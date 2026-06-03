32km/kg से ज्यादा तक की माइलेज देने वाली टॉप 5 CNG कार, कीमत भी कम, लिस्ट में टाटा, मारुति और हुंडई

यहां हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद टॉप 5 सीएनजी कारों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपके जबर्दस्त माइलेज मिलेगा। इनमें से कुछ कारों का माइलेज 32km/kg से भी ज्यादा है। हमारी इस लिस्ट में टाटा और मारुति सुजुकी के साथ हुंडई की कार भी शामिल है।

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण बायर्स का झुकाव CNG कारों की तरफ बढ़ा है। अगर आप भी अपने लिए एक शानदार सीएनजी कार तलाश रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प करने वाले हैं। यहां हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद टॉप 5 सीएनजी कारों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपके जबर्दस्त माइलेज मिलेगा। इनमें से कुछ कारों का माइलेज 32km/kg से भी ज्यादा है। हमारी इस लिस्ट में टाटा और मारुति सुजुकी के साथ हुंडई की कार भी शामिल है। आइए डीटेल में जानते हैं इन कारों के बारे में।

1- Hyundai Exter एक्सटर सीएनजी की कीमत 7 लाख रुपये से शुरू होकर 9.42 लाख रुपये तक जाती है। यह ड्यूल सिलेंडर वर्जन में 5 वेरिएंट में उपलब्ध है। दोनों वेरिएंट में 1.2 लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है। इसका क्लेम्ड माइलेज 27.10 km/kg है। एक्सटर सीएनजी में केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। एक्सटर 69hp की पावर और 95.2Nm का टॉर्क जेनरेट करती है।

2- Maruti Suzuki Baleno

इसकी कीमत 7.70 लाख से 8.60 लाख रुपये तक है। इसमें आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल-सीएनजी इंजन मिलेगा। यह 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसकी क्लेम्ड माइलेज 30km/kg है। बलेनो में ऑफर किया जा रहा इंजन 77.5hp की ताकत और 98.5Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। बलेनो हैचबैक का लुक भी शानदार है।

3- Maruti Suzuki S-Presso S-Presso CNG LXi (O) और VXi (O) वेरिएंट में उपलब्ध है। इसमें आपको 1.0 लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा। कंपनी का दावा है कि यह कार सीएनजी पर 32.73 km/kg का माइलेज देती है। यह केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है। S-Presso CNG की कीमत 4.62 लाख रुपये से लेकर 5.12 लाख रुपये तक है। यह 56.7hp की ताकत और 82.1Nm का टॉर्क ऑफर करती है।

4- Tata Punch पंच कॉम्पैक्ट एसयूवी 7 ट्रिम लेवल में ड्यूल-सिलेंडर सीएनजी इंजन के साथ उपलब्ध है। इसकी कीमत 6.75 लाख रुपये से शुरू होकर 10.60 लाख रुपये तक जाती है। पंच सीएनजी में 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-सीएनजी इंजन लगा है, जो कंपनी के दावे के अनुसार 26.99 km/kg का माइलेज देता है। यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 5-स्पीड एएमटी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।