आज से घटी भारत की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग SUVs की कीमतें, पंच और ब्रेजा बस इतने में मिल रही; सीधे ₹1.50 लाख तक की बचत

अगर आप कम बजट में SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज से GST कटौती के बाद भारत की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग SUVs और सस्ती हो गई हैं। आइए इनकी वैरिएंट-वाइज प्राइस डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 09:47 AM
आज से घटी भारत की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग SUVs की कीमतें, पंच और ब्रेजा बस इतने में मिल रही; सीधे ₹1.50 लाख तक की बचत

22 सितंबर 2025 से GST 2.0 लागू होने के बाद भारतीय कार बाजार में लगभग सभी कारों की कीमतें घट गई हैं। खासकर SUV सेगमेंट, जो पहले महंगा माना जाता था, अब और भी किफायती हो गया है। अगर आप कम बजट में SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कि GST कटौती के बाद भारत की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग SUVs कितने में मिल रही हैं।

1- टाटा पंच (Tata Punch)

टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली पंच सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी 87,900 रुपये तक सस्ती हो गई है। नीचे 2025 टाटा पंच एसयूवी की नई प्राइस लिस्ट दी गई है।

2025 टाटा पंच पेट्रोल मॉडल की कीमतें

वैरिएंटनई कीमतपुरानी कीमतGST कटौती
PureRs 5,67,290Rs 6,19,990Rs 52,700
Pure (O)Rs 6,23,990Rs 6,81,990Rs 58,000
AdventureRs 6,55,990Rs 7,16,990Rs 61,000
Adventure+Rs 6,87,990Rs 7,51,990Rs 64,000
Adventure SRs 7,06,290Rs 7,71,990Rs 65,700
Adventure+ SRs 7,51,990Rs 8,21,990Rs 70,000
Accomplished+Rs 7,70,290Rs 8,41,990Rs 71,700
Accomplished+ CAMORs 7,84,090Rs 8,56,990Rs 72,900
Accomplished+ SRs 8,14,190Rs 8,89,990Rs 75,800
Accomplished+ S CAMORs 8,29,790Rs 9,06,990Rs 77,200
Creative+Rs 8,34,390Rs 9,11,990Rs 77,600
Creative+ CAMORs 8,48,090Rs 9,26,990Rs 78,900
Creative+ S AMTRs 8,75,490Rs 9,56,990Rs 81,500
Creative+ S CAMO AMTRs 8,89,190Rs 9,71,990Rs 82,800
Adventure AMTRs 7,10,890Rs 7,76,990Rs 66,100
Adventure+ AMTRs 7,42,890Rs 8,11,990Rs 69,100
Adventure S AMTRs 7,61,190Rs 8,31,990Rs 70,800
Adventure+ S AMTRs 8,06,890Rs 8,81,990Rs 75,100
Adventure+ AMTRs 8,25,190Rs 9,01,990Rs 76,800
Adventure+ CAMO AMTRs 8,38,890Rs 9,16,990Rs 78,100
Adventure+ S AMTRs 8,69,090Rs 9,49,990Rs 80,900
Adventure+ S CAMO AMTRs 8,84,690Rs 9,66,990Rs 82,300
Creative+ AMTRs 8,89,190Rs 9,71,990Rs 82,800
Creative+ CAMO AMTRs 9,02,990Rs 9,86,990Rs 84,000
Creative+ S AMTRs 9,30,390Rs 10,16,990Rs 86,600
Creative+ S CAMO AMTRs 9,44,090Rs 10,31,990Rs 87,900

2025 टाटा पंच सीएनजी की कीमतें

वैरिएंटनई कीमतपुरानी कीमतGST कटौती
PureRs 6,67,890Rs 7,29,990Rs 62,100
AdventureRs 7,42,890Rs 8,11,990Rs 69,100
Adventure+Rs 7,74,890Rs 8,46,990Rs 72,100
Adventure SRs 7,93,190Rs 8,66,990Rs 73,800
Adventure+ SRs 8,38,890Rs 9,16,990Rs 78,100
Accomplished+Rs 8,70,990Rs 9,51,990Rs 81,000
Accomplished+ CAMORs 8,84,690Rs 9,66,990Rs 82,300
Accomplished+ SRs 9,14,890Rs 9,99,990Rs 85,100
Accomplished+ S CAMORs 9,30,390Rs 10,16,990Rs 86,600

टाटा पंच अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, दमदार रोड प्रेजेंस और कॉम्पैक्ट साइज इसे युवाओं और परिवारों दोनों के लिए परफेक्ट चॉइस बनाते हैं।

2- टाटा नेक्सन

टाटा मोटर्स की लोकप्रिय सब-4-मीटर एसयूवी टाटा नेक्सन की कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की कमी आई है। यह कटौती सभी वैरिएंट पर एक समान नहीं है, लेकिन यह पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी ट्रिम्स पर लागू होती हैं। जीएसटी रिफॉर्म के बाद अपडेट की गई टाटा नेक्सन की प्राइस रेंज नीचे दी गई हैं।

पेट्रोल MT और AMT ट्रिम्स के लिए 2025 टाटा नेक्सन की नई कीमत

टाटा नेक्सनगियरबॉक्सपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
SmartManualRs 7,99,990Rs 7,31,890Rs 68,100
Smart +ManualRs 8,89,990Rs 8,14,190Rs 75,800
AutomaticRs 9,59,990Rs 8,78,290Rs 81,700
Smart + SManualRs 9,19,990Rs 8,41,690Rs 78,300
Pure +ManualRs 9,69,990Rs 8,87,390Rs 82,600
AutomaticRs 10,39,990Rs 9,51,390Rs 88,600
Pure + SManualRs 9,99,990Rs 9,14,890Rs 85,100
AutomaticRs 10,69,990Rs 9,78,890Rs 91,100
CreativeManualRs 10,99,990Rs 9,99,990Rs 1,00,000
AutomaticRs 11,69,990Rs 10,70,390Rs 99,600
DCTRs 12,19,990Rs 11,16,090Rs 1,03,900
Creative + SManualRs 11,29,990Rs 10,33,790Rs 96,200
AutomaticRs 11,99,990Rs 10,97,790Rs 1,02,200
Creative + S DKManualRs 11,69,990Rs 10,70,390Rs 99,600
AutomaticRs 12,39,990Rs 11,34,390Rs 1,05,600
Creative + PS DTManualRs 12,29,990Rs 11,25,190Rs 1,04,800
DCTRs 13,49,990Rs 12,34,990Rs 1,15,000
Creative + PS DKManualRs 12,69,990Rs 11,61,790Rs 1,08,200
DCTRs 13,89,990Rs 12,71,590Rs 1,18,400
Fearless + PS DTManualRs 13,29,990Rs 12,16,690Rs 1,13,300
DCTRs 14,49,990Rs 13,26,490Rs 1,23,500
Fearless + PS DKManualRs 13,49,990Rs 12,34,990Rs 1,15,000
DCTRs 14,69,990Rs 13,44,790Rs 1,25,200

टाटा नेक्सन के पेट्रोल वैरिएंट की कीमतों में कटौती कोई मामूली बदलाव नहीं है। खासकर अगर आप कोई टॉप-एंड वैरिएंट लेने की सोच रहे हैं, तो यह कटौती और भी ज्यादा हो जाती है। टाटा नेक्सन के पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट की कीमतों में लगभग 68,100 रुपये से लेकर 1.15 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।

टाटा नेक्सन के AMT वैरिएंट की कीमतों में भी लगभग 81,700 रुपये से लेकर 1.05 लाख रुपये तक की कमी आई है। सबसे ज्यादा छूट DCT वैरिएंट पर मिल रही है, जिनकी कीमतें 1.03 लाख रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक कम हो गई हैं।

टाटा नेक्सन के डीजल वैरिएंट की न्यू प्राइस लिस्ट

टाटा नेक्सन डीजलगियरबॉक्सपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
Smart +MTRs 9,99,990Rs 9,00,890Rs 99,100
Smart + SMTRs 10,29,990Rs 9,27,890Rs 1,02,100
Pure +MTRs 10,99,990Rs 9,90,990Rs 1,09,000
AMTRs 11,69,990Rs 10,53,990Rs 1,16,000
Pure + SMTRs 11,29,990Rs 10,17,990Rs 1,12,000
CreativeMTRs 12,39,990Rs 11,17,090Rs 1,22,900
AMTRs 13,09,990Rs 11,80,090Rs 1,29,900
Creative + SMTRs 12,69,990Rs 11,44,090Rs 1,25,900
AMTRs 13,39,990Rs 12,07,090Rs 1,32,900
Creative + S DKMTRs 13,09,990Rs 11,80,090Rs 1,29,900
AMTRs 13,79,990Rs 12,43,190Rs 1,36,800
Creative + PS DTMTRs 13,69,990Rs 12,34,190Rs 1,35,800
AMTRs 14,39,990Rs 12,97,190Rs 1,42,800
Creative + PS DKMTRs 14,09,990Rs 12,70,190Rs 1,39,800
AMTRs 14,79,990Rs 13,33,290Rs 1,46,700
Fearless + PS DTMTRs 14,69,990Rs 13,24,190Rs 1,45,800
AMTRs 15,39,990Rs 13,87,290Rs 1,52,700
Fearless + PS DKMTRs 14,89,990Rs 13,42,290Rs 1,47,700
AMTRs 15,59,990Rs 14,05,290Rs 1,54,700

नई टाटा नेक्सन डीजल की कीमतों पर नजर डालें तो मैनुअल गियरबॉक्स वाले वैरिएंट पहले के मुकाबले 99,100 रुपये से 1.47 लाख रुपये तक सस्ते हैं। एएमटी वैरिएंट की कीमतों में और भी बड़ी कटौती की गई है, जिससे इनकी कीमतों में 1.54 लाख रुपये तक की कमी आई है। इससे नेक्सन डीजल लाइनअप पूरी तरह से किफायती हो गया है।

टाटा नेक्सन सीएनजी की नई कीमतें

टाटा नेक्सन CNGगियरबॉक्सपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
SmartManualRs 8,99,990Rs 8,23,390Rs 76,600
Smart +ManualRs 9,99,990Rs 9,14,890Rs 85,100
Smart + SManualRs 10,29,990Rs 9,42,290Rs 87,700
Pure +ManualRs 10,69,990Rs 9,78,890Rs 91,100
Pure + SManualRs 10,99,990Rs 9,99,990Rs 1,00,000
CreativeManualRs 11,99,990Rs 10,97,790Rs 1,02,200
Creative + SManualRs 12,29,990Rs 11,25,190Rs 1,04,800
Creative + S DKManualRs 12,69,990Rs 11,61,790Rs 1,08,200
Creative + PS DTManualRs 13,29,990Rs 12,16,690Rs 1,13,300
Creative + PS DKManualRs 13,69,990Rs 12,53,290Rs 1,16,700
Fearless + PS DTManualRs 14,29,990Rs 13,08,190Rs 1,21,800
Fearless + PS DKManualRs 14,49,990Rs 13,26,490Rs 1,23,500

3- मारुति ब्रेजा की नई कीमतें

मारुति ब्रेजा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 8,69,000 रुपये थी, जो अब 43,100 रुपये की कटौती के बाद 8,25,900 रुपये हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 4.96% की कटौती हुई है।

मारुति ब्रेजा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5L पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXIRs. 8,69,000-Rs. 43,100Rs. 8,25,900-4.96%
VXIRs. 9,75,000-Rs. 49,100Rs. 9,25,900-5.04%
ZXIRs. 11,26,000-Rs. 86,100Rs. 10,39,900-7.65%
ZXI DTRs. 11,42,000-Rs. 86,700Rs. 10,55,300-7.59%
ZXI PlusRs. 12,58,000-Rs. 107,100Rs. 11,50,900-8.51%
ZXI Plus DTRs. 12,74,000-Rs. 107,700Rs. 11,66,300-8.45%
1.5L पेट्रोल-ऑटो (TC)
VXIRs. 11,15,000-Rs. 55,100Rs. 10,59,900-4.94%
ZXIRs. 12,66,000-Rs. 91,100Rs. 11,74,900-7.20%
ZXI DTRs. 12,82,000-Rs. 91,700Rs. 11,90,300-7.15%
ZXI PlusRs. 13,98,000-Rs. 1,12,100Rs. 12,85,900-8.02%
ZXI Plus DTRs. 14,14,000-Rs. 1,12,700Rs. 13,01,300-7.97%
1.5L CNG-मैनुअल
LXIRs. 9,64,000-Rs. 47,100Rs. 9,16,900-4.89%
VXIRs. 10,70,000-Rs. 53,100Rs. 10,16,900-4.96%
ZXIRs. 12,21,000-Rs. 90,100Rs. 11,30,900-7.38%
ZXI DTRs. 12,37,000-Rs. 90,700Rs. 11,46,300-7.33%

4- मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx)

मारुति फ्रोंक्स की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 7,58,500 रुपये थी, जो अब 73,600 रुपये की कटौती के बाद 6,84,900 रुपये हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 9.70% की कटौती हुई है।

मारुति फ्रोंक्स वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
SigmaRs. 7,58,500-Rs. 73,600Rs. 6,84,900-9.70%
DeltaRs. 8,44,500-Rs. 79,600Rs. 7,64,900-9.43%
Delta PlusRs. 8,84,500-Rs. 80,000Rs. 8,04,500-9.04%
1.2L नॉर्मल पेट्रोल ऑटो (AMT)
DeltaRs. 8,94,500-Rs. 79,600Rs. 8,14,900-8.90%
Delta PlusRs. 9,34,500-Rs. 80,000Rs. 8,54,500-8.56%
1.2L नॉर्मल CNG-मैनुअल
SigmaRs. 8,53,500-Rs. 74,600Rs. 7,78,900-8.74%
DeltaRs. 9,39,500-Rs. 80,600Rs. 8,58,900-8.58%
1.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
Delta PlusRs. 9,79,500-Rs. 87,600Rs. 8,91,900-8.94%
ZetaRs. 10,62,500-Rs. 91,600Rs. 9,70,900-8.62%
AlphaRs. 11,54,500-Rs. 98,600Rs. 10,55,900-8.54%
1.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
ZetaRs. 12,02,500-Rs. 1,03,600Rs. 10,98,900-8.62%
AlphaRs. 12,94,500-Rs. 1,10,600Rs. 11,83,900-8.54%


5- हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें

जीएसटी में कटौती के बाद हुंडई वेन्यू की एक्स-शोरूम कीमतें 7.26 लाख रुपये से 12.04 लाख रुपये के बीच हो गई हैं, जिससे ग्राहकों को लगभग 1.32 लाख रुपये तक की बचत हुई है। ये नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू हुई हैं।

हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.2 E7,94,1007,26,38167,719
1.2 E+8,32,1007,61,14070,960
1.2 S9,28,0008,48,86279,138
1.2 S+9,53,0008,71,73081,270
1.2 S (O)9,99,9009,14,63085,270
1.2 S (O)+9,99,9009,14,63085,270
1.2 SX11,14,30010,22,20292,098
1.2 SX Exe10,79,3009,87,25992,041
1.0 Exe Turbo9,99,9909,14,71385,277
1.0 S(O) Turbo10,84,2009,91,74192,459
1.0 S (O) Turbo DCT11,94,90010,93,0011,01,899
1.0 SX(O) Turbo12,53,20011,49,2561,03,944
1.0 SX(O) Turbo DCT13,32,10012,21,4281,10,672
1.5 CRDi S +10,79,7009,72,5451,07,155
1.5 CRDi SX12,46,00011,22,3411,23,659
1.5 CRDi SX(O)13,37,60012,04,8501,32,750
हुंडई वेन्यू N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.0 N612,14,70011,11,1121,03,588
1.0 N6 DCT12,94,30011,83,9241,10,376
1.0 N813,02,90011,94,7181,08,182
1.0 N8 DCT13,81,80012,66,8901,14,910
ये भी पढ़ें:डिजायर से अर्टिगा तक, देखें मारुति की सभी कारों की वैरिएंट वाइज नई प्राइस लिस्ट

GST 2.0 ने SUV बाजार को पूरी तरह हिला दिया है। अब 6 लाख से 7 लाख के बजट में ग्राहक अपनी पसंदीदा SUV खरीद सकते हैं। टाटा पंच और फ्रोंक्स ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं, वहीं हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन फीचर्स के दम पर खरीदारों को अपनी ओर खींच रही हैं।

