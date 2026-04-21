विदेशी डिजायर, बलेनो, क्रेटा या अर्टिगा के नहीं; बल्कि ₹6.85 लाख की इस SUV के दीवाने, बनाया नंबर-1

देश के बाहर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली 30 कारों की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर मारुति की फ्रोंक्स रही। दरअसल, इस छोटी SUV को विदेशी बाजार में 7,802 ग्राहक मिले। इस कार को साल-दर-साल के आधार पर 10.37% की ग्रोथ मिली। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपए है।

देश के अंदर कई कारों का दबदबा देखने को मिलता है। खासकर, इस लिस्ट में मारुति के कई मॉडल शामिल होते हैं। इनमें से कई कार ऐसी भी हैं जिनका दबदबा देश के बाहर भी देखने को मिलता है। दरअसल, देश के बाहर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली 30 कारों की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर मारुति की फ्रोंक्स रही। दरअसल, इस छोटी SUV को विदेशी बाजार में 7,802 ग्राहक मिले। इस कार को साल-दर-साल के आधार पर 10.37% की ग्रोथ मिली। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपए है। खास बात ये है कि टॉप-10 की लिस्ट में 7 मॉडल मारुति के रहे। चलिए के बार इन सभी 30 मॉडल के बारे में जानते हैं।

टॉप-30 कार एक्सपोर्ट सेल्स मार्च 2026 नं. मॉडल मार्च 2026 मार्च 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 मारुति फ्रोंक्स 7,802 7,554 248 3.28 10.37 2 मारुति जिम्नी 6,738 4,122 2,616 63.46 8.95 3 मारुति एस-प्रेसो 6,377 2,018 4,359 216.01 8.47 4 निसान मैग्नाइट 5,203 8,721 -3,518 -40.34 6.91 5 हुंडई ग्रैंड i10 5,073 3,755 1,318 35.1 6.74 6 मारुति स्विफ्ट 4,342 4,662 -320 -6.86 5.77 7 मारुति ई विटारा 4,320 0 4,320 - 5.74 8 मारुति डिजायर 3,694 3,925 -231 -5.89 4.91 9 मारुति बलेनो 3,623 3,923 -300 -7.65 4.81 10 हुंडई वरना 3,172 5,273 -2,101 -39.84 4.21 11 हुंडई ऑरा 2,911 3,295 -384 -11.65 3.87 12 मारुति सेलेरियो 2,141 987 1,154 116.92 2.84 13 टोयोटा हाइराइडर 2,069 1,670 399 23.89 2.75 14 फॉक्सवैगन वर्टूस 1,815 3,538 -1,723 -48.7 2.41 15 मारुति विक्टोरिस 1,806 0 1,806 - 2.4 16 मारुति अर्टिगा 1,741 1,567 174 11.1 2.31 17 महिंद्रा XUV 3X0 1,595 1,198 397 33.14 2.12 18 होंडा सिटी 1,487 1,304 183 14.03 1.98 19 मारुति ईको 1,062 806 256 31.76 1.41 20 मारुति ग्रैंड विटारा 996 1,545 -549 -35.53 1.32 21 हुंडई क्रेटा 904 782 122 15.6 1.2 22 होंडा एलिवेट 792 3,232 -2,440 -75.5 1.05 23 रेनो काइगर 776 1,207 -431 -35.71 1.03 24 निसान सनी 770 0 1.02 - 25 25 किआ सेल्टोस 765 563 202 35.88 1.02 26 फॉक्सवैगन टाइगुन 669 1,414 -745 -52.69 0.89 27 किआ सोनेट 668 942 -274 -29.09 0.89 28 हुंडई i20 666 323 343 106.19 0.88 29 हुंडई अलकजार 660 1,120 -460 -41.07 0.88 30 मारुति ऑल्टो 624 280 344 122.86 0.83 टोटल 75,261 69,726 5,535 7.94 100

टॉप-30 कार एक्सपोर्ट मॉडल की बात करें तो मारुति फ्रोंक्स की मार्च 2026 में 7,802 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 मं ये आंकड़ा 7,554 यूनिट का था। यानी इसकी 248 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.28% की ग्रोथ मिली। मारुति जिम्नी की मार्च 2026 में 6,738 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 4,122 यूनिट का था। यानी इसकी 2,616 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 63.46% की ग्रोथ मिली। मारुति एस-प्रेसो की मार्च 2026 में 6,377 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 2,018 यूनिट का था। यानी इसकी 4,359 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 216.01% की ग्रोथ मिली।

निसान मैग्नाइट की मार्च 2026 में 5,203 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 8,721 यूनिट का था। यानी इसकी 3,518 यूनिट कम बिकीं और इसे 40.34% की डिग्रोथ मिली। हुंडई ग्रैंड i10 की मार्च 2026 में 5,073 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 3,755 यूनिट का था। यानी इसकी 1,318 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 35.1% की ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की मार्च 2026 में 4,342 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 4,662 यूनिट का था। यानी इसकी 320 यूनिट कम बिकीं और इसे 6.86% की डिग्रोथ मिली।

मारुति ई विटारा की मार्च 2026 में 4,320 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। मारुति डिजायर की मार्च 2026 में 3,694 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 3,925 यूनिट का था। यानी इसकी 231 यूनिट कम बिकीं और इसे 5.89% की डिग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की मार्च 2026 में 3,623 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 3,923 यूनिट का था। यानी इसकी 300 यूनिट कम बिकीं और इसे 7.65% की डिग्रोथ मिली। हुंडई वरना की मार्च 2026 में 3,172 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 5,273 यूनिट का था। यानी इसकी 2,101 यूनिट कम बिकीं और इसे 39.84% की डिग्रोथ मिली।

हुंडई ऑरा की मार्च 2026 में 2,911 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 3,295 यूनिट का था। यानी इसकी 384 यूनिट कम बिकीं और इसे 11.65% की डिग्रोथ मिली। मारुति सेलेरियो की मार्च 2026 में 2,141 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 987 यूनिट का था। यानी इसकी 1,154 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 116.92% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की मार्च 2026 में 2,069 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 1,670 यूनिट का था। यानी इसकी 399 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.89% की ग्रोथ मिली।

फॉक्सवैगन वर्टूस की मार्च 2026 में 1,815 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 3,538 यूनिट का था। यानी इसकी 1,723 यूनिट कम बिकीं और इसे 48.7% की डिग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की मार्च 2026 में 1,806 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। मारुति अर्टिगा की मार्च 2026 में 1,741 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 1,567 यूनिट का था। यानी इसकी 174 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 11.1% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3X0 की मार्च 2026 में 1,595 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 1,198 यूनिट का था। यानी इसकी 397 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 33.14% की ग्रोथ मिली।

होंडा सिटी की मार्च 2026 में 1,487 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 1,304 यूनिट का था। यानी इसकी 183 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.03% की ग्रोथ मिली। मारुति ईको की मार्च 2026 में 1,062 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 806 यूनिट का था। यानी इसकी 256 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 31.76% की ग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की मार्च 2026 में 996 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 1,545 यूनिट का था। यानी इसकी 549 यूनिट कम बिकीं और इसे 35.53% की डिग्रोथ मिली।

हुंडई क्रेटा की मार्च 2026 में 904 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 782 यूनिट का था। यानी इसकी 122 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 15.6% की ग्रोथ मिली। होंडा एलिवेट की मार्च 2026 में 792 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 3,232 यूनिट का था। यानी इसकी 2,440 यूनिट कम बिकीं और इसे 75.5% की डिग्रोथ मिली। रेनो काइगर की मार्च 2026 में 776 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 1,207 यूनिट का था। यानी इसकी 431 यूनिट कम बिकीं और इसे 35.71% की डिग्रोथ मिली।

निसान सनी की मार्च 2026 में 770 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। किआ सेल्टोस की मार्च 2026 में 765 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 563 यूनिट का था। यानी इसकी 202 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 35.88% की ग्रोथ मिली। फॉक्सवैगन टाइगुन की मार्च 2026 में 669 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 1,414 यूनिट का था। यानी इसकी 745 यूनिट कम बिकीं और इसे 52.69% की डिग्रोथ मिली। किआ सोनेट की मार्च 2026 में 668 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 942 यूनिट का था। यानी इसकी 274 यूनिट कम बिकीं और इसे 29.09% की डिग्रोथ मिली।