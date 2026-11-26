लोगों को अब कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV ज्यादा पंसद आ रही हैं। टॉप-10 इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में टाटा और महिंद्रा के मॉडल का दबदबा रहा।

लोगों को ये छोटी इलेक्ट्रिक कार आ रही पसंद

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Maruti Suzuki e Vitara

देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट को इस बार टाटा पंच EV ने टॉप किया। खास बात ये है कि इसने महिंद्रा XEV 9S और MG विंडसर EV जैसे नंबर-1 मॉडल को पीछे छोड़ दिया। पंच की कामयाबी से इस बात का पता चलता है कि लोगों को अब कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV ज्यादा पंसद आ रही हैं। टॉप-10 इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में टाटा और महिंद्रा के मॉडल का दबदबा रहा। इस सेगमेंट के लिए अच्छी खबर ये है कि लिस्ट में शामिल जिन 30 कारों की अक्टूबर 2025 में 22,367 यूनिट बिकी थी, उन्हें पिछले महीने 39,170 ग्राहक मिले।

टॉप-30 इलेक्ट्रिक कार सेल्स अक्टूबर 2026 नं मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 ग्रोथ % YoY 1 टाटा पंच EV 5,060 1,353 274% 2 महिंद्रा XEV 9S 4,865 – – 3 MG विंडसर EV 3,943 4,445 -11% 4 टाटा नेक्सॉन EV 3,812 2,570 48% 5 टाटा हैरियर EV 2,109 2,519 -16% 6 मारुति सुजुकी ई विटारा 2,015 – – 7 टाटा सिएरा EV 1,975 – – 8 महिंद्रा XEV 9e 1,941 2,708 -28% 9 महिंद्रा BE 6 1,717 2,134 -20% 10 टाटा टियागो EV 1,520 1,998 -24% 11 किआ सिरोस EV 1,490 – – 12 टाटा कर्व EV 1,273 94 1254% 13 MG कॉमेट EV 1,202 1,007 19% 14 विनफास्ट VF 7 1,120 153 632% 15 विनफ़ास्ट लिमो ग्रीन 1,114 – – 16 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक 769 402 91% 17 किआ कैरेंस क्लैविस EV 715 817 -12% 18 विनफास्ट VF 6 566 153 270% 19 महिंद्रा XUV 3XO EV 482 – – 20 BYD सीलियन 7 411 99 315% 21 BYD एट्टो 3 322 332 -3% 22 टाटा टिगोर EV 240 595 -60% 23 विनफास्ट MP7 223 – – 24 महिंद्रा XUV400 76 152 -50% 25 सिट्रोन eC3 68 83 -18% 26 टोयोटा ईबेला 54 – – 27 MG ZS EV 43 609 -93% 28 BYD ईमैक्स 7 42 132 -68% 29 BYD सील 2 6 -67% 30 हुंडई आयोनिक 5 1 6 -83% टोटल 39,170 22,367 75%

टॉप-30 इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स की बात करें तो टाटा पंच EV की अक्टूबर 2026 में 5,060 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,353 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 274% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9S की अक्टूबर 2026 में 4,865 यूनिट बिकीं। MG विंडसर EV की अक्टूबर 2026 में 3,943 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 4,445 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11% की डिग्रोथ मिली। टाटा नेक्सॉन EV की अक्टूबर 2026 में 3,812 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,570 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 48% की ग्रोथ मिली।

टाटा हैरियर EV की अक्टूबर 2026 में 2,109 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,519 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ई विटारा की अक्टूबर 2026 में 2,015 यूनिट बिकीं। टाटा सिएरा EV की अक्टूबर 2026 में 1,975 यूनिट बिकीं। महिंद्रा XEV 9e की अक्टूबर 2026 में 1,941 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,708 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 28% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा BE 6 की अक्टूबर 2026 में 1,717 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,134 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की डिग्रोथ मिली।

टाटा टियागो EV की अक्टूबर 2026 में 1,520 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,998 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की डिग्रोथ मिली। किआ सिरोस EV की अक्टूबर 2026 में 1,490 यूनिट बिकीं। टाटा कर्व EV की अक्टूबर 2026 में 1,273 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 94 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1254% की ग्रोथ मिली। MG कॉमेट EV की अक्टूबर 2026 में 1,202 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,007 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 19% की ग्रोथ मिली।

विनफास्ट VF 7 की अक्टूबर 2026 में 1,120 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 153 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 632% की ग्रोथ मिली। विनफ़ास्ट लिमो ग्रीन की अक्टूबर 2026 में 1,114 यूनिट बिकीं। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की अक्टूबर 2026 में 769 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 402 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 91% की ग्रोथ मिली। किआ कैरेंस क्लैविस EV की अक्टूबर 2026 में 715 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 817 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की डिग्रोथ मिली।

विनफास्ट VF 6 की अक्टूबर 2026 में 566 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 153 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 270% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO EV की अक्टूबर 2026 में 482 यूनिट बिकीं। BYD सीलियन 7 की अक्टूबर 2026 में 411 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 99 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 315% की ग्रोथ मिली। BYD एट्टो 3 की अक्टूबर 2026 में 322 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 332 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की डिग्रोथ मिली।

टाटा टिगोर EV की अक्टूबर 2026 में 240 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 595 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 60% की डिग्रोथ मिली। विनफास्ट MP7 की अक्टूबर 2026 में 223 यूनिट बिकीं। महिंद्रा XUV400 की अक्टूबर 2026 में 76 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 152 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 50% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन eC3 की अक्टूबर 2026 में 68 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 83 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा ईबेला की अक्टूबर 2026 में 54 यूनिट बिकीं।