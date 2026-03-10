Hindustan Hindi News
आने वाला है इन टॉप 3 सेडान्स का फेसलिफ्ट, लिस्ट में होंडा सिटी और स्लाविया भी

Mar 10, 2026 06:47 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
नई सेडान लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। जल्द इंडियन मार्केट में पॉप्युलर सेडान्स के फेसलिफ्ट की एंट्री होने वाली है। इस लिस्ट में स्लाविया फेसलिफ्ट और होंडा सिटी फेसलिफ्ट शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

आने वाला है इन टॉप 3 सेडान्स का फेसलिफ्ट, लिस्ट में होंडा सिटी और स्लाविया भी

इसमें कोई दो राय नहीं कि आजकल ज्यादातर ग्राहक SUV खरीदना चाह रहे हैं। इसके बावजूद भी सेडान सेगमेंट में नई कारों का आना यह बताता है कि सेडान्स की एक अलग फैन फॉलोइंग है। सेडान्स के अपने फायदे है। ये कंफर्ट और हैंडलिंग में एसयूवी से बेहतर होती हैं। इस वक्त मार्केट में कई शानदार सेडान्स उपलब्ध हैं। वहीं, अगर आप कुछ बिल्कुल नया चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां हम आपको तीन पॉप्युलर सेडान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनका फेसलिफ्ट बहुत जल्द मार्केट में एंट्री करने वाला है।

स्कोडा स्लाविया

स्कोडा स्लाविया का फेसलिफ्ट आने वाला है। फेसलिफ्ट स्लाविया में कुशाक फेसलिफ्ट से इंस्पार्ड हेडलाइट डिजाइन देखने को मिलेगा। इसमें इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल लगे होंगे। हेडलाइट्स पहले से अधिक आकर्षक होंगी और नए रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल के साथ कार का लुक और जबर्दस्त होगा। फेसलिफ्ट स्लाविया में सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल पर वर्टिकल स्लैट्स होंगे और स्कोडा कुशाक की तरह डॉटेड एलईडी कनेक्टिंग बार भी है। सेडान का साइड प्रोफाइल और सिल्हाउट पहले जैसा ही रहेगा, जिसमें नए अलॉय वील्स और पीछे की तरफ स्लीक टेल लैंप्स होंगे।

प्रतीकात्मक फोटो

कार का केबिन लगभग पहले जैसा ही रहेगा, जिसमें बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सीट वेंटिलेशन और शायद पीछे की सीट के लिए मसाजर फंक्शन और पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है। सेडान पहले की तरह ही 1.5 लीटर टीएसआई इंजन (डीएसजी के साथ) और 1.0 लीटर टीएसआई इंजन (6-स्पीड मैनुअल और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ) के साथ आएगी।

फॉक्सवैगन वर्टस

फॉक्सवैगन भी वर्टस का अपडेटेड या फेसलिफ्टेड वर्जन बाजार में लॉन्च करने वाला है। यह टाइगुन फेसलिफ्ट के लॉन्च के बाद आ सकता है। वर्टस फेसलिफ्ट में स्लाविया की तरह ही बाहरी तौर पर कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें रीडिजाइन किया गया फ्रंट ग्रिल, हेडलाइट्स और बंपर के साथ-साथ अधिक आकर्षक टेललाइट्स और नए वील्स होंगे। सेडान में स्लाविया वाले ही फीचर्स देखने को मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:खरीदनी है रॉयल एनफील्ड बाइक? 2.50 लाख से कम में मिल रहे ये 6 शानदार मॉडल

उम्मीद है कि इसमें फॉक्सवैगन और स्कोडा के मौजूदा मॉडलों की तरह ही केबिन थीम और डिजाइन बरकरार रहेगा। यह 115hp और 178 Nm टॉर्क जनरेट करने वाले 1.0 टीएसआई पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ आएगी। टॉप वेरिएंट में 150hp और 250 Nm टॉर्क जनरेट करने वाला 1.5-लीटर टीएसआई इंजन मिलेगा। इस इंजन में 7-स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:मर्सिडीज-बेंज की नई ईवी, 20 मिनट की चार्जिंग में 400 km की रेंज, शुरू हुई बुकिंग

होंडा सिटी

होंडा सिटी का इस वक्त 5th जेनरेशन मार्केट में उपलब्ध है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। सेडान के फेसलिफ्ट का ग्राहकों के बेसब्री से इंतजार है। होंडा इस साल के आखिर में सिटी का फेसलिफ्टेड वर्जन ला सकता है। होंडा आने वाले सालों में सिटी का नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च करेगा, लेकिन उससे पहले, मौजूदा डिजाइन में कुछ मामूली बदलाव किए जाएंगे, ताकि इसकी सेल को और बढ़ाया जा सके।

ये भी पढ़ें:जल्द आ सकती है नई Thar Roxx, सामने आया स्पाई फोटो, मिल सकता है नया इंजन

रिपोर्ट के अनुसार इस सेडान के ADAS सूट में और भी फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं। यह पहले की तरह ही 1.5-लीटर नैचुरल पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और CVT गियरबॉक्स ऑप्शन में उपलब्ध रहेगी। साथ ही 1.5-लीटर एटकिंसन-साइकिल वाले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ eCVT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा।

