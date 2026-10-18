468 km तक की रेंज ऑफर करने वाली टॉप 4 इलेक्ट्रिक कार, कीमत 15 लाख रुपये से कम

15 लाख रुपये से कम की कीमत में शानदार रेंज वाली ईवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको चार बेस्ट ऑप्शन बता रहे हैं। इन ईवी में आपको शानदार फीचर्स भी मिलेंगे। हमारी इस लिस्ट में टाटा और महिंद्रा की ईवी भी शामिल हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप भी पेट्रोल या डीजल कार की जगह EV खरीदने की सोच रहे हैं और बजट 15 लाख रुपये तक का है, तो टेंशन न लें। इस वक्त मार्केट में इस रेंज में आपके लिए कई बेहतरीन ऑप्शन हैं। इनमें कुछ इलेक्ट्रिक कारें इस कीमत में 468km तक की लंबी रेंज, अच्छे फीचर्स और डेली यूज के लिए काफी स्पेस देती हैं। आइए जानते हैं 15 लाख रुपये से कम कीमत में ज्यादा रेंज देने वाली चार शानदार इलेक्ट्रिक कारों के बारे में।

टाटा पंच EV टाटा पंच EV इस लिस्ट में सबसे कम शुरुआती कीमत पर बड़ी बैटरी का ऑप्शन देती है। इसके 40kWh बैटरी पैक वाले वर्जन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.19 लाख रुपये है। पंच ईवी में 30kWh और 40kWh के दो बैटरी पैक मिलते हैं। लंबी रेंज के लिए आपको बड़ा बैटरी पैक चुनना होगा। यह बैटरी 129PS की पावर और 154Nm का टॉर्क देती है। कंपनी की ओर से इसकी रेंज 468km तक क्लेम की गई है। इसका डिजाइन काफी अलग है और इसमें बेहतरीन काम के फीचर्स भी मिलते हैं।

किआ सिरोस EV किआ सिरोस ईवी अपने बॉक्सी डिजाइन के कारण दूसरी कारों से अलग दिखती है। 15 लाख रुपये से कम कीमत में इसके HTK (13.49 लाख) और HTK+ (14.99 लाख) वेरिएंट उपलब्ध हैं। दोनों में 42kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 135PS की पावर और 255Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का क्लेम है कि यह एक बार चार्ज करने पर 443km तक चल सकती है। इसका केबिन काफी स्पेशियस है और इसमें काफी फीचर्स भी मिलते हैं। ज्यादा बजट होने पर बड़े 51.4kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट भी चुना जा सकता है।

महिंद्रा XUV 3XO EV महिंद्रा XUV 3XO EV में 39.4kWh का बैटरी पैक मिलता है। यह 150PS की पावर और 310Nm का टॉर्क ऑफर करता है। कंपनी के मुताबिक इसकी रेंज 351km तक है। इस लिस्ट में पावर और टॉर्क के मामले में यह सबसे आगे है। इसका डिजाइन पेट्रोल और डीजल वाली XUV 3XO जैसा है। इसमें कंपनी कई जबरदस्त फीचर्स भी ऑफर कर रही है। इसके AX5 वेरिएंट की कीमत 13.88 लाख रुपये और AX7L वेरिएंट की कीमत 14.95 लाख रुपये है। ध्यान रहे कि कीमतों में चार्जर का प्राइस शामिल नहीं है।

एमजी विंडसर EV एमजी विंडसर ईवी के बेस Excite वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 14.84 लाख रुपये है। इसमें 38kWh की बैटरी मिलती है, जो 136PS की पावर और 200Nm का टॉर्क देती है। इसकी क्लेम्ड रेंज 332km तक है। हालांकि, बेस वेरिएंट खरीदने पर फीचर्स के मामले में आपको कुछ समझौता करना पड़ सकता है।