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तहलका मचाने आ रही नई Tata Nexon, इन तीन खूबियों के दम पर करेगी मार्केट पर राज

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा अपनी नेक्स्ट जेनरेशन नेक्सॉन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अगर आपको भी नेक्सॉन पसंद है और नेक्स्ट-जेनरेशन नेक्सॉन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन खास चीजों के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

तहलका मचाने आ रही नई Tata Nexon, इन तीन खूबियों के दम पर करेगी मार्केट पर राज
Tata Nexon
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टाटा मोटर्स अपनी पॉप्युलर कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन का नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी नेक्स्ट जेनरेशन नेक्सॉन में कई बेहतरीन फीचर्स ऑफर करने वाली है। अगर आपको भी नेक्सॉन पसंद है और नेक्स्ट-जेनरेशन नेक्सॉन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन खास चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो कंपनी इसमें ऑफर कर सकती है। आइए जानते हैं डीटेल ।

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मिल सकता है नया प्लैटफॉर्म

मौजूदा नेक्सॉन X1 प्लैटफॉर्म के मॉडिफाइड वर्जन पर बनी है, जो काफी पुराना है। इंडस्ट्री की खबरों के अनुसार, नई पीढ़ी की टाटा नेक्सॉन ARGOS प्लैटफॉर्म के मॉडिफाइड वर्जन पर बेस्ड होगी। यह वही प्लैटफॉर्म है, जिस पर सिएरा भी बनी है। ARGOS प्लैटफॉर्म 4.3 मीटर से 4.6 मीटर लंबी कारों के लिए है। ऐसे में टाटा को सब-4 मीटर नेक्सॉन के लिए इस प्लैटफॉर्म में बदलाव करना होगा।

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इन फीचर्स से हो सकती है लैस

नेक्सॉन पहले से ही कई बेहतरीन फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट SUV है। खास बात है कि यह सनरूफ जैसे कई शानदार फीचर्स देने वाली सबसे सस्ती कारों में से एक है। अब नए अपडेट के साथ टाटा नेक्सॉन में और भी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। मोटर ऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार उम्मीद है कि इसमें एक नया, बड़ा इन्फोटेनमेंट यूनिट, बेहतर साउंड सिस्टम और AR HUD जैसे कई अपग्रेड्स मिलेंगे। इसमें सेफ्टी से जुड़े कई फीचर्स भी ऐड होंगे। इसमें ADAS सुइट में कुछ बदलाव शामिल हैं। मौजूदा मॉडल में लेवल 1 ADAS है, जबकि नए मॉडल में लेवल 2 ADAS मिल सकता है। इसके अलावा, नेक्सॉन में मौजूदा 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और दूसरे इक्विपमेंट्स भी पहले की तरह मिलते रहेंगे।

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पावरट्रेन्स ऑपशन्स

टाटा नेक्सॉन में पहले से ही कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें CNG, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक शामिल हैं। अपडेट के साथ, उम्मीद है कि नई जेनरेश टाटा नेक्सॉन में भी वही पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे। दूसरी कार कंपनियां अपनी कारों में हाइब्रिड या प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप देने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि टाटा भी कुछ ऐसा ही ऑफर कर सकती है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है।

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लॉन्च और कीमत

नेक्स्ट जेनरेशन नेक्सॉन को 2027 के मिड तक लॉन्च किया जा सकता है। जैसे-जैसे लॉन्च का समय पास आएगा इसके टेस्ट म्यूल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इससे हमें डिजाइन के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। अंदर-बाहर कई बदलावों का पता लगा पाएंगे। कीमत की बात करें, तो नई नेक्सॉन की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अभी, नेक्सॉन की कीमत 8.70 लाख रुपये से 17.24 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) के बीच है।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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