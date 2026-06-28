टॉप 4 CNG कार, मिलेगा जबरदस्त माइलेज, गियर और क्लच का झंझट भी नहीं, खुश कर देगी कीमत
यहां हम आपको देश में मौजूद टॉप 4 सीएनजी कार के बारे में बता रहे हैं, जो शानदार माइलेज के साथ आती हैं। इनमें आपको ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में टाटा की हैचबैक और एसयूवी भी शामिल है।
अगर आप ऐसी कार खरीदने की सोच रहे हैं, जिसका चलाने का खर्च कम हो और डेली शहर के ट्रैफिक में चलाना भी आसान हो, तो CNG ऑटोमैटिक कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती हैं। CNG से फ्यूल का खर्च काफी कम हो जाता है। साथ ही ऑटोमैटिक गियरबॉक्स बार-बार क्लच और गियर बदलने की झंझट से भी छुटकारा देता है। यही वजह है कि आजकल CNG ऑटोमैटिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। आइए जानते हैं भारत में उपलब्ध ऐसी 4 शानदार कारों के बारे में।
Tata Punch iCNG AMT
अगर आप CNG के साथ SUV खरीदना चाहते हैं, तो टाटा पंच iCNG AMT आपके लिए बेस्ट ऑप्शन्स में से एक है। फेसलिफ्ट मॉडल के साथ यह देश की पहली फैक्ट्री-फिटेड CNG SUV बन गई है, जो ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन के साथ 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी के मुताबिक यह 26.99 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देती है। टाटा की ड्यूल-सिलेंडर iCNG टेक्नोलॉजी की वजह से बूट स्पेस भी बेहतर मिलता है। इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 9.74 लाख रुपये से 12.17 लाख रुपये के बीच है।
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Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
Tata Altroz Racer
₹ 9.49 - 10.99 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.77 लाख
Tata Tiago
₹ 4.69 - 8.55 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.3 - 13.42 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Tata Tiago iCNG AMT
टाटा टियागो भारत की पहली ऐसी कार थी, जिसे फैक्ट्री से ही CNG और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ लॉन्च किया गया था। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन के साथ 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है। ARAI के अनुसार यह कार 28.06 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देती है, जो इसे सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में शामिल करता है। इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 8.08 लाख रुपये से 9.79 लाख रुपये के बीच है।
Nissan Magnite CNG AMT
अगर आप टाटा के अलावा कोई दूसरी CNG ऑटोमैटिक SUV चाहते हैं, तो निसान मैग्नाइट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। हालांकि, इसमें CNG किट फैक्ट्री-फिटेड नहीं है, बल्कि रेट्रोफिटमेंट के जरिए लगाई जाती है। इसमें भी AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। कंपनी के अनुसार यह 24.09 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देती है। इसकी ऑन-रोड प्राइस मुंबई में 7.83 लाख रुपये से 11.23 लाख रुपये के बीच है।
Tata Altroz iCNG AMT
टाटा मोटर्स ने हाल ही में अल्ट्रोज़ को भी CNG और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ लॉन्च किया है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में यह उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो बेहतर फीचर्स के साथ कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन और AMT गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह 26.2 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देती है। इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 9.96 लाख रुपये से 12.49 लाख रुपये के बीच है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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