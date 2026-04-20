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ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स वाली टॉप 4 अफोर्डेबल SUV, लिस्ट में मारुति की दो गाड़ियां

Apr 20, 2026 01:55 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप असली ऑटोमैटिक का मजा चाहते हैं, तो आपको टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स वाली कार को चुनना चाहिए। आइए जानते हैं 15 से कम की कुछ ऐसी एसयूवी के बारे में, जो टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ आती हैं।

ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स वाली टॉप 4 अफोर्डेबल SUV, लिस्ट में मारुति की दो गाड़ियां

हेवी ट्रैफिक में ड्राइव करने में काफी थकान हो जाती है। इस कारण बायर्स अब ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली कारों की तरफ जा रहे हैं। मार्केट में AMT, CVT और ड्यूल-क्लच यूनिट्स वाले कई ऑप्शन मौजूद हैं। वहीं, अगर आप असली ऑटोमैटिक का मजा चाहते हैं, तो आपको टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स वाली कार को चुनना चाहिए। ट्रैफिक में आराम से ड्राइव करने और ड्यूरेबिलिटी के लिए टॉर्क कन्वर्टर बेस्ट है। खास बात है कि अब 15 लाख रुपये से कम की कई अफोर्डेबल एसयूवी में भी टॉर्क कन्वर्टर ऑफर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

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मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हमारी इस लिस्ट की अकेली माइक्रो-एसयूवी है। इसकी खासियत इसका 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। यह सेटअप दमदार मिड-रेंज परफॉर्मेंस, क्विक रिस्पॉन्स और मारुति की एएमटी यूनिट्स के मुकाबले काफी बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। कॉम्पैक्ट आकार, हल्का स्टीयरिंग और बेहतरीन माइलेज फ्रॉन्क्स को उन सिटी बायर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाते हैं, जो फुली कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदे बिना परफॉर्मेंस चाहते हैं।

Skoda Kylaq

स्कोडा कायलाक भारत में सबसे अधिक बिकने वाली स्कोडा कार है। इसमें कंपनी टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑफर कर रही है। यह कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के बीच अच्छा बैलेंस ऑफर करता है, जिससे डीसीटी में अक्सर पाई जाने वाली लो स्पीड की हिचकिचाहट से बचा जा सकता है। कायलाक बेहतरीन राइड क्वॉलिटी और स्टेबल हाईवे परफॉर्मेंस भी देती है। यह उन ग्राहकों के लिए कमाल का ऑप्शन है, जो प्रीमियम कीमत चुकाए बिना यूरोपीय ड्राइविंग का एक्सपीरियंस चाहते हैं।

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Kia Sonet (Diesel AT)

डीजल ऑटोमैटिक कारों की बढ़ती पॉप्युलैरिटी के बीच Kia Sonet डीजल AT सबसे किफायती और भरोसेमंद ऑप्शन्स में से एक है। इसका 1.5-लीटर डीजल इंजन 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिलकर दमदार लो-एंड टॉर्क और हाईवे पर कंफर्टेबल ड्राइव ऑफर करता है। खास बात यह है कि सॉनेट FY2026 में एक लाख का आंकड़ा पार करने वाली किआ की अकेली कार थी।

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Maruti Suzuki Brezza

मारुति सुजुकी ब्रेजा इस सेगमेंट की एकमात्र कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देती है। इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भले ही उतना एक्साइटिंग न हो, लेकिन यह रिलायबल औप रिफाइन्ड है। ब्रेजा की ताकत इसकी सिंप्लीसिटी में है। इसमें न टर्बोचार्जर है, न कॉन्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको बस एक स्मूथ एनए इंजन और एक भरोसेमंद ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा, जो इसे लंबे समय तक के ओनरशिप के लिए एक शानदार ऑप्शन बनाता है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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