सस्ते हैं। एएमटी वैरिएंट की कीमतों में और भी बड़ी कटौती की गई है, जिससे इनकी कीमतों में 1.54 लाख रुपये तक की कमी आई है। इससे नेक्सन डीजल लाइनअप पूरी तरह से किफायती हो गया है।

टाटा नेक्सन सीएनजी की नई कीमतें

टाटा नेक्सन CNG गियरबॉक्स पुरानी कीमत नई कीमत अंतर Smart Manual Rs 8,99,990 Rs 8,23,390 Rs 76,600 Smart + Manual Rs 9,99,990 Rs 9,14,890 Rs 85,100 Smart + S Manual Rs 10,29,990 Rs 9,42,290 Rs 87,700 Pure + Manual Rs 10,69,990 Rs 9,78,890 Rs 91,100 Pure + S Manual Rs 10,99,990 Rs 9,99,990 Rs 1,00,000 Creative Manual Rs 11,99,990 Rs 10,97,790 Rs 1,02,200 Creative + S Manual Rs 12,29,990 Rs 11,25,190 Rs 1,04,800 Creative + S DK Manual Rs 12,69,990 Rs 11,61,790 Rs 1,08,200 Creative + PS DT Manual Rs 13,29,990 Rs 12,16,690 Rs 1,13,300 Creative + PS DK Manual Rs 13,69,990 Rs 12,53,290 Rs 1,16,700 Fearless + PS DT Manual Rs 14,29,990 Rs 13,08,190 Rs 1,21,800 Fearless + PS DK Manual Rs 14,49,990 Rs 13,26,490 Rs 1,23,500

3- मारुति ब्रेजा की नई कीमतें

मारुति ब्रेजा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 8,69,000 रुपये थी, जो अब 43,100 रुपये की कटौती के बाद 8,25,900 रुपये हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 4.96% की कटौती हुई है।

मारुति ब्रेजा वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.5L पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 8,69,000 -Rs. 43,100 Rs. 8,25,900 -4.96% VXI Rs. 9,75,000 -Rs. 49,100 Rs. 9,25,900 -5.04% ZXI Rs. 11,26,000 -Rs. 86,100 Rs. 10,39,900 -7.65% ZXI DT Rs. 11,42,000 -Rs. 86,700 Rs. 10,55,300 -7.59% ZXI Plus Rs. 12,58,000 -Rs. 107,100 Rs. 11,50,900 -8.51% ZXI Plus DT Rs. 12,74,000 -Rs. 107,700 Rs. 11,66,300 -8.45% 1.5L पेट्रोल-ऑटो (TC) VXI Rs. 11,15,000 -Rs. 55,100 Rs. 10,59,900 -4.94% ZXI Rs. 12,66,000 -Rs. 91,100 Rs. 11,74,900 -7.20% ZXI DT Rs. 12,82,000 -Rs. 91,700 Rs. 11,90,300 -7.15% ZXI Plus Rs. 13,98,000 -Rs. 1,12,100 Rs. 12,85,900 -8.02% ZXI Plus DT Rs. 14,14,000 -Rs. 1,12,700 Rs. 13,01,300 -7.97% 1.5L CNG-मैनुअल LXI Rs. 9,64,000 -Rs. 47,100 Rs. 9,16,900 -4.89% VXI Rs. 10,70,000 -Rs. 53,100 Rs. 10,16,900 -4.96% ZXI Rs. 12,21,000 -Rs. 90,100 Rs. 11,30,900 -7.38% ZXI DT Rs. 12,37,000 -Rs. 90,700 Rs. 11,46,300 -7.33%

4- मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx)

मारुति फ्रोंक्स की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 7,58,500 रुपये थी, जो अब 73,600 रुपये की कटौती के बाद 6,84,900 रुपये हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 9.70% की कटौती हुई है।

मारुति फ्रोंक्स वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Sigma Rs. 7,58,500 -Rs. 73,600 Rs. 6,84,900 -9.70% Delta Rs. 8,44,500 -Rs. 79,600 Rs. 7,64,900 -9.43% Delta Plus Rs. 8,84,500 -Rs. 80,000 Rs. 8,04,500 -9.04% 1.2L नॉर्मल पेट्रोल ऑटो (AMT) Delta Rs. 8,94,500 -Rs. 79,600 Rs. 8,14,900 -8.90% Delta Plus Rs. 9,34,500 -Rs. 80,000 Rs. 8,54,500 -8.56% 1.2L नॉर्मल CNG-मैनुअल Sigma Rs. 8,53,500 -Rs. 74,600 Rs. 7,78,900 -8.74% Delta Rs. 9,39,500 -Rs. 80,600 Rs. 8,58,900 -8.58% 1.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल Delta Plus Rs. 9,79,500 -Rs. 87,600 Rs. 8,91,900 -8.94% Zeta Rs. 10,62,500 -Rs. 91,600 Rs. 9,70,900 -8.62% Alpha Rs. 11,54,500 -Rs. 98,600 Rs. 10,55,900 -8.54% 1.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC) Zeta Rs. 12,02,500 -Rs. 1,03,600 Rs. 10,98,900 -8.62% Alpha Rs. 12,94,500 -Rs. 1,10,600 Rs. 11,83,900 -8.54%



5- हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें

जीएसटी में कटौती के बाद हुंडई वेन्यू की एक्स-शोरूम कीमतें 7.26 लाख रुपये से 12.04 लाख रुपये के बीच हो गई हैं, जिससे ग्राहकों को लगभग 1.32 लाख रुपये तक की बचत हुई है। ये नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू हुई हैं।

हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर 1.2 E 7,94,100 7,26,381 67,719 1.2 E+ 8,32,100 7,61,140 70,960 1.2 S 9,28,000 8,48,862 79,138 1.2 S+ 9,53,000 8,71,730 81,270 1.2 S (O) 9,99,900 9,14,630 85,270 1.2 S (O)+ 9,99,900 9,14,630 85,270 1.2 SX 11,14,300 10,22,202 92,098 1.2 SX Exe 10,79,300 9,87,259 92,041 1.0 Exe Turbo 9,99,990 9,14,713 85,277 1.0 S(O) Turbo 10,84,200 9,91,741 92,459 1.0 S (O) Turbo DCT 11,94,900 10,93,001 1,01,899 1.0 SX(O) Turbo 12,53,200 11,49,256 1,03,944 1.0 SX(O) Turbo DCT 13,32,100 12,21,428 1,10,672 1.5 CRDi S + 10,79,700 9,72,545 1,07,155 1.5 CRDi SX 12,46,000 11,22,341 1,23,659 1.5 CRDi SX(O) 13,37,600 12,04,850 1,32,750 हुंडई वेन्यू N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर 1.0 N6 12,14,700 11,11,112 1,03,588 1.0 N6 DCT 12,94,300 11,83,924 1,10,376 1.0 N8 13,02,900 11,94,718 1,08,182 1.0 N8 DCT 13,81,800 12,66,890 1,14,910