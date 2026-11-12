25 लाख रुपये तक के बजट में आती हैं ये चार इलेक्ट्रिक कार, लिस्ट में MG और टाटा भी
अगर आप 25 लाख रुपये तक के बजट में एक फैमिली इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में MPV और SUV शामिल हैं।
इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब EV सेगमेंट में सिर्फ छोटी हैचबैक या कॉम्पैक्ट SUV ही नहीं, बल्कि फैमिली वालों के लिए ज्यादा स्पेस वाली गाड़ियां भी उपलब्ध हैं। अगर आप 25 लाख रुपये तक के बजट में एक फैमिली इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में MPV और SUV शामिल हैं। आइए इन इलेक्ट्रिक कारों के बारे में।
MG Hector Tomahawk EV
यह थ्री-रो एसयूवी है और इसके टॉप-स्पेक Essence 69kWh EV वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 24.25 लाख रुपये है। इसमें 69kWh बैटरी पैक के साथ फ्रंट-व्हील ड्राइव मोटर मिलती है, जो 201bhp की पावर और 310Nm टॉर्क जेनरेट करती है। कंपनी के मुताबिक इसकी रेंज 517 किलोमीटर है। यह 7.4kW AC और 90kW DC चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। फीचर्स की बात करें, तो चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 15.6-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन, 8.8-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर विंडो सनशेड और एंटी-पिंच विंडो शामिल हैं। इसमें मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट और तीनों रो के लिए AC वेंट्स भी मिलते हैं। हालांकि, इसमें सिर्फ एक बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है।
Tata Sierra EV
टाटा सिएरा ईवी के Empowered A 75kWh RWD वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 24.79 लाख रुपये है। यह वेरिएंट 75kWh के लिक्विड-कूल्ड बैटरी पैक के साथ आता है, जिसे 207bhp की पावर और 315Nm टॉर्क वाली रियर मोटर के साथ पेयर किया गया है। इसमें 3.3kW AC चार्जर मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 19-इंच के टायर, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, AR HUD, 540-डिग्री पैनोरमिक व्यू, ऑटो पार्क और फ्रंट सीट वेंटिलेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें Level 2 ADAS भी दिया गया है।
VinFast VF MPV 7
विनफास्ट VF MPV 7 इस लिस्ट की एक और बड़ी इलेक्ट्रिक एमपीवी है। इसमें 60.13kWh का बैटरी पैक दिया गया है। इसकी मोटर 201bhp की पावर और 280Nm टॉर्क जेनरेट करती है। कंपनी के मुताबिक इसकी रेंज 517 किलोमीटर है। हाल ही में इसकी कीमत में 4.10 लाख रुपये की कटौती की गई है, जिसके बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 20.39 लाख रुपये हो गई है। इसमें ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10.1-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। हालांकि, इसमें पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट्स, ड्यूल-पेन सनरूफ और रियर सनब्लाइंड्स जैसे फीचर्स नहीं मिलते।
Kia Carens Clavis EV
किआ कारेन्स क्लाविस ईवी उन फैमिली के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जिन्हें ज्यादा सीटिंग स्पेस और प्रीमियम फीचर्स चाहिए। इसके टॉप-स्पेक X-Line Extended Range वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 25 लाख रुपये है। इसमें 51.4kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो 169bhp की पावर और 255Nm टॉर्क वाली इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। फीचर्स की बात करें तो, इसमें ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, Bose साउंड सिस्टम, Level 2 ADAS और वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ ड्यूल-स्क्रीन सेटअप मिलता है। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। कंपनी ने हाल ही में इसकी बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी को भी अपडेट किया है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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