Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सड़कों पर राज करने आ रहीं ये चार धाकड़ 7 सीटर SUV, लिस्ट में महिंद्रा और Toyota भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

इंडियन मार्केट कई बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें एमजी मैजेस्टर के साथ स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, टोयोटा और स्कोडा की एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

सड़कों पर राज करने आ रहीं ये चार धाकड़ 7 सीटर SUV, लिस्ट में महिंद्रा और Toyota भी

बड़ी साइज वाली एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए। इंडियन मार्केट कई बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें एमजी मैजेस्टर के साथ स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, टोयोटा और स्कोडा की एसयूवी शामिल हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इन अपकमिंग 7 सीटर एसयूवी में आपको क्या कुछ खास मिलने वाला है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

Toyota Urban Cruiser Hyryder 7-Seater

टोयोटा अपनी पॉप्युलर अर्बन क्रूजर हाइराइडर का 7 सीटर वर्जन लाने की तैयारी लगा है। यह एक फैमिली एसयूवी होगी। इसे कंपनी इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च कर सकती है। इसके टेस्ट म्यूल को सड़को पर कई बार देखा जा चुका है। टेस्ट म्यूल को देख कर कहा जा सकता है कि एसयूवी लंबे रियर ओवरहैंग और स्ट्रेच्ड साइड प्रोफाइल के साथ आएगी। मेकैनिकली इसमें मौजूदा हाइराइडर वाले इंजन ऑप्शन ही मिलेंगे। इनमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन शामिल है, जो 103 बीएचपी पावर जेनरेट करता है। इसके अलावा इसमें एक मजबूत हाइब्रिड सेटअप भी है जो टोटल 116 बीएचपी की ताकत पैदा करता है। इसे ऑल-वील ड्राइव सिस्टम के साथ भी ऑफर किया जाएगा। इसकी कीमत 16 लाख रुपये से 24 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Scorpio N Facelift

Mahindra Scorpio N Facelift

₹ 13.8 - 24.8 लाख

मुझे सूचित करें
Skoda Kodiaq RS

Skoda Kodiaq RS

₹ 45 - 55 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.49 - 24.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Majestor

MG Majestor

₹ 40 - 45 लाख

मुझे सूचित करें
Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

₹ 36.99 - 46.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

Mahindra Scorpio-N Facelift

फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो-एन जल्द मार्केट में इस साल के सेकेंड हाफ में एंट्री कर सकती है। बीते कुछ दिनों में इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पाई फोटोज और वीडियो से पता चलता है कि फेसलिफ्ट वर्जन कई नए बदलावों के साथ आएगा। इसमें आपको नया फ्रंट ग्रिल, थोड़े बदले हुए एलईडी हेडलाइट्स, रिफ्रेश्ड स्किड प्लेट वाला नया फ्रंट बंपर और नए फॉग लैंप मिलेंगे। नए मॉडल में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ कई धांसू फीचर मिल सकते हैं। खास बात है कि इसमें कंपनी लेवल 2 ADAS भी दे सकती है। एसयूवी के इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:भयंकर गर्मी से कारों का भी बुरा हाल, बहुत लोगों को नहीं पता ये काम की बातें

Skoda Kodiaq RS

स्कोडा इस साल के अंत में परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड Kodiaq RS लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रेगुलर स्कोडा कोडियाक के मुकाबले आरएस वर्जन में स्पोर्टी बम्पर, क्रोम की जगह ग्लॉस-ब्लैक स्टाइलिंग एलिमेंट्स, आरएस बैजिंग और ज्यादा अपीलिंग डिजाइन डिटेल्स मिलेंगे। अंदर से एसयूवी में रेड कलर के एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक स्पोर्टी केबिन, आरएस-स्पेसिफिक स्पोर्ट्स सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और कई प्रीमियम फीचर्स होने की उम्मीद है। इसमें 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा, जो लगभग 263 पीएस पावर और 370 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा। यह एसयूवी लिमिटेड स्टॉक में CBU के तौर पर आने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:धमाल मचाने आ रहीं ये चार शानदार हाइब्रिड SUV, लिस्ट में मारुति, किआ का भी नाम

MG Majestor

नई एमजी मैजेस्टर, ग्लॉस्टर की सक्सेसर होगी। यह एक लैडर-फ्रेम एसयूवी है। इसकी सीधी टक्कर मार्केट में अपना दबदबा बना चुकी टोयोटा फॉर्च्यूनर से होगी। मैजेस्टर में 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है, जो 215 हॉर्सपावर और 478 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगी। यह एसयूवी रियर-वील ड्राइव और फोर-वील ड्राइव ऑप्शन में आएगी है। फोर-वील ड्राइव वर्जन में 10 ऑफ-रोड मोड, 810 मिमी की वॉटर वेडिंग डेप्थ और ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक दिए गए हैं। यह तीन वेरिएंट में- शार्प RWD, शार्प 4WD और Savvy 4WD में आएगी। इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये के आसपास होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:BMW ने शुरू की X6 M60i xDrive की प्री-बुकिंग, 4.3 सेकंड में 100 kmph की स्पीड
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Mahindra Toyota Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।