महिंद्रा XEV 9S, MG विंडसर और टाटा नेक्सॉन EV को छोड़, लोगों ने इस छोटी इलेक्ट्रिक कार को बनाया नंबर-1
लोगों को अब कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV ज्यादा पंसद आ रही हैं। टॉप-10 इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में टाटा और महिंद्रा के मॉडल का दबदबा रहा।
देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट को इस बार टाटा पंच EV ने टॉप किया। खास बात ये है कि इसने महिंद्रा XEV 9S और MG विंडसर EV जैसे नंबर-1 मॉडल को पीछे छोड़ दिया। पंच की कामयाबी से इस बात का पता चलता है कि लोगों को अब कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV ज्यादा पंसद आ रही हैं। टॉप-10 इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में टाटा और महिंद्रा के मॉडल का दबदबा रहा। इस सेगमेंट के लिए अच्छी खबर ये है कि लिस्ट में शामिल जिन 30 कारों की अक्टूबर 2025 में 22,367 यूनिट बिकी थी, उन्हें पिछले महीने 39,170 ग्राहक मिले।
|टॉप-30 इलेक्ट्रिक कार सेल्स अक्टूबर 2026
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|टाटा पंच EV
|5,060
|1,353
|274%
|2
|महिंद्रा XEV 9S
|4,865
|–
|–
|3
|MG विंडसर EV
|3,943
|4,445
|-11%
|4
|टाटा नेक्सॉन EV
|3,812
|2,570
|48%
|5
|टाटा हैरियर EV
|2,109
|2,519
|-16%
|6
|मारुति सुजुकी ई विटारा
|2,015
|–
|–
|7
|टाटा सिएरा EV
|1,975
|–
|–
|8
|महिंद्रा XEV 9e
|1,941
|2,708
|-28%
|9
|महिंद्रा BE 6
|1,717
|2,134
|-20%
|10
|टाटा टियागो EV
|1,520
|1,998
|-24%
|11
|किआ सिरोस EV
|1,490
|–
|–
|12
|टाटा कर्व EV
|1,273
|94
|1254%
|13
|MG कॉमेट EV
|1,202
|1,007
|19%
|14
|विनफास्ट VF 7
|1,120
|153
|632%
|15
|विनफ़ास्ट लिमो ग्रीन
|1,114
|–
|–
|16
|हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|769
|402
|91%
|17
|किआ कैरेंस क्लैविस EV
|715
|817
|-12%
|18
|विनफास्ट VF 6
|566
|153
|270%
|19
|महिंद्रा XUV 3XO EV
|482
|–
|–
|20
|BYD सीलियन 7
|411
|99
|315%
|21
|BYD एट्टो 3
|322
|332
|-3%
|22
|टाटा टिगोर EV
|240
|595
|-60%
|23
|विनफास्ट MP7
|223
|–
|–
|24
|महिंद्रा XUV400
|76
|152
|-50%
|25
|सिट्रोन eC3
|68
|83
|-18%
|26
|टोयोटा ईबेला
|54
|–
|–
|27
|MG ZS EV
|43
|609
|-93%
|28
|BYD ईमैक्स 7
|42
|132
|-68%
|29
|BYD सील
|2
|6
|-67%
|30
|हुंडई आयोनिक 5
|1
|6
|-83%
|टोटल
|39,170
|22,367
|75%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 16.19 - 20.21 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.89 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.75 लाख
Kia EV9
₹ 1.3 करोड़
Porsche Taycan
₹ 2.01 - 2.74 करोड़
टॉप-30 इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स की बात करें तो टाटा पंच EV की अक्टूबर 2026 में 5,060 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,353 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 274% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9S की अक्टूबर 2026 में 4,865 यूनिट बिकीं। MG विंडसर EV की अक्टूबर 2026 में 3,943 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 4,445 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11% की डिग्रोथ मिली। टाटा नेक्सॉन EV की अक्टूबर 2026 में 3,812 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,570 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 48% की ग्रोथ मिली।
टाटा हैरियर EV की अक्टूबर 2026 में 2,109 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,519 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ई विटारा की अक्टूबर 2026 में 2,015 यूनिट बिकीं। टाटा सिएरा EV की अक्टूबर 2026 में 1,975 यूनिट बिकीं। महिंद्रा XEV 9e की अक्टूबर 2026 में 1,941 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,708 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 28% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा BE 6 की अक्टूबर 2026 में 1,717 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,134 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की डिग्रोथ मिली।
टाटा टियागो EV की अक्टूबर 2026 में 1,520 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,998 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की डिग्रोथ मिली। किआ सिरोस EV की अक्टूबर 2026 में 1,490 यूनिट बिकीं। टाटा कर्व EV की अक्टूबर 2026 में 1,273 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 94 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1254% की ग्रोथ मिली। MG कॉमेट EV की अक्टूबर 2026 में 1,202 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,007 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 19% की ग्रोथ मिली।
विनफास्ट VF 7 की अक्टूबर 2026 में 1,120 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 153 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 632% की ग्रोथ मिली। विनफ़ास्ट लिमो ग्रीन की अक्टूबर 2026 में 1,114 यूनिट बिकीं। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की अक्टूबर 2026 में 769 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 402 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 91% की ग्रोथ मिली। किआ कैरेंस क्लैविस EV की अक्टूबर 2026 में 715 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 817 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की डिग्रोथ मिली।
विनफास्ट VF 6 की अक्टूबर 2026 में 566 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 153 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 270% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO EV की अक्टूबर 2026 में 482 यूनिट बिकीं। BYD सीलियन 7 की अक्टूबर 2026 में 411 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 99 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 315% की ग्रोथ मिली। BYD एट्टो 3 की अक्टूबर 2026 में 322 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 332 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की डिग्रोथ मिली।
टाटा टिगोर EV की अक्टूबर 2026 में 240 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 595 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 60% की डिग्रोथ मिली। विनफास्ट MP7 की अक्टूबर 2026 में 223 यूनिट बिकीं। महिंद्रा XUV400 की अक्टूबर 2026 में 76 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 152 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 50% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन eC3 की अक्टूबर 2026 में 68 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 83 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा ईबेला की अक्टूबर 2026 में 54 यूनिट बिकीं।
MG ZS EV की अक्टूबर 2026 में 43 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 609 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 93% की डिग्रोथ मिली। BYD ईमैक्स 7 की अक्टूबर 2026 में 42 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 132 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 68% की डिग्रोथ मिली। BYD सील की अक्टूबर 2026 में 2 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 67% की डिग्रोथ मिली। हुंडई आयोनिक 5 की अक्टूबर 2026 में 1 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 83% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें