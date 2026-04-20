ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स वाली टॉप 4 अफोर्डेबल SUV, लिस्ट में मारुति की दो गाड़ियां
अगर आप असली ऑटोमैटिक का मजा चाहते हैं, तो आपको टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स वाली कार को चुनना चाहिए। आइए जानते हैं 15 से कम की कुछ ऐसी एसयूवी के बारे में, जो टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ आती हैं।
हेवी ट्रैफिक में ड्राइव करने में काफी थकान हो जाती है। इस कारण बायर्स अब ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली कारों की तरफ जा रहे हैं। मार्केट में AMT, CVT और ड्यूल-क्लच यूनिट्स वाले कई ऑप्शन मौजूद हैं। वहीं, अगर आप असली ऑटोमैटिक का मजा चाहते हैं, तो आपको टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स वाली कार को चुनना चाहिए। ट्रैफिक में आराम से ड्राइव करने और ड्यूरेबिलिटी के लिए टॉर्क कन्वर्टर बेस्ट है। खास बात है कि अब 15 लाख रुपये से कम की कई अफोर्डेबल एसयूवी में भी टॉर्क कन्वर्टर ऑफर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।
Maruti Suzuki Fronx
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Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Kia Sonet
₹ 7.3 - 14.09 लाख
Maruti Suzuki Eeco
₹ 5.21 - 6.36 लाख
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हमारी इस लिस्ट की अकेली माइक्रो-एसयूवी है। इसकी खासियत इसका 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। यह सेटअप दमदार मिड-रेंज परफॉर्मेंस, क्विक रिस्पॉन्स और मारुति की एएमटी यूनिट्स के मुकाबले काफी बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। कॉम्पैक्ट आकार, हल्का स्टीयरिंग और बेहतरीन माइलेज फ्रॉन्क्स को उन सिटी बायर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाते हैं, जो फुली कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदे बिना परफॉर्मेंस चाहते हैं।
Skoda Kylaq
स्कोडा कायलाक भारत में सबसे अधिक बिकने वाली स्कोडा कार है। इसमें कंपनी टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑफर कर रही है। यह कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के बीच अच्छा बैलेंस ऑफर करता है, जिससे डीसीटी में अक्सर पाई जाने वाली लो स्पीड की हिचकिचाहट से बचा जा सकता है। कायलाक बेहतरीन राइड क्वॉलिटी और स्टेबल हाईवे परफॉर्मेंस भी देती है। यह उन ग्राहकों के लिए कमाल का ऑप्शन है, जो प्रीमियम कीमत चुकाए बिना यूरोपीय ड्राइविंग का एक्सपीरियंस चाहते हैं।
Kia Sonet (Diesel AT)
डीजल ऑटोमैटिक कारों की बढ़ती पॉप्युलैरिटी के बीच Kia Sonet डीजल AT सबसे किफायती और भरोसेमंद ऑप्शन्स में से एक है। इसका 1.5-लीटर डीजल इंजन 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिलकर दमदार लो-एंड टॉर्क और हाईवे पर कंफर्टेबल ड्राइव ऑफर करता है। खास बात यह है कि सॉनेट FY2026 में एक लाख का आंकड़ा पार करने वाली किआ की अकेली कार थी।
Maruti Suzuki Brezza
मारुति सुजुकी ब्रेजा इस सेगमेंट की एकमात्र कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देती है। इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भले ही उतना एक्साइटिंग न हो, लेकिन यह रिलायबल औप रिफाइन्ड है। ब्रेजा की ताकत इसकी सिंप्लीसिटी में है। इसमें न टर्बोचार्जर है, न कॉन्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको बस एक स्मूथ एनए इंजन और एक भरोसेमंद ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा, जो इसे लंबे समय तक के ओनरशिप के लिए एक शानदार ऑप्शन बनाता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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