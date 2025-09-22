आज से घटी भारत की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग SUVs की कीमतें, पंच और ब्रेजा बस इतने में मिल रही; सीधे ₹1.50 लाख तक की बचत
अगर आप कम बजट में SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज से GST कटौती के बाद भारत की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग SUVs और सस्ती हो गई हैं। आइए इनकी वैरिएंट-वाइज प्राइस डिटेल्स जानते हैं।
22 सितंबर 2025 से GST 2.0 लागू होने के बाद भारतीय कार बाजार में लगभग सभी कारों की कीमतें घट गई हैं। खासकर SUV सेगमेंट, जो पहले महंगा माना जाता था, अब और भी किफायती हो गया है। अगर आप कम बजट में SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कि GST कटौती के बाद भारत की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग SUVs कितने में मिल रही हैं।
1- टाटा पंच (Tata Punch)
टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली पंच सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी 87,900 रुपये तक सस्ती हो गई है। नीचे 2025 टाटा पंच एसयूवी की नई प्राइस लिस्ट दी गई है।
2025 टाटा पंच पेट्रोल मॉडल की कीमतें
|वैरिएंट
|नई कीमत
|पुरानी कीमत
|GST कटौती
|Pure
|Rs 5,67,290
|Rs 6,19,990
|Rs 52,700
|Pure (O)
|Rs 6,23,990
|Rs 6,81,990
|Rs 58,000
|Adventure
|Rs 6,55,990
|Rs 7,16,990
|Rs 61,000
|Adventure+
|Rs 6,87,990
|Rs 7,51,990
|Rs 64,000
|Adventure S
|Rs 7,06,290
|Rs 7,71,990
|Rs 65,700
|Adventure+ S
|Rs 7,51,990
|Rs 8,21,990
|Rs 70,000
|Accomplished+
|Rs 7,70,290
|Rs 8,41,990
|Rs 71,700
|Accomplished+ CAMO
|Rs 7,84,090
|Rs 8,56,990
|Rs 72,900
|Accomplished+ S
|Rs 8,14,190
|Rs 8,89,990
|Rs 75,800
|Accomplished+ S CAMO
|Rs 8,29,790
|Rs 9,06,990
|Rs 77,200
|Creative+
|Rs 8,34,390
|Rs 9,11,990
|Rs 77,600
|Creative+ CAMO
|Rs 8,48,090
|Rs 9,26,990
|Rs 78,900
|Creative+ S AMT
|Rs 8,75,490
|Rs 9,56,990
|Rs 81,500
|Creative+ S CAMO AMT
|Rs 8,89,190
|Rs 9,71,990
|Rs 82,800
|Adventure AMT
|Rs 7,10,890
|Rs 7,76,990
|Rs 66,100
|Adventure+ AMT
|Rs 7,42,890
|Rs 8,11,990
|Rs 69,100
|Adventure S AMT
|Rs 7,61,190
|Rs 8,31,990
|Rs 70,800
|Adventure+ S AMT
|Rs 8,06,890
|Rs 8,81,990
|Rs 75,100
|Adventure+ AMT
|Rs 8,25,190
|Rs 9,01,990
|Rs 76,800
|Adventure+ CAMO AMT
|Rs 8,38,890
|Rs 9,16,990
|Rs 78,100
|Adventure+ S AMT
|Rs 8,69,090
|Rs 9,49,990
|Rs 80,900
|Adventure+ S CAMO AMT
|Rs 8,84,690
|Rs 9,66,990
|Rs 82,300
|Creative+ AMT
|Rs 8,89,190
|Rs 9,71,990
|Rs 82,800
|Creative+ CAMO AMT
|Rs 9,02,990
|Rs 9,86,990
|Rs 84,000
|Creative+ S AMT
|Rs 9,30,390
|Rs 10,16,990
|Rs 86,600
|Creative+ S CAMO AMT
|Rs 9,44,090
|Rs 10,31,990
|Rs 87,900
2025 टाटा पंच सीएनजी की कीमतें
|वैरिएंट
|नई कीमत
|पुरानी कीमत
|GST कटौती
|Pure
|Rs 6,67,890
|Rs 7,29,990
|Rs 62,100
|Adventure
|Rs 7,42,890
|Rs 8,11,990
|Rs 69,100
|Adventure+
|Rs 7,74,890
|Rs 8,46,990
|Rs 72,100
|Adventure S
|Rs 7,93,190
|Rs 8,66,990
|Rs 73,800
|Adventure+ S
|Rs 8,38,890
|Rs 9,16,990
|Rs 78,100
|Accomplished+
|Rs 8,70,990
|Rs 9,51,990
|Rs 81,000
|Accomplished+ CAMO
|Rs 8,84,690
|Rs 9,66,990
|Rs 82,300
|Accomplished+ S
|Rs 9,14,890
|Rs 9,99,990
|Rs 85,100
|Accomplished+ S CAMO
|Rs 9,30,390
|Rs 10,16,990
|Rs 86,600
टाटा पंच अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, दमदार रोड प्रेजेंस और कॉम्पैक्ट साइज इसे युवाओं और परिवारों दोनों के लिए परफेक्ट चॉइस बनाते हैं।
2- टाटा नेक्सन
टाटा मोटर्स की लोकप्रिय सब-4-मीटर एसयूवी टाटा नेक्सन की कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की कमी आई है। यह कटौती सभी वैरिएंट पर एक समान नहीं है, लेकिन यह पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी ट्रिम्स पर लागू होती हैं। जीएसटी रिफॉर्म के बाद अपडेट की गई टाटा नेक्सन की प्राइस रेंज नीचे दी गई हैं।
पेट्रोल MT और AMT ट्रिम्स के लिए 2025 टाटा नेक्सन की नई कीमत
|टाटा नेक्सन
|गियरबॉक्स
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Smart
|Manual
|Rs 7,99,990
|Rs 7,31,890
|Rs 68,100
|Smart +
|Manual
|Rs 8,89,990
|Rs 8,14,190
|Rs 75,800
|Automatic
|Rs 9,59,990
|Rs 8,78,290
|Rs 81,700
|Smart + S
|Manual
|Rs 9,19,990
|Rs 8,41,690
|Rs 78,300
|Pure +
|Manual
|Rs 9,69,990
|Rs 8,87,390
|Rs 82,600
|Automatic
|Rs 10,39,990
|Rs 9,51,390
|Rs 88,600
|Pure + S
|Manual
|Rs 9,99,990
|Rs 9,14,890
|Rs 85,100
|Automatic
|Rs 10,69,990
|Rs 9,78,890
|Rs 91,100
|Creative
|Manual
|Rs 10,99,990
|Rs 9,99,990
|Rs 1,00,000
|Automatic
|Rs 11,69,990
|Rs 10,70,390
|Rs 99,600
|DCT
|Rs 12,19,990
|Rs 11,16,090
|Rs 1,03,900
|Creative + S
|Manual
|Rs 11,29,990
|Rs 10,33,790
|Rs 96,200
|Automatic
|Rs 11,99,990
|Rs 10,97,790
|Rs 1,02,200
|Creative + S DK
|Manual
|Rs 11,69,990
|Rs 10,70,390
|Rs 99,600
|Automatic
|Rs 12,39,990
|Rs 11,34,390
|Rs 1,05,600
|Creative + PS DT
|Manual
|Rs 12,29,990
|Rs 11,25,190
|Rs 1,04,800
|DCT
|Rs 13,49,990
|Rs 12,34,990
|Rs 1,15,000
|Creative + PS DK
|Manual
|Rs 12,69,990
|Rs 11,61,790
|Rs 1,08,200
|DCT
|Rs 13,89,990
|Rs 12,71,590
|Rs 1,18,400
|Fearless + PS DT
|Manual
|Rs 13,29,990
|Rs 12,16,690
|Rs 1,13,300
|DCT
|Rs 14,49,990
|Rs 13,26,490
|Rs 1,23,500
|Fearless + PS DK
|Manual
|Rs 13,49,990
|Rs 12,34,990
|Rs 1,15,000
|DCT
|Rs 14,69,990
|Rs 13,44,790
|Rs 1,25,200
टाटा नेक्सन के पेट्रोल वैरिएंट की कीमतों में कटौती कोई मामूली बदलाव नहीं है। खासकर अगर आप कोई टॉप-एंड वैरिएंट लेने की सोच रहे हैं, तो यह कटौती और भी ज्यादा हो जाती है। टाटा नेक्सन के पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट की कीमतों में लगभग 68,100 रुपये से लेकर 1.15 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।
टाटा नेक्सन के AMT वैरिएंट की कीमतों में भी लगभग 81,700 रुपये से लेकर 1.05 लाख रुपये तक की कमी आई है। सबसे ज्यादा छूट DCT वैरिएंट पर मिल रही है, जिनकी कीमतें 1.03 लाख रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक कम हो गई हैं।
टाटा नेक्सन के डीजल वैरिएंट की न्यू प्राइस लिस्ट
|टाटा नेक्सन डीजल
|गियरबॉक्स
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Smart +
|MT
|Rs 9,99,990
|Rs 9,00,890
|Rs 99,100
|Smart + S
|MT
|Rs 10,29,990
|Rs 9,27,890
|Rs 1,02,100
|Pure +
|MT
|Rs 10,99,990
|Rs 9,90,990
|Rs 1,09,000
|AMT
|Rs 11,69,990
|Rs 10,53,990
|Rs 1,16,000
|Pure + S
|MT
|Rs 11,29,990
|Rs 10,17,990
|Rs 1,12,000
|Creative
|MT
|Rs 12,39,990
|Rs 11,17,090
|Rs 1,22,900
|AMT
|Rs 13,09,990
|Rs 11,80,090
|Rs 1,29,900
|Creative + S
|MT
|Rs 12,69,990
|Rs 11,44,090
|Rs 1,25,900
|AMT
|Rs 13,39,990
|Rs 12,07,090
|Rs 1,32,900
|Creative + S DK
|MT
|Rs 13,09,990
|Rs 11,80,090
|Rs 1,29,900
|AMT
|Rs 13,79,990
|Rs 12,43,190
|Rs 1,36,800
|Creative + PS DT
|MT
|Rs 13,69,990
|Rs 12,34,190
|Rs 1,35,800
|AMT
|Rs 14,39,990
|Rs 12,97,190
|Rs 1,42,800
|Creative + PS DK
|MT
|Rs 14,09,990
|Rs 12,70,190
|Rs 1,39,800
|AMT
|Rs 14,79,990
|Rs 13,33,290
|Rs 1,46,700
|Fearless + PS DT
|MT
|Rs 14,69,990
|Rs 13,24,190
|Rs 1,45,800
|AMT
|Rs 15,39,990
|Rs 13,87,290
|Rs 1,52,700
|Fearless + PS DK
|MT
|Rs 14,89,990
|Rs 13,42,290
|Rs 1,47,700
|AMT
|Rs 15,59,990
|Rs 14,05,290
|Rs 1,54,700
नई टाटा नेक्सन डीजल की कीमतों पर नजर डालें तो मैनुअल गियरबॉक्स वाले वैरिएंट पहले के मुकाबले 99,100 रुपये से 1.47 लाख रुपये तक सस्ते हैं। एएमटी वैरिएंट की कीमतों में और भी बड़ी कटौती की गई है, जिससे इनकी कीमतों में 1.54 लाख रुपये तक की कमी आई है। इससे नेक्सन डीजल लाइनअप पूरी तरह से किफायती हो गया है।
टाटा नेक्सन सीएनजी की नई कीमतें
|टाटा नेक्सन CNG
|गियरबॉक्स
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Smart
|Manual
|Rs 8,99,990
|Rs 8,23,390
|Rs 76,600
|Smart +
|Manual
|Rs 9,99,990
|Rs 9,14,890
|Rs 85,100
|Smart + S
|Manual
|Rs 10,29,990
|Rs 9,42,290
|Rs 87,700
|Pure +
|Manual
|Rs 10,69,990
|Rs 9,78,890
|Rs 91,100
|Pure + S
|Manual
|Rs 10,99,990
|Rs 9,99,990
|Rs 1,00,000
|Creative
|Manual
|Rs 11,99,990
|Rs 10,97,790
|Rs 1,02,200
|Creative + S
|Manual
|Rs 12,29,990
|Rs 11,25,190
|Rs 1,04,800
|Creative + S DK
|Manual
|Rs 12,69,990
|Rs 11,61,790
|Rs 1,08,200
|Creative + PS DT
|Manual
|Rs 13,29,990
|Rs 12,16,690
|Rs 1,13,300
|Creative + PS DK
|Manual
|Rs 13,69,990
|Rs 12,53,290
|Rs 1,16,700
|Fearless + PS DT
|Manual
|Rs 14,29,990
|Rs 13,08,190
|Rs 1,21,800
|Fearless + PS DK
|Manual
|Rs 14,49,990
|Rs 13,26,490
|Rs 1,23,500
3- मारुति ब्रेजा की नई कीमतें
मारुति ब्रेजा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 8,69,000 रुपये थी, जो अब 43,100 रुपये की कटौती के बाद 8,25,900 रुपये हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 4.96% की कटौती हुई है।
|मारुति ब्रेजा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.5L पेट्रोल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 8,69,000
|-Rs. 43,100
|Rs. 8,25,900
|-4.96%
|VXI
|Rs. 9,75,000
|-Rs. 49,100
|Rs. 9,25,900
|-5.04%
|ZXI
|Rs. 11,26,000
|-Rs. 86,100
|Rs. 10,39,900
|-7.65%
|ZXI DT
|Rs. 11,42,000
|-Rs. 86,700
|Rs. 10,55,300
|-7.59%
|ZXI Plus
|Rs. 12,58,000
|-Rs. 107,100
|Rs. 11,50,900
|-8.51%
|ZXI Plus DT
|Rs. 12,74,000
|-Rs. 107,700
|Rs. 11,66,300
|-8.45%
|1.5L पेट्रोल-ऑटो (TC)
|VXI
|Rs. 11,15,000
|-Rs. 55,100
|Rs. 10,59,900
|-4.94%
|ZXI
|Rs. 12,66,000
|-Rs. 91,100
|Rs. 11,74,900
|-7.20%
|ZXI DT
|Rs. 12,82,000
|-Rs. 91,700
|Rs. 11,90,300
|-7.15%
|ZXI Plus
|Rs. 13,98,000
|-Rs. 1,12,100
|Rs. 12,85,900
|-8.02%
|ZXI Plus DT
|Rs. 14,14,000
|-Rs. 1,12,700
|Rs. 13,01,300
|-7.97%
|1.5L CNG-मैनुअल
|LXI
|Rs. 9,64,000
|-Rs. 47,100
|Rs. 9,16,900
|-4.89%
|VXI
|Rs. 10,70,000
|-Rs. 53,100
|Rs. 10,16,900
|-4.96%
|ZXI
|Rs. 12,21,000
|-Rs. 90,100
|Rs. 11,30,900
|-7.38%
|ZXI DT
|Rs. 12,37,000
|-Rs. 90,700
|Rs. 11,46,300
|-7.33%
4- मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx)
मारुति फ्रोंक्स की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 7,58,500 रुपये थी, जो अब 73,600 रुपये की कटौती के बाद 6,84,900 रुपये हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 9.70% की कटौती हुई है।
|मारुति फ्रोंक्स वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Sigma
|Rs. 7,58,500
|-Rs. 73,600
|Rs. 6,84,900
|-9.70%
|Delta
|Rs. 8,44,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 7,64,900
|-9.43%
|Delta Plus
|Rs. 8,84,500
|-Rs. 80,000
|Rs. 8,04,500
|-9.04%
|1.2L नॉर्मल पेट्रोल ऑटो (AMT)
|Delta
|Rs. 8,94,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 8,14,900
|-8.90%
|Delta Plus
|Rs. 9,34,500
|-Rs. 80,000
|Rs. 8,54,500
|-8.56%
|1.2L नॉर्मल CNG-मैनुअल
|Sigma
|Rs. 8,53,500
|-Rs. 74,600
|Rs. 7,78,900
|-8.74%
|Delta
|Rs. 9,39,500
|-Rs. 80,600
|Rs. 8,58,900
|-8.58%
|1.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
|Delta Plus
|Rs. 9,79,500
|-Rs. 87,600
|Rs. 8,91,900
|-8.94%
|Zeta
|Rs. 10,62,500
|-Rs. 91,600
|Rs. 9,70,900
|-8.62%
|Alpha
|Rs. 11,54,500
|-Rs. 98,600
|Rs. 10,55,900
|-8.54%
|1.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
|Zeta
|Rs. 12,02,500
|-Rs. 1,03,600
|Rs. 10,98,900
|-8.62%
|Alpha
|Rs. 12,94,500
|-Rs. 1,10,600
|Rs. 11,83,900
|-8.54%
5- हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें
जीएसटी में कटौती के बाद हुंडई वेन्यू की एक्स-शोरूम कीमतें 7.26 लाख रुपये से 12.04 लाख रुपये के बीच हो गई हैं, जिससे ग्राहकों को लगभग 1.32 लाख रुपये तक की बचत हुई है। ये नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू हुई हैं।
|हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|1.2 E
|7,94,100
|7,26,381
|67,719
|1.2 E+
|8,32,100
|7,61,140
|70,960
|1.2 S
|9,28,000
|8,48,862
|79,138
|1.2 S+
|9,53,000
|8,71,730
|81,270
|1.2 S (O)
|9,99,900
|9,14,630
|85,270
|1.2 S (O)+
|9,99,900
|9,14,630
|85,270
|1.2 SX
|11,14,300
|10,22,202
|92,098
|1.2 SX Exe
|10,79,300
|9,87,259
|92,041
|1.0 Exe Turbo
|9,99,990
|9,14,713
|85,277
|1.0 S(O) Turbo
|10,84,200
|9,91,741
|92,459
|1.0 S (O) Turbo DCT
|11,94,900
|10,93,001
|1,01,899
|1.0 SX(O) Turbo
|12,53,200
|11,49,256
|1,03,944
|1.0 SX(O) Turbo DCT
|13,32,100
|12,21,428
|1,10,672
|1.5 CRDi S +
|10,79,700
|9,72,545
|1,07,155
|1.5 CRDi SX
|12,46,000
|11,22,341
|1,23,659
|1.5 CRDi SX(O)
|13,37,600
|12,04,850
|1,32,750
|हुंडई वेन्यू N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|1.0 N6
|12,14,700
|11,11,112
|1,03,588
|1.0 N6 DCT
|12,94,300
|11,83,924
|1,10,376
|1.0 N8
|13,02,900
|11,94,718
|1,08,182
|1.0 N8 DCT
|13,81,800
|12,66,890
|1,14,910
GST 2.0 ने SUV बाजार को पूरी तरह हिला दिया है। अब 6 लाख से 7 लाख के बजट में ग्राहक अपनी पसंदीदा SUV खरीद सकते हैं। टाटा पंच और फ्रोंक्स ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं, वहीं हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन फीचर्स के दम पर खरीदारों को अपनी ओर खींच रही हैं।
