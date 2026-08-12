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फैमिली वालों के लिए टॉप 4 मिड-साइज SUV, सेफ्टी से लेकर स्पेस और कंफर्ट तक सब मिलेगा

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप फैमिली के लिए मिड-साइज एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये चार मॉडल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में किआ और होंडा की एसयूवी भी शामिल हैं।

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प्रतीकात्मक फोटो
Skoda Kushaq
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SUV खरीदते समय अब सिर्फ डिजाइन और रोड प्रेजेंस ही मायने नहीं रखते। कस्टमर आजकल परिवार की सेफ्टी पर भी खास ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि अब वे ऐसी कार चाहते हैं जिसमें सेफ्टी, अच्छा-खासा स्पेस, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन हो। खासकर लंबे सफर के दौरान आरामदायक सीट्स और अच्छा बूट स्पेस काफी काम आता है। अगर आप भी फैमिली के लिए मिड-साइज एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये चार मॉडल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में किआ और होंडा की एसयूवी भी शामिल हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
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Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
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Honda Amaze
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₹ 7.48 - 10 लाख
EMI केवल9,800/ माह
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Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
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Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
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Kia Seltos

किआ सेल्टॉस को Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और अब तक टेस्ट की गई ICE कारों में इसने सबसे ज्यादा एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन स्कोर हासिल किया है। इसमें 6 एयरबैग, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट और 21 ऑटोनॉमस सेफ्टी फीचर्स वाला Level 2 ADAS मिलता है। इसमें 447 लीटर का बूट स्पेस है और पीछे की सीट 60:40 स्प्लिट हो जाती है। कम्फर्ट के लिए एसयूवी में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मेमोरी फंक्शन वाली 10-वे पावर ड्राइवर सीट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट और पैनोरमिक सनरूफ मिलते हैं। इसमें 30-इंच Trinity Panoramic Display, 360-डिग्री कैमरा और Blind View Monitor जैसे फीचर्स भी हैं। इसकी कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है।

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₹ 18 लाख से शुरू

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Volkswagen Taigun

फॉक्सवैगन टाइगुन में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें 385 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो डेली यूज के सामान और परिवार के छोटे ट्रिप के लिए काफी है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रियर AC वेंट और टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स इसे आरामदायक बनाते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये है।

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Skoda Kushaq

स्कोडा कुशाक में भी 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है। इसका केबिन प्रैक्टिकल है और इसमें परिवार के लिए अच्छी जगह मिलती है। फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और टचस्क्रीन सिस्टम शामिल हैं। इसकी कीमत 10.69 लाख रुपये से शुरू होती है।

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Honda Elevate

होंडा एलिवेट में पीछे बैठने वाले लोगों के लिए अच्छी जगह और 458 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग, ESC और Honda Sensing ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी दी गई है। आरामदायक राइड, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स इसे फैमिली SUV के तौर पर उपयोगी बनाते हैं। इसका नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी काफी स्मूद है। एसयूवी का एसी भी बेहतरीन है। इसकी शुरुआती कीमत 11.60 लाख रुपये है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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