सड़कों पर राज करने आ रहीं ये चार धाकड़ 7 सीटर SUV, लिस्ट में महिंद्रा और Toyota भी

इंडियन मार्केट कई बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें एमजी मैजेस्टर के साथ स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, टोयोटा और स्कोडा की एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

बड़ी साइज वाली एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए। इंडियन मार्केट कई बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें एमजी मैजेस्टर के साथ स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, टोयोटा और स्कोडा की एसयूवी शामिल हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इन अपकमिंग 7 सीटर एसयूवी में आपको क्या कुछ खास मिलने वाला है।

Toyota Urban Cruiser Hyryder 7-Seater टोयोटा अपनी पॉप्युलर अर्बन क्रूजर हाइराइडर का 7 सीटर वर्जन लाने की तैयारी लगा है। यह एक फैमिली एसयूवी होगी। इसे कंपनी इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च कर सकती है। इसके टेस्ट म्यूल को सड़को पर कई बार देखा जा चुका है। टेस्ट म्यूल को देख कर कहा जा सकता है कि एसयूवी लंबे रियर ओवरहैंग और स्ट्रेच्ड साइड प्रोफाइल के साथ आएगी। मेकैनिकली इसमें मौजूदा हाइराइडर वाले इंजन ऑप्शन ही मिलेंगे। इनमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन शामिल है, जो 103 बीएचपी पावर जेनरेट करता है। इसके अलावा इसमें एक मजबूत हाइब्रिड सेटअप भी है जो टोटल 116 बीएचपी की ताकत पैदा करता है। इसे ऑल-वील ड्राइव सिस्टम के साथ भी ऑफर किया जाएगा। इसकी कीमत 16 लाख रुपये से 24 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

Mahindra Scorpio-N Facelift फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो-एन जल्द मार्केट में इस साल के सेकेंड हाफ में एंट्री कर सकती है। बीते कुछ दिनों में इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पाई फोटोज और वीडियो से पता चलता है कि फेसलिफ्ट वर्जन कई नए बदलावों के साथ आएगा। इसमें आपको नया फ्रंट ग्रिल, थोड़े बदले हुए एलईडी हेडलाइट्स, रिफ्रेश्ड स्किड प्लेट वाला नया फ्रंट बंपर और नए फॉग लैंप मिलेंगे। नए मॉडल में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ कई धांसू फीचर मिल सकते हैं। खास बात है कि इसमें कंपनी लेवल 2 ADAS भी दे सकती है। एसयूवी के इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं होगा।

Skoda Kodiaq RS स्कोडा इस साल के अंत में परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड Kodiaq RS लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रेगुलर स्कोडा कोडियाक के मुकाबले आरएस वर्जन में स्पोर्टी बम्पर, क्रोम की जगह ग्लॉस-ब्लैक स्टाइलिंग एलिमेंट्स, आरएस बैजिंग और ज्यादा अपीलिंग डिजाइन डिटेल्स मिलेंगे। अंदर से एसयूवी में रेड कलर के एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक स्पोर्टी केबिन, आरएस-स्पेसिफिक स्पोर्ट्स सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और कई प्रीमियम फीचर्स होने की उम्मीद है। इसमें 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा, जो लगभग 263 पीएस पावर और 370 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा। यह एसयूवी लिमिटेड स्टॉक में CBU के तौर पर आने की उम्मीद है।