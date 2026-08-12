फैमिली वालों के लिए टॉप 4 मिड-साइज SUV, सेफ्टी से लेकर स्पेस और कंफर्ट तक सब मिलेगा

अगर आप फैमिली के लिए मिड-साइज एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये चार मॉडल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में किआ और होंडा की एसयूवी भी शामिल हैं।

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SUV खरीदते समय अब सिर्फ डिजाइन और रोड प्रेजेंस ही मायने नहीं रखते। कस्टमर आजकल परिवार की सेफ्टी पर भी खास ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि अब वे ऐसी कार चाहते हैं जिसमें सेफ्टी, अच्छा-खासा स्पेस, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन हो। खासकर लंबे सफर के दौरान आरामदायक सीट्स और अच्छा बूट स्पेस काफी काम आता है। अगर आप भी फैमिली के लिए मिड-साइज एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये चार मॉडल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में किआ और होंडा की एसयूवी भी शामिल हैं।

Kia Seltos किआ सेल्टॉस को Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और अब तक टेस्ट की गई ICE कारों में इसने सबसे ज्यादा एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन स्कोर हासिल किया है। इसमें 6 एयरबैग, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट और 21 ऑटोनॉमस सेफ्टी फीचर्स वाला Level 2 ADAS मिलता है। इसमें 447 लीटर का बूट स्पेस है और पीछे की सीट 60:40 स्प्लिट हो जाती है। कम्फर्ट के लिए एसयूवी में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मेमोरी फंक्शन वाली 10-वे पावर ड्राइवर सीट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट और पैनोरमिक सनरूफ मिलते हैं। इसमें 30-इंच Trinity Panoramic Display, 360-डिग्री कैमरा और Blind View Monitor जैसे फीचर्स भी हैं। इसकी कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है।

Volkswagen Taigun फॉक्सवैगन टाइगुन में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें 385 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो डेली यूज के सामान और परिवार के छोटे ट्रिप के लिए काफी है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रियर AC वेंट और टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स इसे आरामदायक बनाते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये है।

Skoda Kushaq स्कोडा कुशाक में भी 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है। इसका केबिन प्रैक्टिकल है और इसमें परिवार के लिए अच्छी जगह मिलती है। फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और टचस्क्रीन सिस्टम शामिल हैं। इसकी कीमत 10.69 लाख रुपये से शुरू होती है।