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फॉक्सवैगन के टॉप 3 अपकमिंग मॉडल, लिस्ट में Tayrion का अफोर्डेबल वेरिएंट भी

Mar 24, 2026 01:58 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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इंडियन मार्केट में और भी कई नए प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी कर रही है। इनमें कुछ बिल्कुल ही नए हैं और कुछ मौजूदा प्रोडक्ट्स के अपडेटेड वर्जन होंगे। इस लिस्ट में लोअर स्पेक्स वाली टायरोन और टाइगुन फेसलिफ्ट भी शामिल हैं।

फॉक्सवैगन के टॉप 3 अपकमिंग मॉडल, लिस्ट में Tayrion का अफोर्डेबल वेरिएंट भी

VW यानी फॉक्सवैगन की कारें भारतीय ग्राहकों को काफी पसंद आ रही हैं। कंपनी ने इंडियन मार्केट में Golf GTI और Tayron R-Line समेत कई प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। अब कंपनी इंडियन मार्केट में और भी कई नए प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी कर रही है। इनमें कुछ बिल्कुल ही नए हैं और कुछ मौजूदा प्रोडक्ट्स के अपडेटेड वर्जन होंगे। कंपनी की इस स्ट्रैटिजी से पता चल रहा है कि वह भारतीय बाजार को समझ चुकी है और मार्केट में वह अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रही है। फिलहाल आइए जानते हैं फॉक्सवैगन के अपकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

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Lower-Spec Tayron

इस वक्त भारत में फॉक्सवैगन की फ्लैगशिप एसयूवी टायरोन R-लाइन है। एसयूवी का करेंट वर्जन टॉप-स्पेक R-लाइन वेरिएंट है। अब कंपनी भारत में टायरोन का एक लोअर-स्पेक, नॉन-आर-लाइन वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। जहां मौजूदा R-लाइन वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 47 लाख रुपये है, वहीं इसके कम स्पेसिफिकेशन वाले वेरिएंट की कीमत इससे कम होगी। इसमें R-लाइन वेरिएंट वाला ही इंजन होगा, लेकिन इसमें आपको कम पावर और टॉर्क मिलेगा। साथ ही इसमें R-लाइन वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स भी नहीं होंगे।

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Golf GTI

फॉक्सवैगन ने पिछले साल गोल्फ जीटीआई को लॉन्च किया था। शुरुआत में कंपनी भारत में 250 यूनिट्स लाई थी, जो लगभग तुरंत ही बिक गईं। इस महंगी हैचबैक को मिले शानदार शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए, फॉक्सवैगन अब सेकेंड बैच लाने का सोच रही है। गोल्फ जीटीआई का अगला बैच जल्द ही भारत में आने की उम्मीद है और पहले बैच की तरह यह भी CBU (कंट्रोल्ड यूनिट) होगा। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हो सकते हैं जो पहले बैच में उपलब्ध नहीं थे। यह पहले बैच से थोड़ी महंगी भी हो सकती है। इसमें 2.0 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 265 बीएचपी की पावर जेनरेट करता है। इसमें आपको 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स भी मिलेगा।

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Taigun Facelift

इस एसयूवी को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कुशाक के ऑफिशियल लॉन्च के बाद अब माना जा रहा है कि टाइगुन भी जल्द मार्केट में एंट्री कर सकती है। टाइगुन फेसलिफ्ट का लॉन्च अगले महीने होने की संभावना है। इसमें नया फ्रंट ग्रिल, हेडलाइट्स, बम्पर, अलॉय वील्स, टेललाइट्स और रियर बम्पर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, रियर सीट मसाजर और कई दूसरे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। इसे 1.0 टीएसआई इंजन और 6-स्पीड मैनुअल ऑप्शन और एक नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले 1.5-लीटर टीएसआई इंजन, 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स के ऑप्शन में ऑफर किया जाएगा।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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