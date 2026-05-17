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तहलका मचाने आ रहीं ये टॉप 4 CNG कार, लिस्ट में मारुति सुजुकी, हुंडई, रेनो और स्कोडा

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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इंडियन मार्केट में कुछ बेहतरीन सीएनजी कारों की एंट्री होने वाली है। इनमें स्कोडा, हुंडई और मारुति सुजुकी के साथ रेनो की कारें शामिल हैं। इनमें कुछ नई मॉडल हैं, तो कुछ मौजूदा मॉडल के सीएनजी वेरिएंट।

तहलका मचाने आ रहीं ये टॉप 4 CNG कार, लिस्ट में मारुति सुजुकी, हुंडई, रेनो और स्कोडा

नई सीएनजी कार लेने की सोच रहे हैं, तो यह प्लान कुछ दिन और आगे बढ़ा दें। इंडियन मार्केट में कुछ बेहतरीन सीएनजी कारों की एंट्री होने वाली है। इनमें स्कोडा, हुंडई और मारुति सुजुकी के साथ रेनो की कारें शामिल हैं। इनमें कुछ नई मॉडल हैं, तो कुछ मौजूदा मॉडल के सीएनजी वेरिएंट। तो आइए फटाफट जान लेते हैं इन अपकमिंग सीएनजी गाड़ियों के बारे में।

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रेनो ट्राइबर सीएनजी

रेनॉल्ट ट्राइबर पहले से ही भारत की सबसे पसंदीदा बजट एमपीवी में से एक है, जो कॉम्पैक्ट शेप में 7 लोगों के बैठने की जगह ऑफर करती है। अब इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी अपग्रेड मिलेगा, जिसमें नए रेनो ग्रुप एंट्री प्लेटफॉर्म (आरजीईपी) पर बेस्ड ड्यूल-सिलेंडर इंजन लगा होगा, जिससे बूट स्पेस में कोई कमी नहीं आएगी। इसमें 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 71 बीएचपी पावर और 96 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह पांच-स्पीड मैनुअल या एएमटी ट्रांसमिशन के साथ आती है। सीएनजी पर माइलेज 23-25 ​​किमी/किग्रा होने की उम्मीद है। इसकी कीमत मुंबई में लगभग 8 लाख रुपये से 10.5 लाख रुपये (ऑन-रोड) के बीच हो सकती है।

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मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी

मारुति सुजुकी अपनी ब्रेजा का सीएनजी वेरिएंट लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसमें विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी सीएनजी ऑप्शन दे सकती है। मारुति सुजुकी ब्रेजा में 1.5 लीटर K15C पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 87 bhp की ताकत और 121 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें मारुति का S-CNG (फैक्ट्री-फिटेड, ड्यूल-सिलेंडर) इंजन भी होगा। फेसलिफ्टेड ब्रेजा में Z-सीरीज प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है। CNG पर 25.51 किमी/किग्रा का माइलेज मिलने की उम्मीद है और इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में लगभग 9.68 लाख रुपये से 15.42 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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हुंडई बेयॉन सीएनजी

हुंडई की अपकमिंग क्रॉसओवर एसयूवी बेयॉन, वेन्यू और क्रेटा के बीच के सेगमेंट में आएगी। यूरोप में यह पहले से ही काफी पॉप्युलर है। हुंडई इसे भारत में स्पोर्टी और अपीलिंग लुक के साथ सीएनजी ऑप्शन के साथ लाने की सोच रही है। बेयॉन में मौजूदा i20 का 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है, जिसमें हुंडई की हाई-सीएनजी ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह इंजन शानदार बूट स्पेस देगा और सीएनजी पर 22-24 किमी/किलोग्राम का माइलेज ऑफर कर सकता है। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 11 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है।

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स्कोडा काइलैक सीएनजी

स्कोडा काइलैक का सीएनजी वर्जन तैयार कर रहा है, जो टाटा नेक्सॉन सीएनजी और मारुति ब्रेजा सीएनजी को टक्कर देगा। स्कोडा ऑटो इंडिया काइलैक के लिए फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी ऑप्शन डिवेलप कर रहा है, जिसमें वही 1.0-लीटर टीएसआई इंजन होगा जो 114 बीएचपी पावर और 178 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेयर किया जाएगा। माइलेज की बात करें तो, सीएनजी वेरिएंट से लगभग 18-20 किमी/किलोग्राम का माइलेज मिलने की उम्मीद है। सीएनजी वर्जन की शुरुआती कीमत लगभग 10 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) हो सकती है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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