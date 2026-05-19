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Maruti Suzuki ला रही ये चार नई कार, लिस्ट में बलेनो फेसलिफ्ट और एक नई ईवी भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ महीने इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इन अपकमिंग कारों में बलेनो फेसलिफ्ट के साथ ब्रेजा फेसलिफ्ट, फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट और एक इलेक्ट्रिक एमपीवी शामिल है।

Maruti Suzuki ला रही ये चार नई कार, लिस्ट में बलेनो फेसलिफ्ट और एक नई ईवी भी

मारुति सुजुकी अपने कई नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये कारें 12 से 18 महीने में मार्केट में एंट्री कर सकती हैं। ऐसे में अगर आप मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ महीने इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इन अपकमिंग कारों में बलेनो फेसलिफ्ट के साथ ब्रेजा फेसलिफ्ट, फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट और एक इलेक्ट्रिक एमपीवी शामिल है। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

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ब्रेजा फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। इसमें आपको हल्के-फुल्के एक्सटीरियर चेंज देखने को मिलेंगे। इन बदलावों में नए अलॉय वील्स, अपडेटेड बॉडी क्लैडिंग और बेहतर लाइटिंग एलिमेंट्स शामिल हैं। ब्रेजा फेसलिफ्ट के इंटीरियर में ज्यादा बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें मौजूदा 9 इंच की टचस्क्रीन की जगह 10.1 इंच की टचस्क्रीन और बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल हैं। सीएनजी वेरिएंट में अंडरबॉडी टैंक की जगह नई जगह दी गई है, जिससे बूट स्पेस बढ़ गया है। इसके अलावा वहीं मौजूदा पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ कंपनी 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दे सकती है।

Maruti Baleno Facelift

कंपनी अपनी बेस्ट सेलिंग कारों में से एक बलेनो को भी मिड-लाइफ अपडेट देने वाली है। इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी बलेनो में डिजिटल-फर्स्ट केबिन और बेहतर सेफ्टी पर फोकस करने वाली है। इसमें इंप्रूव्ड ग्रिल और अपडेटेड एलईडी डीआरएल के साथ एक अपीलिंग फ्रंट फेसिया और नया लोअर बंपर देखने को मिल सकता है। साथ ही, इस हैचबैक में नए अलॉय वील्स और इंप्रूव्ड टेल लाइट्स भी ऑफर की जा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हैचबैक में कंपनी अब सिंगल-पैनल सनरूफ भी दे सकती है।

Maruti Suzuki Fronx Series Hybrid

फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड इसी साल मई या जून में एंट्री कर सकती है। इसके साथ कंपनी अफोर्डेबल सेगमेंट में नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑफर करने वाली है। इस क्रॉसओवर एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत इसका सीरीज हाइब्रिड सिस्टम होगा। इसमें 1.2 लीटर का Z12E थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा होगा, जो बैटरी को चार्ज करने के लिए सिर्फ जनरेटर का काम करेगा। वील्स इलेक्ट्रिक मोटर से चलेंगे, जो बैटरी पैक से एनर्जी लेंगे।

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रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति सुजुकी अपनी फ्रॉन्क्स का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही है। यह E85 ब्लेंडेड पेट्रोल पर भी चलेगी। इंजन इथेनॉल पर्सेंटेज के हिसाब से फ्यूल इंजेक्शन, इग्निशन टाइमिंग और कॉम्बशन को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करेगा। फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जा सकता है। फिलहाल, इस मॉडल की लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

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YMC

कंपनी आजकल अपनी एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी को लॉन्च करने की तैयारी में लगी है। इस एमपीवी का कोडनेम YMC है। बीते कुछ दिनों से YMC काफी चर्चा में है और ग्राहकों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। इसका ओवरऑल शेप ब्रेजा और बलेनो फेसलिफ्ट के मुकाबले काफी ऊंचा और लंबा है। इसमें आपको अधिक सीधा ग्लास एरिया, उभरा हुआ रियर ओवरहैंग, बंद फ्रंट ग्रिल एरिया, फ्रंट और रियर लाइट बार और एक बॉक्सी टेलगेट शामिल हैं। साइड प्रोफाइल से पता चलता है कि तीनों रो में काफी ग्लास एरिया है और एक स्क्वेयर रियर सेक्शन के साथ ई विटारा जैसे अलॉय वील लगे हैं।

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Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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