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भारत में लॉन्च होने वाली हैं ये तीन धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड SUV, लिस्ट में JSW Motors और BYD भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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यहां हम आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली तीन धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी लिस्ट में BYD और JSW Motors की बेहतरीन प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

भारत में लॉन्च होने वाली हैं ये तीन धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड SUV, लिस्ट में JSW Motors और BYD भी
BYD Seal U DM-i
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प्लग-इन हाइब्रिड कारों की डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है। आने वाले टाइम में मार्केट में कई नई प्लग-इन-हाइब्रिड कारों की एंट्री होने वाली है। ऐसे में अगर आप भी प्लग-इन हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे हैं और एसयूवी लेने का मन बना रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। यहां हम आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली तीन धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी लिस्ट में BYD और JSW Motors की बेहतरीन प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी शामिल हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
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Mahindra Bolero Neo
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₹ 8.85 - 10.49 लाख
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Volvo XC60
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₹ 68.9 लाख
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Volvo EX30
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₹ 41 लाख
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Mahindra BE 6
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Tata Sierra
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₹ 11.49 - 21.29 लाख
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BYD Seal U

BYD अपनी इस एसयूवी में खुद की डिवेलप की हुई DM-i सुपर प्लग-इन हाइब्रिड EV टेक्नोलॉजी ऑफर करने वाली है। उम्मीद है कि इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत 45 लाख रुपये से 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। सील U की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार हाइब्रिड पावरट्रेन है, जिसे कंपनी ने इसी महीने शोकेस किया है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.3 kWh का ब्लेड बैटरी पैक होगा। BYD का दावा है कि यह प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप 1,200 km से ज्यादा की कंबाइंड ड्राइविंग रेंज देता है।

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BYD Seal U DM-i

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₹ 45 - 50 लाख

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BYD Seal

BYD Seal

₹ 41 - 53.15 लाख

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BYD Seagull

BYD Seagull

₹ 10 लाख से शुरू

EMI केवल13,075/ माह
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BYD Leopard 8

BYD Leopard 8

₹ 40 - 50 लाख

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BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

₹ 49.4 - 54.9 लाख

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BYD Atto 3

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₹ 24.99 - 33.99 लाख

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Jetour T2

जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में एक इंडिपेंडेंट ऑटोमोटिव ब्रैंड के तौर पर एंट्री करने वाला है और इसके लिए कंपनी ग्लोबल जेटूर T2 पर बेस्ड प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) एसयूवी लॉन्च करेगी। इसकी एंट्री दिवाली 2026 के आसपास हो सकती है। इस नई एसयूवी का इंडियन मार्केट में एक अलग नाम होगा। इस प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी की मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ब्रैंड के अपकमिंग ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा।

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एसयूवी की लंबाई 4785 मिमी, चौड़ाई 2006 मिमी और ऊंचाई 1875 मिमी है, और इसका व्हीलबेस 2800 मिमी है। जेटूर T2 में 1.5L Turbo-Petrol i-DM Plug-in Hybrid इंजन लगा है, जिसमें 26.7 kWh की बैटरी और ड्यूल-मोटर AWD सेटअप है। 3-स्पीड डीएचटी से लैस यह इंजन 375 बीएचपी की कंबाइन्ड पावर और 610 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। यह बैटरी पैक NEDC सर्टिफाइड 139 किमी की ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करता है।

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MG Starlight 560

MG Starlight 560 असल में Wuling Starlight 560 का ही रीबैज्ड वर्जन होगी, जिसे भारत में शायद कोई नया नाम दिया जाए। स्टारलाइट 560 दुनिया भर में 105bhp, 1.5L पेट्रोल इंजन और 20.5kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है। यह सेटअप 195bhp की पावर और 230Nm का टॉर्क देता है। FWD ड्राइवट्रेन सिस्टम वाली यह SUV 125km की ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज और 1,000km से ज्यादा की टोटल रेंज देती है। आने वाली MG प्लग-इन हाइब्रिड SUV का मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी से होगा। उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत 20 लाख रुपये होगी।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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