Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टोयोटा फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आने वाली हैं ये चार धाकड़ कार, लिस्ट में नई हाइराइडर भी

Mar 30, 2026 12:26 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

अगर आप भी टोयोटा के फैन हैं और एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ महीने इंतजार कर लीजिए। कंपनी अपने पोर्टफोलियो को और बड़ा करने वाली है। इसके लिए टोयोटा मार्केट में अपनी कुछ नई कार और एसयूवी को मार्केट में लॉन्च करेगा।

टोयोटा फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आने वाली हैं ये चार धाकड़ कार, लिस्ट में नई हाइराइडर भी

टोयोटा दुनियाभर में रिलायबल कार बनाने के लिए जाना जाता है। अगर आप भी टोयोटा के फैन हैं और एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ महीने इंतजार कर लीजिए। कंपनी अपने इंडिया पोर्टफोलियो को और बड़ा करने वाली है। इसके लिए टोयोटा मार्केट में अपनी कुछ नई कार और एसयूवी को मार्केट में लॉन्च करेगा। इनमें नई फॉर्च्यूनर के साथ अर्बन क्रूजर इबेला और नई हाइलक्स भी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं टोयोटा की इन नई गाड़ियों के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

New-Gen Toyota Fortuner

नई जनरेशन की फॉर्च्यूनर की रोड टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। यह एसयूवी इस साल के आखिर में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। स्पाई शॉट्स के अनुसार इसका स्टांस अधिक सीधा, बोनट ज्यादा फ्लैट और फ्रंट प्रोफाइल अधिक चौड़ा होगा। स्टाइलिंग में ज्यादातर बदलाव नेक्सट जेनरेशन हाइलक्स पिक-अप ट्रक के ग्लोबल-स्पेक वर्जन से इंस्पायर्ड होंगे। केबिन में आपको 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग और पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। मैकेनिकली नई फॉर्च्यूनर में कोई बदलाव नहीं होगा और इसमें मौजूदा 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Hilux

Toyota Hilux

₹ 28.02 - 35.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser

₹ 2.16 - 2.25 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Land Cruiser 250

Toyota Land Cruiser 250

₹ 1 करोड़ से शुरू

मुझे सूचित करें
Toyota New Land Cruiser FJ

Toyota New Land Cruiser FJ

₹ 20 - 28 लाख

मुझे सूचित करें
Toyota Belta

Toyota Belta

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
प्रतीकात्मक फोटो

Toyota Urban Cruiser Ebella

जनवरी 2026 में लॉन्च हुई अर्बन क्रूजर इबेला अगले महीने से इंडियन मार्केट में सेल के लिए उपलब्ध होगी। मारुति ई-विटारा पर बेस्ड यह गाड़ी 49 kWh और 61 kWh की दो बैटरी ऑप्शन में आएगी। एक बार फुल चार्ज करने पर यह 543 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देगी। इस ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर लेवल 2 ADAS सूट, 360-डिग्री कैमरा और 7 एयरबैग भी दिए गए हैं। टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला में 18-इंच के अलॉय वील्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, जेबीएल का प्रीमियम साउंड सिस्टम, 10.25-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस ऐपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी कई शानदार सुविधाएं दी गई हैं।

New-Gen Toyota Hilux

न्यू जेन टोयोटा हाइलक्स नवंबर 2025 में ग्लोबली लॉन्च हुई थी। यह ICE और EV दोनों वर्जन में उपलब्ध होगी। कुछ मार्केट्स में इसके ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल की सेल पहले ही शुरू हो चुकी है। वहीं, ICE इंजन वाले वर्जन की डिलीवरी 2026 के मिड में शुरू होने की उम्मीद है। नई पीढ़ी की टोयोटा हाइलक्स कई अडवांस्ड और प्रीमियम फीचर्स से लैस है।

ये भी पढ़ें:नई कार के लिए मची लूट, पहले हफ्ते में 5 हजार डिलिवरी, मिले थे 15 हजार ऑर्डर

इनमें टोयोटा सेफ्टी सेंस ADAS सूट, ड्राइवर डिस्प्ले और सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दो 12.3 इंच की स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग पैड, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट शामिल हैं। नई हाइलक्स ICE मॉडल में 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर डीजल इंजन लगे हैं। जबकि, इलेक्ट्रिक मॉडल में ड्यूल-मोटर सेटअप के साथ 59.2 kWh की बैटरी और 240 किमी की WLTP रेंज मिलेगी।

ये भी पढ़ें:टाटा, महिंद्रा और रेनो की नई रगेड SUV, मिलेगी कमाल की मजबूती, फीचर भी तगड़े

New-Gen Toyota Hyryder

स्पाई शॉट्स से यह लगभग कन्फर्म है कि नई टोयोटा हाइराइडर को 7-सीटर वेरिएंट में भी लॉन्च किया जा सकता है। नए मॉडल में हेडलाइट और टेललाइट का नया डिजाइन, बदले हुए बंपर और नए डिजाइन के 17 इंच के अलॉय वील दिए जा सकते हैं। इसमें पहले की तरह 1.5 लीटर माइल्ड-हाइब्रिड और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ही दिया जाएगा। साथ ही ऑल-वील ड्राइव सिस्टम भी दिया जा सकता है। नई हाइराइडर के दिवाली के फेस्टिव सीजन से पहले सितंबर 2026 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:महंगी SUV में आई गड़बड़ी, मार्च 2025 से दिसंबर 2025 के मॉडल्स को किया रिकॉल
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Toyota Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।