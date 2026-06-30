भारत में लॉन्च होने वाली हैं ये तीन धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड SUV, लिस्ट में JSW Motors और BYD भी

यहां हम आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली तीन धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी लिस्ट में BYD और JSW Motors की बेहतरीन प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

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प्लग-इन हाइब्रिड कारों की डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है। आने वाले टाइम में मार्केट में कई नई प्लग-इन-हाइब्रिड कारों की एंट्री होने वाली है। ऐसे में अगर आप भी प्लग-इन हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे हैं और एसयूवी लेने का मन बना रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। यहां हम आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली तीन धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी लिस्ट में BYD और JSW Motors की बेहतरीन प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी शामिल हैं।

BYD Seal U BYD अपनी इस एसयूवी में खुद की डिवेलप की हुई DM-i सुपर प्लग-इन हाइब्रिड EV टेक्नोलॉजी ऑफर करने वाली है। उम्मीद है कि इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत 45 लाख रुपये से 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। सील U की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार हाइब्रिड पावरट्रेन है, जिसे कंपनी ने इसी महीने शोकेस किया है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.3 kWh का ब्लेड बैटरी पैक होगा। BYD का दावा है कि यह प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप 1,200 km से ज्यादा की कंबाइंड ड्राइविंग रेंज देता है।

Jetour T2 जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में एक इंडिपेंडेंट ऑटोमोटिव ब्रैंड के तौर पर एंट्री करने वाला है और इसके लिए कंपनी ग्लोबल जेटूर T2 पर बेस्ड प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) एसयूवी लॉन्च करेगी। इसकी एंट्री दिवाली 2026 के आसपास हो सकती है। इस नई एसयूवी का इंडियन मार्केट में एक अलग नाम होगा। इस प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी की मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ब्रैंड के अपकमिंग ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा।

एसयूवी की लंबाई 4785 मिमी, चौड़ाई 2006 मिमी और ऊंचाई 1875 मिमी है, और इसका व्हीलबेस 2800 मिमी है। जेटूर T2 में 1.5L Turbo-Petrol i-DM Plug-in Hybrid इंजन लगा है, जिसमें 26.7 kWh की बैटरी और ड्यूल-मोटर AWD सेटअप है। 3-स्पीड डीएचटी से लैस यह इंजन 375 बीएचपी की कंबाइन्ड पावर और 610 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। यह बैटरी पैक NEDC सर्टिफाइड 139 किमी की ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करता है।