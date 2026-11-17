टॉप 3 अपकमिंग रगेड SUV, लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट और नई फॉर्च्यूनर भी
रगेड एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपके लिए मार्केट में कुछ नई एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इस लिस्ट में महिंद्रा के साथ टोयोटा के अपडेटेड मॉडल शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।
भारतीय बाजार में बॉडी-ऑन-फ्रेम यानी लैडर-फ्रेम एसयूवी धीरे-धीरे कम हो रही हैं। अब ज्यादातर कंपनियां मोनोकॉक प्लेटफॉर्म वाली एसयूवी और क्रॉसओवर पर ध्यान दे रही हैं। हालांकि, कुछ कंपनियां आज भी रगेड बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी ऑफर कर रही हैं और आने वाले समय में इस सेगमेंट में कुछ नए अपडेटेड मॉडल भी देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं टॉप 3 अपकमिंग रगेड एसयूवी के बारे में।
1. Mahindra Thar Roxx
महिंद्रा ने हाल ही में Thar OG को लॉन्च किया है। यह DaVinci सस्पेंशन सेटअप के साथ आती है। Thar OG और Thar Roxx एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं, ऐसे में उम्मीद है कि कंपनी इसी सस्पेंशन टेक्नोलॉजी को Roxx में भी ऑफर कर सकती है। इससे एसयूवी का सस्पेंशन पहले से ज्यादा कंफर्टेबल राइड क्वॉलिटी ऑफर कर सकता है। महिंद्रा इसमें कुछ फीचर और कॉस्मेटिक बदलाव भी कर सकती है। इन अपडेट्स के साथ इसे फेसलिफ्ट के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। इंजन के मामले में मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। कंपनी 4x4 सिस्टम सेलेक्टेड डीजल वेरिएंट में ऑफर करती रहेगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 - 23.52 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 - 25.49 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13.43 - 17.48 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
Mahindra Scorpio Lifestyler
₹ 19.79 - 27 लाख
Mahindra XUV900
₹ 25 लाख से शुरू
2. Mahindra Scorpio N Facelift
महिंद्रा Scorpio N के फेसलिफ्ट पर भी काम कर रही है। इसमें आपको लाइफस्टाइलर पिकअप से इंस्पायर्ड फ्रंट लुक देखने को मिल सकता है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स और बदला हुआ बंपर दिया जा सकता है। टेललाइट्स में भी बदलाव होने की उम्मीद है। एसयूवी के केबिन में भी अपडेट मिल सकते हैं। इसमें नया टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड फीचर्स और नए अलॉय व्हील्स दिए जाने की उम्मीद है। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन मिलते रहेंगे। दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन जारी रह सकते हैं।
3. Next-Gen Toyota Fortuner
टोयोटा दिसंबर 2026 में ग्लोबल मार्केट में नई जनरेशन फॉर्च्यूनर का डेब्यू करने वाली है। इसके बाद इसे अगले साल भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। नई फॉर्च्यूनर अपडेटेड IMV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसका साइज मौजूदा मॉडल से थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसमें 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल माइल्ड-हाइब्रिड ऑप्शन दिए जा सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड डीजल वेरिएंट में 4x4 सिस्टम भी जारी रहने की उम्मीद है। डिजाइन की बात करें, तो इसमें नई LED हेडलाइट्स, बदली हुई ग्रिल और नया फ्रंट बंपर मिलेगा। रियर में भी नई टेललाइट्स और अपडेटेड डिजाइन देखने को मिलेगा। केबिन में पहले से ज्यादा प्रीमियम लेआउट और नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है।
(Photo: Cartoq)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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