खतरे में Toyota Fortuner की बादशाहत, तहलका मचाने आ रही हैं ये तीन तीन धाकड़ बड़ी SUV
अब फॉर्च्यूनर की बादशाहत कम हो सकती है। इसका कारण मार्केट में लॉन्च होने वाली कुछ नई एसयूवी हैं। इनमें स्कोडा के साथ किआ की धाकड़ एसयूवी भी शामिल है। आइए डीटेल में जानके हैं इन अपकनिंग एसयूवी के बारे में।
बड़ी एसयूवी की बात हो, तो सबसे पहले Toyota Fortuner का जिक्र होता है। फॉर्च्यूनर अपने जबर्दस्त रोड प्रेजेंस, धांसू फीचर्स और पावरफुल इंजन की बदौलत सालों से इस सेगमेंट पर राज कर रही है। हालांकि, अब फॉर्च्यूनर की बादशाहत कम हो सकती है। इसका कारण मार्केट में लॉन्च होने वाली कुछ नई एसयूवी हैं। इनमें स्कोडा के साथ किआ की धाकड़ एसयूवी भी शामिल है। आइए डीटेल में जानके हैं इन अपकनिंग एसयूवी के बारे में।
Kia Sorento
किआ की सोरेन्टो एक 7 सीटर हाइब्रिड एसयूवी है। कंपनी इसे इस साल के आखिर में लॉन्च करने वाली है। उम्मीद की जा रही है। यह अक्टूबर या नवंबर के फेस्टिव सीजन में मार्केट में लॉन्च हो सकती है। यह भारत में लॉन्च होने वाली किआ की पहली हाइब्रिड कार होगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन है। कंपनी ने अभी इस एसयूवी के पावर फिगर्स की जानकारी नहीं दी है। यह एसयूवी 19 इंच के अलॉय वील्स और ओवरऑल एक बॉक्सी डिजाइन के साथ आएगी। इसमें आपको वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी हेडलाइट्स दिखेंगी। इसका बंपर भी काफी शार्प है। इंटीरियर की जहां तक बात है, तो यह बड़े टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गॉज, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स से लैस होगी। इसकी कीमत 20 से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
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Volkswagen Tayron R-Line
₹ 46.99 लाख
Skoda Kodiaq
₹ 36.99 - 46.99 लाख
Skoda Octavia RS
₹ 49.99 लाख
Volkswagen Tayron
कुछ महीने पहले फॉक्सवैगन ने टैरॉन आर-लाइन को लॉन्च किया था। आर-लाइन एक टॉप मॉडल है। हालांकि, अब कंपनी इसे और अधिक अफोर्डेबल बनाने के लिए 2027 के अंत तक टैरॉन का एक लोअर वेरिएंट लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत मुंबई में ऑन-रोड लगभग 45-55 लाख रुपये के आसपास होने की संभावना है। इसमें ऑफर किए जाने वाले 2.0-लीटर टीएसआई इंजन के स्पेसिफिकेशन तो वही रहेंगे, लेकिन कुछ फीचर्स हटा दिए जाएंगे। लोअर वेरिएंट में शायद ADAS, पैनोरमिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा न मिले। साथ ही, इसमें आर-लाइन के 15-इंच स्क्रीन के मुकाबले छोटी स्क्रीन भी हो सकती है।
Skoda Kodiaq RS
स्कोडा ने ऐलान किया है कि वह कोडिएक RS को भारत में सीबीयू के तौर पर ऑफर करेगा। इससे कोडिएक RS काफी महंगी हो जाएगी। इसकी कीमत लगभग 65 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) होगी। इसके 2.0-लीटर टीएसआई इंजन की परफॉर्मेंस में सुधार किया जाएगा। साथ ही, सस्पेंशन और डिजाइन में भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए जाएंगे। स्कोडा ने हाल ही में कोडिएक में ADAS सूट ऐड किया है, जिससे यह फीचर-रिच भी बन गई है। कोडिएक RS में स्टैंडर्ड वर्जन वाले ही फीचर्स होंगे। इनमें 360-डिग्री कैमरा, मसाज फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। यह इसी महीने लॉन्च हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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