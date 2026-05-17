तहलका मचाने आ रहीं ये टॉप 4 CNG कार, लिस्ट में मारुति सुजुकी, हुंडई, रेनो और स्कोडा
इंडियन मार्केट में कुछ बेहतरीन सीएनजी कारों की एंट्री होने वाली है। इनमें स्कोडा, हुंडई और मारुति सुजुकी के साथ रेनो की कारें शामिल हैं। इनमें कुछ नई मॉडल हैं, तो कुछ मौजूदा मॉडल के सीएनजी वेरिएंट।
नई सीएनजी कार लेने की सोच रहे हैं, तो यह प्लान कुछ दिन और आगे बढ़ा दें। इंडियन मार्केट में कुछ बेहतरीन सीएनजी कारों की एंट्री होने वाली है। इनमें स्कोडा, हुंडई और मारुति सुजुकी के साथ रेनो की कारें शामिल हैं। इनमें कुछ नई मॉडल हैं, तो कुछ मौजूदा मॉडल के सीएनजी वेरिएंट। तो आइए फटाफट जान लेते हैं इन अपकमिंग सीएनजी गाड़ियों के बारे में।
रेनो ट्राइबर सीएनजी
रेनॉल्ट ट्राइबर पहले से ही भारत की सबसे पसंदीदा बजट एमपीवी में से एक है, जो कॉम्पैक्ट शेप में 7 लोगों के बैठने की जगह ऑफर करती है। अब इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी अपग्रेड मिलेगा, जिसमें नए रेनो ग्रुप एंट्री प्लेटफॉर्म (आरजीईपी) पर बेस्ड ड्यूल-सिलेंडर इंजन लगा होगा, जिससे बूट स्पेस में कोई कमी नहीं आएगी। इसमें 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 71 बीएचपी पावर और 96 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह पांच-स्पीड मैनुअल या एएमटी ट्रांसमिशन के साथ आती है। सीएनजी पर माइलेज 23-25 किमी/किग्रा होने की उम्मीद है। इसकी कीमत मुंबई में लगभग 8 लाख रुपये से 10.5 लाख रुपये (ऑन-रोड) के बीच हो सकती है।
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Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
Renault Triber
₹ 5.81 - 8.69 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी
मारुति सुजुकी अपनी ब्रेजा का सीएनजी वेरिएंट लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसमें विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी सीएनजी ऑप्शन दे सकती है। मारुति सुजुकी ब्रेजा में 1.5 लीटर K15C पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 87 bhp की ताकत और 121 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें मारुति का S-CNG (फैक्ट्री-फिटेड, ड्यूल-सिलेंडर) इंजन भी होगा। फेसलिफ्टेड ब्रेजा में Z-सीरीज प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है। CNG पर 25.51 किमी/किग्रा का माइलेज मिलने की उम्मीद है और इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में लगभग 9.68 लाख रुपये से 15.42 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
हुंडई बेयॉन सीएनजी
हुंडई की अपकमिंग क्रॉसओवर एसयूवी बेयॉन, वेन्यू और क्रेटा के बीच के सेगमेंट में आएगी। यूरोप में यह पहले से ही काफी पॉप्युलर है। हुंडई इसे भारत में स्पोर्टी और अपीलिंग लुक के साथ सीएनजी ऑप्शन के साथ लाने की सोच रही है। बेयॉन में मौजूदा i20 का 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है, जिसमें हुंडई की हाई-सीएनजी ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह इंजन शानदार बूट स्पेस देगा और सीएनजी पर 22-24 किमी/किलोग्राम का माइलेज ऑफर कर सकता है। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 11 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है।
स्कोडा काइलैक सीएनजी
स्कोडा काइलैक का सीएनजी वर्जन तैयार कर रहा है, जो टाटा नेक्सॉन सीएनजी और मारुति ब्रेजा सीएनजी को टक्कर देगा। स्कोडा ऑटो इंडिया काइलैक के लिए फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी ऑप्शन डिवेलप कर रहा है, जिसमें वही 1.0-लीटर टीएसआई इंजन होगा जो 114 बीएचपी पावर और 178 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेयर किया जाएगा। माइलेज की बात करें तो, सीएनजी वेरिएंट से लगभग 18-20 किमी/किलोग्राम का माइलेज मिलने की उम्मीद है। सीएनजी वर्जन की शुरुआती कीमत लगभग 10 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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