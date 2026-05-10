एक साल के अंदर लॉन्च होंगी ये 5 धाकड़ 7 सीटर SUV, लिस्ट में टोयोटा, महिंद्रा, निसान और टाटा भी

इंडियन मार्केट में पांच बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट के साथ नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर और टाटा सफारी का नया वर्जन भी शामिल है। ये सभी एसयूवी एक साल के अंदर मार्केट में एंट्री करने वाली हैं।

बड़ी एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ टाइम और वेट कर लीजिए। इंडियन मार्केट में एक के बाद एक पांच बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट के साथ नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर और टाटा सफारी का नया वर्जन भी शामिल है। ये सभी एसयूवी एक साल के अंदर मार्केट में एंट्री करने वाली हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर कंपनी इसी साल के सेकेंड हाफ या अगले साल की शुरुआत में नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर को लॉन्च कर सकती है। कंपनी की तरफ से अभी इसकी लॉन्च टाइमलाइन के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन नई फॉर्च्यूनर के टेस्ट प्रोटोटाइप्स को बाहर के देशों में कई बार देखा जा चुका है। नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर मौजूदा मॉडल के मुकाबले काफी अलग और अग्रेसिव होगा। इसकी अपील को और बढ़ाते हुए नए मॉडल में कंपनी पैनोरमिक सनरूफ, अडवांस्ड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम और अडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) का एक्सपैंडेड सूट भी ऑफर कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि नई फॉर्च्यूनर टोयोटा के TNGA-F लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसका यूज पहले से ही नई ग्लोबल टोयोटा हाइलक्स में किया जा रहा है।

निसान 7-सीटर SUV कंपनी की यह अपकमिंग 7 सीटर एसयूवी टेक्टॉन होगी। यह एसयूवी इसी साल जून में लॉन्च हो सकती है। कंपनी की यह एसयूवी Terrano की सक्सेसर होगी। टेक्टॉन 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आ सकती है, जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या वेट क्लच वाले 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से पेयर्ड होगा। इसका केबिन प्रीमियम इक्विपमेंट से लैस होने की उम्मीद है, जिसमें 10.25 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गूगल बिल्ट-इन के साथ 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, मैनुअल लम्बर सपोर्ट और वेंटिलेशन के साथ 6-वे पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं।

रेनो 7 सीटर एसयूवी रेनो एक नई 7-सीटर एसयूवी पर काम कर रही है, जो बिल्कुल नई डस्टर से मिलती-जुलती होगी। इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। यह 1.3-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से लैस हो सकता है, जो 161 हॉर्सपावर और 280 एनएम का टॉर्क जेनरेट करेगा। इसका 1.8-लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन पर बेस्ड एक हाइब्रिड वेरिएंट भी आ सकता है।

टाटा सफारी ईवी टाटा सफारी ईवी की टेस्टिंग लगभग पूरी कर चुकी है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को कई बार देखा जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा इसे इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। सफारी ईवी कंपनी की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन ICE वर्जन जैसा ही रहेगा। इसमें आपको क्लोज्ड ग्रिल, अलॉय वील्स पर एयरो इंसर्ट, ईवी-स्पेसिफिक एक्सटीरियर कलर और इंटीरियर में अपडेट जैसे एलिमेंट्स शामिल होंगे। उम्मीद है कि टाटा हैरियर ईवी की तरह ही यह 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के साथ-साथ रियर-वील ड्राइव और ऑल-वील ड्राइव ऑप्शन में आएगी।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो-एन मार्केट में इस साल के सेकेंड हाफ में एंट्री कर सकती है। बीते कुछ दिनों में इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पाई फोटोज और वीडियो से पता चलता है कि फेसलिफ्ट वर्जन कई नए बदलावों के साथ आएगा। इसमें आपको नया फ्रंट ग्रिल, थोड़े बदले हुए एलईडी हेडलाइट्स, रिफ्रेश्ड स्किड प्लेट वाला नया फ्रंट बंपर और नए फॉग लैंप मिलेंगे। नए मॉडल में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ कई धांसू फीचर मिल सकते हैं। खास बात है कि इसमें कंपनी लेवल 2 ADAS भी दे सकती है। इसके इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं होगा।