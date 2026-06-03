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खतरे में Toyota Fortuner की बादशाहत, तहलका मचाने आ रही हैं ये तीन तीन धाकड़ बड़ी SUV

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अब फॉर्च्यूनर की बादशाहत कम हो सकती है। इसका कारण मार्केट में लॉन्च होने वाली कुछ नई एसयूवी हैं। इनमें स्कोडा के साथ किआ की धाकड़ एसयूवी भी शामिल है। आइए डीटेल में जानके हैं इन अपकनिंग एसयूवी के बारे में।

खतरे में Toyota Fortuner की बादशाहत, तहलका मचाने आ रही हैं ये तीन तीन धाकड़ बड़ी SUV

बड़ी एसयूवी की बात हो, तो सबसे पहले Toyota Fortuner का जिक्र होता है। फॉर्च्यूनर अपने जबर्दस्त रोड प्रेजेंस, धांसू फीचर्स और पावरफुल इंजन की बदौलत सालों से इस सेगमेंट पर राज कर रही है। हालांकि, अब फॉर्च्यूनर की बादशाहत कम हो सकती है। इसका कारण मार्केट में लॉन्च होने वाली कुछ नई एसयूवी हैं। इनमें स्कोडा के साथ किआ की धाकड़ एसयूवी भी शामिल है। आइए डीटेल में जानके हैं इन अपकनिंग एसयूवी के बारे में।

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किआ की सोरेन्टो एक 7 सीटर हाइब्रिड एसयूवी है। कंपनी इसे इस साल के आखिर में लॉन्च करने वाली है। उम्मीद की जा रही है। यह अक्टूबर या नवंबर के फेस्टिव सीजन में मार्केट में लॉन्च हो सकती है। यह भारत में लॉन्च होने वाली किआ की पहली हाइब्रिड कार होगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन है। कंपनी ने अभी इस एसयूवी के पावर फिगर्स की जानकारी नहीं दी है। यह एसयूवी 19 इंच के अलॉय वील्स और ओवरऑल एक बॉक्सी डिजाइन के साथ आएगी। इसमें आपको वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी हेडलाइट्स दिखेंगी। इसका बंपर भी काफी शार्प है। इंटीरियर की जहां तक बात है, तो यह बड़े टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गॉज, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स से लैस होगी। इसकी कीमत 20 से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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Volkswagen Tayron

कुछ महीने पहले फॉक्सवैगन ने टैरॉन आर-लाइन को लॉन्च किया था। आर-लाइन एक टॉप मॉडल है। हालांकि, अब कंपनी इसे और अधिक अफोर्डेबल बनाने के लिए 2027 के अंत तक टैरॉन का एक लोअर वेरिएंट लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत मुंबई में ऑन-रोड लगभग 45-55 लाख रुपये के आसपास होने की संभावना है। इसमें ऑफर किए जाने वाले 2.0-लीटर टीएसआई इंजन के स्पेसिफिकेशन तो वही रहेंगे, लेकिन कुछ फीचर्स हटा दिए जाएंगे। लोअर वेरिएंट में शायद ADAS, पैनोरमिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा न मिले। साथ ही, इसमें आर-लाइन के 15-इंच स्क्रीन के मुकाबले छोटी स्क्रीन भी हो सकती है।

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Skoda Kodiaq RS

स्कोडा ने ऐलान किया है कि वह कोडिएक RS को भारत में सीबीयू के तौर पर ऑफर करेगा। इससे कोडिएक RS काफी महंगी हो जाएगी। इसकी कीमत लगभग 65 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) होगी। इसके 2.0-लीटर टीएसआई इंजन की परफॉर्मेंस में सुधार किया जाएगा। साथ ही, सस्पेंशन और डिजाइन में भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए जाएंगे। स्कोडा ने हाल ही में कोडिएक में ADAS सूट ऐड किया है, जिससे यह फीचर-रिच भी बन गई है। कोडिएक RS में स्टैंडर्ड वर्जन वाले ही फीचर्स होंगे। इनमें 360-डिग्री कैमरा, मसाज फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। यह इसी महीने लॉन्च हो सकती है।

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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